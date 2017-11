Ultima apariţie a Stelei Popescu indica faptul că nu se simte bine: „Mai bine mergeam acasă decât să mă vedeţi în halul asta“ VIDEO

Stela Popescu a murit joi, la vârsta de 81 de ani, în locuinţa sa. Medicii nu au mai putut face nimic pentru actriţa care, din primele informaţii, se stinsese în urma cu mai multe ore din cauza unui stop cardiorespirator.

Cu doar două zile înainte, Stela Popescu a fost prezentă la Gala Femeilor de Succes, unde a fost premiată pentru întreaga carieră. Pe scenă însă actriţa a avut un comportament care indica faptul că ceva nu este în regulă: a fost incoerentă, agitată, deconcentrată şi chiar a scăpat premiul din mână fără a sesiza acest lucru.

Din păcate, cei din sală nu au realizat ce se întâmplă cu Stela Popescu, însă actriţa a precizat la un moment dat că ar fi preferat să nu fie văzută într-o asemenea stare.

„Înainte de a mă asculta... Eu am venit acum nu pentru că eu sunt neorganizată, ci pentru că voi sunteţi...De 20...50 şi...20 şi... am văzut acasă, toată casa mea am...V-am văzut pe voi, pe băieţei, pentru că ei nu m-au chemat. Eu n-am chemat. N-a venit. Nu ştiu de ce. De ce m-aţi chemat, mă, dacă nu m-aţi chemat, să vin la voi aici? .... Am 7.000 de prostii...M-am îmbrăcat, m-am coafat...Sunt plină de draci, că eu am temperament. Mai bine mergeam acasă decât să mă vedeţi în halul asta. Sunt al dracului de nervoasă, nu mai vin la voi....Dar eu tot vă iubesc şi vă respect. M-aţi zăpăcit, m-aţi zăpăcit, măi“, a spus regretata actriţă vădit afectată din punct de vedere fizic. De la minutul 02.57.

Actriţa Stela Popescu suferea de diabet zaharat. „Eu bănuiam că are diabet, dar nu a fost pacienta noastră niciodată. A fost întotdeauna supraponderală şi probabil că diabetul a debutat în jurul vârstei de 50-60 de ani. În cazul diabeticilor, oprirea cardiacă poate fi cauza secundară a decesului, pentru că aceştia pot deceda şi prin atac cerebral“, a declarat, pentru „Adevărul“, profesorul Constantin Ionescu Tîrgovişte, fostul director al Institutului de Diabet „Nicolae Paulescu“ din Capitală.

Într-un interviu acordat în urmă cu câţiva ani, actriţa a declarat că nu înţelege de ce suferă de diabet, în condiţiile în care nu a abuzat de dulciuri: „Apropo de dulce. Cum naiba oi fi având eu diabet, când n-am abuzat niciodată de dulce?“

Actorul Alexandru Arşinel, partenerul de scenă al Stelei Popescu pentru o mare parte a carierei, s-a declarat şocat la aflarea veştii că buna lui prietenă s-a stins. Întrebat de problemele de sănătate ale actriţei, Arşinel a declarat că Stela Popescu a fost „o mincinoasă" la acest capitol şi a încercat să-i protejeze mereu pe cei dragi ascunzându-le dacă se simţea rău. Artistul a recunoscut că au existat momente în care Stela Popescu părea slăbită, dar niciodată nu s-a plâns şi întotdeauna „se scutura şi-şi vedea mai departe de treabă."



Trupul neînsufleţit al Stelei Popescu va fi depus, vineri, de la ora 11.00, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase“, unde va rămâne până sâmbătă, când va fi dus la Mănăstirea Cernica. Duminică va avea loc înmormântarea la Mănăstirea Cernica. Actriţa va fi îngropată lângă soţul ei, Mihai Maximilian, care a murit în decembrie 1998.