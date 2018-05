Sanda Nicola, mărturisiri despre : „La 33 de ani am aflat cine e, de fapt, tatăl meu, după un test de paternitate“

Sanda Nicola a vorbit deschis despre temerile şi problemele nerezolvate din copilărie pe care le-a conştientizat ulterior, la maturitate, cu ajutorul psihologului. Jurnalista a povestit astfel un moment dureros al vieţii sale, când la vâsta de 33 de ani a afla că cel care a crescut-o nu este tatăl său biologic.

Încă din copilărie, Sanda simţea că ceva este în neregulă în relaţia cu tatăl ei, pe care îl simţea mereu mai distant faţă de ea. Jurnalista a rememorat chiar şi faptul că acesta uita mereu de ziua ei de naştere, lucru ce a afectat-o ani la de-a rândul.

„Eu sunt născută pe 6 februarie, iar tata nu-mi spunea niciodată la mulţi ani chiar de ziua mea. Ori înainte, ori după, uneori chiar şi la o lună după, pe 6 martie. La un moment dat, sora mea, ca să mă cruţe de tot chinul ăsta, avea grijă să-l sune pe 6 februarie şi să-i aducă aminte să-mi spună la mulţi ani“, a declarat Sanda în emisiunea Andreei Esca.

Situaţia s-a limpezit târziu, când jurnalista a împlinit 33 de ani.

„Când am făcut eu 33 de ani, tatăl meu s-a îmbolnăvit foarte tare şi mi-a făcut această propunere, să facem testul de paternitate. El ştia sigur, nu avea nicio îndoială, ştia şi cine este tatăl meu biologic. Probabil că se temea că o să moară şi nu voia să plece din această lume fără să-mi spună acest lucru. Am vrut o confirmare. Aveam nevoie să limpezim lucrurile. Pentru că eu am tânjit după el, am suferit că nu avem o relaţie mai apropiată şi aşa am înţeles“, a mărturisit jurnalista.

Testul de paternitate a confirmat faptul că bărbatul lângă care s-a născut şi care a divorţat de mama ei atunci când ea avea 5 ani nu este de fapt tatăl ei. „În timpul copilăriei eu întrebasem de câteva ori. Auzisem nişte discuţii în curtea bunicii din partea tatălui. Am confruntat-o pe tema asta pe mama mea şi de fiecare dată spunea: «aş vrea să spun că este unul mai frumos şi mai bun, dar nu, el este tatăl tău»“, a mai spus Sanda.

Deşi a aflat cine este tatăl său biologic, Sanda spune că nu ţine legătura cu acesta. „Am avut câteva convorbiri telefonice care chiar nu îmi făceau bine“, a mărturisit Sanda.

Primul dialog dintre cei ea şi tatăl ei este relatat de Sanda în cartea ei, „Carte de identitate“.

„În urmă cu două luni a terminat de adunat poveştile ei şi în paginile unei cărţi emoţionante – „Carte de identitate“. Când am început lucrul la carte, am pornit de la ideea că vreau să povestesc, într-o formă cât mai accesibilă şi în cheie anecdotică, despre complexele şi fricile mele. Intenţia era de-a mă autoironiza până într-acolo încât cititorii să se destindă, să se regăsească şi să admită că târâim după noi prin viaţă un bagaj emoţional care ne împiedică să ne atingem adevăratul potenţial. Sacul trebuie lăsat jos, hodrobelele triate, iar ce nu ne este de niciun folos, ducă-se!“, a declarat Sanda.

Sanda Nicola, teribil încercată de viaţă

Sanda Nicola a avut de trecut mai multe obstacole dureroase, chiar tragice, de-a lungul vieţii sale. Ea a fugit de acasă la vârsta de 20 de ani pentru că a vrut să reuşească pe cont propriu. La vârsta de 21 de ani s-a căsătorit cu Bebe Nicola, producătorul emisiunii pe care ea o prezenta la acea vreme. A povestit că socrii ei au primit-o cu foarte multă căldură în familie şi au fost oamenii care au „pansat foarte multe răni“. În 2001, Sanda l-a născut pe fiul ei, care din păcate a murit la doar trei ore după naştere, ceea ce i-a schimbat radical viaţa. S-a izolat complet şi a şi divorţat ulterior.

Loviturile vieţii nu s-au terminat însă aici. În 2005, atunci când avea 27 de ani, în urma unor analize ginecologice de rutină, ea a aflat ca suferă de cancer uterin.

Sanda Nicola este în acest moment căsătorită cu fostul purtător de cuvânt al Guvernului Cioloş, jurnalistul Liviu Iolu, iar de un an este mama unei fetiţe pe nume Agnes.