Mărturii tulburătoare de la Léa Seydoux şi Cara Delevingne, victime ale lui Harvey Weinstein: „Am fost nevoită să folosesc forţa fizică. Toată lumea ştia ce face“

Cara Delevingne şi Léa Seydoux se alătură unui şir lung de femei care susţin că au fost hărţuite de Harvey Weinstein, influentul producător care a reuşit să-şi ascundă abuzurile vreme de zeci de ani cu complicitatea oamenilor din industrie. Cele două vedete, nume de top în domeniul de activitate, au dezvăluit detalii şocante despre cum mogulul a abuzat de putere şi le-a cerut favoruri sexuale.

Într-un editorial publicat în The Guardian, Léa Seydoux, una dintre cele mai apreciate actriţe din Franţa, recompensată cu Palme d’Or la Cannes pentru rolul din „Blue Is the Warmest Colour“, a povestit experienţa traumatizantă prin care a trecut la o întâlnire cu producătorul american.

Înainte însă, actriţa a precizat că a întânit de-a lungul carierei sale mulţi oameni ca Harvey Weinstein şi este conştientă de faptul că industria cinematografică tratează femeile cu dispreţ.

„Nu mi-a luat mult timp să-mi dau seama ce fel de om este Harvey Weinstein. Ne-am întâlnit prima dată la un eveniment dedicat modei. A fost fermecător, amuzant, inteligent, dar foarte dominator. Mi-a propus să bem ceva împreună. Mi-am dat seama imediat că nu are nicio legătură cu munca, era clar că avea alte intenţii. Ne-am întâlnit în holul hotelului. Toată seara a flirtat şi m-a privit ca şi cum aş fi fost o bucată de carne. Mi-a dat de înţeles că voia să-mi ofere un rol. Dar ştiam că este o minciună. Puteam vedea acest lucru în ochii lui. Avea o privire libidinoasă. Se folosea de puterea lui pentru a obţine sex. M-a invitat în camera lui. Am urcat. Mi-a fost greu să-l refuz pentru că ştiam cât este de influent. Toate fetele sunt speriate de el. În scurt timp şi-a pierdut controlul. Eram aşezaţi pe canapea şi stăteam de vorbă când brusc a sărit peste mine şi a încercat să mă sărute. A trebuit să mă apăr. Este un bărbat solid şi gras, aşa că a trebuit să mă folosesc de toată forţa mea pentru a mă împotrivi. Am plecat din camera lui extrem de dezgustată. Nu mi-era frică de el însă. Pentru că ştiam de la bun început ce fel de om este“, a povestit actriţa.

„Toată lumea a ştiut ce face şi nimeni nu a făcut nimic pentru a-l opri“

Léa Seydoux continuă prin a sublinia că o mare parte din vină o au chiar oamenii din industrie, care au văzut şi au auzit lucruri, dar au decis să privească în altă parte. Mai mult, actriţa reiterează ideea că Weinstein nu este singurul care are un astfel de comportament faţă de femei.

„Am văzut cum operează, modul în care testează femeile să vadă ce poate obţine. El nu acceptă un refuz. Am fost cu el la un restaurant şi a început să ţipe când a aflat că nu este nicio masă liberă. «Ştiţi cine sunt? Sunt Harvey Weinstein». Acesta este genul de om. Am fost la evenimente cu el unde s-a lăudat la masă deschisă cu actriţele de la Hollywood cu care a făcut sex. Este un om care mi-a spus lucruri misogine de- alungul anilor: «Ai face bine să slăbeşti». Comentariul ăsta m-a şocat. Toată lumea a ştiut ce face Harvey şi nimeni nu a făcut nimic pentru a-l opri. L-am văzut la gala BAFTA încercând să seducă o tânără. La gala Met Life l-am surprins încercând să convingă o tânără să se culce cu el. Toată lumea a văzut ce făcea. Acesta e cel mai dezgustător lucru. Toată lumea ştia ce face. Este de necrezut că el a reuşit să comită astfel de abuzuri zeci de ani şi să-şi păstreze intact cariera. Acest lucru a fost posibil doar pentru că este incredibil de influent. În această industrie femeile trebuie să fie foarte puternice. Întâlniri cu astfel de oameni sunt la ordinea zilei“, a dezvăluit artista.

