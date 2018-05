Detalii din culisele petrecerii regale: discursuri emoţionante, George Clooney a dansat cu mireasa şi cu ducesa Kate, iar  Serena Williams a câştigat un joc de băut

După o ceremonie emoţionantă şi recepţiile oferite de regina Elisabeta şi prinţul Charles, mirii şi oaspeţii au petrecut la opulenta Frogmore House de pe domeniul Windsor. Iată câteva dintre cele mai interesante detalii de culise:

Discursuri emoţionante

Meghan Markle, devenită după căsătorie ducesa de Sussex, a rupt tradiţia şi a ţinut un discurs în care i-a mulţumit prinţului Charles şi familiei regale britanice pentru că au primit-o cu braţele deschise, dar şi mamei ei pentru întreaga susţinere.

„Mi-am găsit prinţul“, a mai fost una dintre declaraţiile pe care fosta actriţă le-a făcut în faţa musafirilor.

La rândul lui, mirele a declarat că soţia sa, tatăl lui – prinţul Charles –, fratele lui – prinţul William –, şi prietenii lui sunt oameni care îl fac să fie complet.

„Abia aştept să-mi petrec restul vieţii alături de tine. Facem o echipă grozavă“, i s-a adresat prinţul Harry soţiei sale, pe care a numit-o şi „jumătatea mea mult mai bună“. De asemenea, prinţul Harry nu a ratat ocazia de a-şi lăuda soţia pentru răbdarea şi diplomaţia de care a dat dovadă în perioada de dinaintea nunţii, când în presă au apărut mai multe articole negative la adresa ei şi a familiei sale.

Discursul prinţului Charles a fost însă cel care i-a emoţionat până la lacrimi pe cei prezenţi. Tatăl lui Harry, care a şi condus-o la altar pe Meghan Markle, a spus, printre altele, că este foarte fericit că fiul său şi-a găsit jumătatea.

Şi prinţul William, care i-a fost cavaler de onoare fratelui său, a impresionat cu discursul său: „Fratele meu este cu adevărat îndrăgostit. Să fii îndrăgostit este ca şi cum eşti din nou copil şi faci pe tine. Nu ştii că faci asta, toată lumea ştie, iar tu ai o senzaţie de căldură.“

„A fost emoţionant şi amuzant, un echilibru perfect. Evident, prinţesa Diana a fost pomenită. William a mai spus şi că Meghan este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat fratelui său“, a povestit o sursă pentru Vanity Fair.

Dansul mirilor

Pentru dansul mirilor, Meghan şi Harry au făcut o alegere atipică: „I Wanna Dance With Somebody“, hit-ul lansat de Whitney Houston în anii ’70. Prinţul Charles, prinţul William şi mama miresei, Doria Ragland, au fost provocaţi să li se alăture mirilor pe ringul de dans, oferind unul dintre cele mai amuzante momente ale serii.

Actorul George Clooney, care a fost însoţit de soţia sa, Amal, a valsat atât cu mireasa, cât şi cu ducesa de Cambridge, Kate Middleton. Totuşi, starul a primit şi un refuz politicos în momentul în care a invitat-o la dans pe Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, fiul reginei Elizabeth a II-a.

DJ Elba

Actorul Idris Elba, care în trecut a pus muzică în unele dintre cluburile de top din Anglia, s-a transformat în DJ la un moment dat. Printre piesele din playlist s-au numărat „My Girl“ (Temptations), „Signed, Sealed, Delivered, I’m Yours“ (Stevie Wonder), „How Sweet It Is“ (Marvin Gaye) şi „Ain’t No Mountain High Enough“ şi „Knock On Wood“ (Eddie Floyd).

Barmanul Clooney

George Clooney a vrut să treacă şi în spatele barului şi le-a turnat invitaţilor shoturi de tequila. Şi pentru că Harry şi Meghan au avut prima întâlnire la Soho House, clubul a pregătit cocktailuri personalizate pe bază de rom şi ghimbir, denumite „When Harry Met Meghan“.

Serena Williams, campioană şi la „beer pong“

Invitaţii s-au distrat de minune jucând „beer pong“, iar învingătoare a ieşit, deloc surprinzător, tenismena Serena Williams. „A jucat de parcă era pe terenul de tenis, dar toată lumea s-a distrat copios“, a dezvăluit o altă sursă. „Beer Pong“ este un joc popular mai ales în campusurile universitare din SUA, în care jucătorii trebuie să arunce bile de tenis de masă în halbe cu bere, forţându-şi astfel adversarii să bea conţinutul.

Printre micile atenţii s-au numărat papuci de casă pentru doamnele cu tocuri incomode şi săculeţi cu bunătăţi pentru acasă. Deşi meniul a fost unul bogat în delicatese, servite cu şampanie Pol Roger, invitaţii au fost tentaţi şi cu burgeri şi ciocolată.

Nu au lipsit însă nici momentele mai puţin plăcute, soţii Clooney fiind ţinuţi afară mai multe minute înainte ca securitatea să le permită accesul, fapt ce l-a enervat pe actor.