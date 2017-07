Stevie Wonder s-a căsătorit pentru a treia oară, la vârsta de 67 de ani FOTO

Stevie Wonder şi Tomeeka Robyn Bracy, care sunt împreună de cinci ani, s-au căsătorit la un hotel de lux din Los Angeles, realtează revista „People“, citată de News.ro.

Printre cei 160 de invitaţi prezenţi la ceremonie s-au numărat John Legend, Pharrell Williams şi Usher, aceştia oferind şi recitaluri, înainte ce însuşi Stevie Wonder să urce pe scenă pentru a-i dedica o piesă proaspetei sale soţii. De asemenea, la petrecere a fost prezent şi cântăreţul Babyface, care a interpretat hitul „Whip Appeal“, în aplauzele invitaţilor.

„A fost o nuntă frumoasă. Ceremonia a fost luxoasă şi foarte romantică. Au fost invitaţi celebri. Familia este foate importantă pentru Stevie şi toţi copiii lui s-au implicat în această ceremonie“, a spus sursa pentru People





Stevie Wonder şi Tomeeka Robyn Bracy şi-au început relaţia în anul 2012 FOTO Guliver/Getty Images

În decembrie 2014, Stevie Wonder a devenit tată pentru a noua oară – acesta fiind al doilea copil cu Tomeeka Robyn Bracy. Cântăreţul mai are şapte copii din patru relaţii anterioare: Aisha (42 de ani), Mumtaz (34 de ani), Kwame (28 de ani), Kailand, Sophia, Keita şi Mandla (12 ani).

Stevie Wonder a mai fost căsătorit cu Syreeta Wright, între anii 1970 şi 1972, şi Kai Millard, în perioada 2001-2012.

Născut pe 13 mai 1950 cu numele Stevland Hardaway Judkins, pe care l-a schimbat, ulterior, în Stevland Hardaway Morris, Stevie Wonder este un cântăreţ, compozitor, multi-instrumentist şi producător muzical american. Considerat o legendă a muzicii soul, Stevie Wonder a devenit celebru cu ajutorul unor piese precum „Superstition“, „I Just Called to Say I Love You“, „Sir Duke“ şi „My Cherie Amour“. Stevie Wonder a orbit la puţin timp după ce s-a născut. El a învăţat să cânte la instrumente precum pian, muzicuţă şi tobe încă din copilărie.