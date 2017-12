Salma Hayek dezvăluie că a fost hărţuită sexual şi ameninţată de Weinstein: „Te voi ucide, să nu crezi că nu pot“. Cum răspunde producătorul

Salma Hayek a descris într-un articol pentru publicaţia The New York Times experienţa colaborării cu Harvey Weinstein pentru filmarea peliculei biografice dedicate artistei mexicane Frida Kahlo, proiect despre care a spus că a fost „cea mai mare ambiţie a ei“, arată News.ro.







Hayek a povestit că după ce stabilit un acord cu Weinstein pentru filmul „Frida”, care a avut premiera în anul 2002, a fost obligată să refuze în mod repetat avansuri sexuale din partea producătorului. Mai mult, într-un moment de furie, Weinstein a şi ameninţat-o cu moartea: „Te voi ucide, să nu crezi că nu pot”.





„Am refuzat: să fac un duş cu el, să îl las să mă privească în timp ce fac duş, să îi permit să îmi facă un masaj, să îi permit unui prieten al lui să îmi facă un masaj dezbrăcat, să îmi facă sex oral, să mă dezbrac alături de alte femei”, a scris actriţa.

Salma Hayek a adăugat că producătorul a ameninţat că va opri proiectul dacă ea va refuza să filmeze nud pentru o scenă în care personajul ei întreţine relaţii sexuale cu o altă femeie: „A trebuit să iau un calmant, care până la urmă m-a ajutat să mă opresc din plâns, dar m-a făcut să vomit şi mai mult”, a povestit Salma Hayek despre starea emoţională pe care a avut-o în timp ce a filmat această scenă despre care credea că nu este necesară.“





Holly Baird, o purtătoare de cuvânt a producătorului, a contrazis afirmaţiile actriţei: „Domnul Weinstein nu îşi aminteşte să o fi obligat pe Salma să filmeze o scenă de sex cu o femeie şi nu a fost prezent la acele filmări. Toate acuzaţiile lansate de Salma sunt lipsite de acurateţe şi alte persoane care au fost martore la acele momente au amintiri diferite în legătură cu ce s-a întâmplat“.





Filmul „Frida“ a avut şase nominalizări la Oscar, inclusiv la categoria „Cea mai bună actriţă într-un rol principal” pentru Salma Hayek. Pelicula a câştigat două premii Oscar.





Miercuri, o nouă acuzaţie de hărţuire sexuală a fost lansată la adresa producătorului hollywoodian de o fostă prezentatoare de televiziune din Hong Kong, care susţine că acesta i-a făcut avansuri în anul 2009, într-o cameră de hotel.





Scandalul „Weinstein“ a început pe 5 octombrie, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.