Harvey Weinstein nu e singurul „prădător“ de la Hollywood

Seydoux a dezvăluit şi alte experienţe neplăcute pe care le-a avut cu oamenii din cinematografie, fără a da nume: „Prima dată când un om din industrie a făcut un comentariu inadecvat aveam 20 şi ceva de ani. Era un regizor pe care îl plăceam mult şi îl respectam. Eram singuri şi mi-a zis: «Aş vrea să pot face sex cu tine, chiar aş vrea să te f...». Sigur, a spus-o mai în glumă, mai în serios. Am fost extreme de supărată. Încercam să-mi fac meseria, iar el m-a făcut să mă simt foarte inconfortabil. Am auzit că s-a culcat cu toate actriţele care au jucat în filmele lui. Un alt regizor alături de care am lucrat filma scene sexuale foarte lungi. Ne punea să tragem numeroase duble doar pentru a ne privi. A fost brutal. Un alt regizor a încercat să mă sărute. La fel ca în cazul lui Weinstein, am fost nevoită să mă folosesc de forţa fizică pentru a-l opri. S-a comportat ca un nebun, deranjat de faptul că nu am vrut să fac sex cu el.“

În încheiere, actriţa a precizat că actriţele trebuie să lupte foarte mult, pentru că în Cetatea Filmului e o lume foarte misogină, iar Hollywood-ul este incredibil de solicitant pentru femei. „Toate actriţele au botox la 30 de ani. Trebuie să fie perfecte. Industria se bazează pe actriţe dezirabile. Trebuie să fii dezirabil şi iubit. Dar nu toate dorinţele trebuie să fie îndeplinite, chir dacă oamenii din industrie au impresia că aşa trebuie să fie. Cred şi sper că vom vedea în sfârşit o schimbare. Doar adevărul şi dreptate ne pot ajuta să progresăm“, a conchis vedeta.

„M-am simţit neputincioasă şi speriată “

La rândul ei, actriţa şi modelul Cara Delevingne a povestit cum a decurs prima discuţie telefonică şi prima întâlnire cu Harvey Weinstein, înainte de debutul ei pe marile ecrane. Tânăra a precizat că producătorul a sunat-o şi a întrebat-o dacă s-a culcat cu vreuna dintre femeile cu care s-a afişat în public, Delevigne fiind bisexuală declarată. „A fost o discuţie foarte bizară şi incomodă. Nu am răspuns la niciuna dintre întrebările lui şi m-am grăbit să închei convorbirea, dar înainte mi-a spus că dacă sunt gay şi dacă mă afişez cu femei în public nu voi reuşi niciodată să-mi clădesc o carieră de actriţă“, şi-a amintit modelul într-un text publicat pe contul de Instagram.

Doi ani mai târziu, tânăra s-a întâlnit cu producătorul şi cu un regizor pentru a discuta despre viitorul ei film. După ce regizorul a plecat, Weinstein a invitat-o în camera lui. „De îndată ce am rămas singuri, a început să se laude că a făcut sex cu foarte multe actriţe de la Hollywood, pe care apoi le-a făcut celebre. A spus multe lucruri nepotrivite de natură sexuală. Apoi, m-a invitat în camera lui. Am refuzat şi am întrebat-o pe asistenta lui dacă şoferul meu este afară. Mi-a răspuns negativ şi m-a sfătuit să merg în camera lui. M-am simţit neputincioasă şi speriată, dar nu am vrut să reacţionez în consecinţă pentru că am sperat că mă înşel. Când am ajuns în camera lui am văzut că mai era o femei şi m-am simţit uşurată, m-am gândit imediat că sunt în siguranţă. Ne-a cerut să ne sărutăm, iar ea a început să-i facă avansuri lui. M-am ridicat imediat de pe canapea şi l-am întrebat dacă ştie că pot să cânt. Am început să cânt....în acel moment am crezut că pot face situaţia să fie mai bună, eram atât de stresată şi speriată. După ce am terminat le-am spus că trebuie să plec. M-a condus, iar când am ajuns în dreptul uşii, s-a pus în faţa mea şi a încercat să mă sărute. L-am oprit şi am reuşit să ies din cameră. Am primit acel rol şi întotdeauna am crezut că l-am primit doar pentru ceea ce îmi făcuse. De atunci m-am simţit îngrozitor că am făcut acel film. Am simţit că nu meritam acel rol. Am ezitat atât de mult să vorbesc despre acest subiect...nu voiam să-i rănesc familia. M-am simţit vinovată de parcă eu aş fi făcut ceva greşit. Am fost şi îngrozită la gândul că astfel de lucruri li s-au întâmplat şi altor femei pe care le cunosc şi că nimeni nu a spus nimic de frică“, a încheiat vedeta.