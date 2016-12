Ce destăinuire le-a făcut George Michael prietenilor înainte de a muri: de ce îi era teamă să revină pe scenă

Înainte de a muri, la vârsta de 53 de ani, George Michael le-ar fi spus prietenilor intimi că nu-şi mai doreşte să cânte niciodată live, considerând că nu-şi mai poate folosi la capacitate maximă vocea.

Deşi a lăsat în urmă mai multe albume cu piese nelansate, potrivit revistei New Musical Express, superstarul nu se simţea pregătit pentru o revenire pe scena muzicală.

Prieteni apropiaţi ai lui George Michael au dezvăluit pentru presa străină că muzicianul nu se considera în formă perfectă pentru a reveni în industria muzicală şi se temea că vocea sa nu era într-o condiţie suficient de bună pentru a se prezenta în faţa publicului.

„George era aşa de perfecţionist şi avea standarde atât de înalte în ceea ce priveşte muzica. Abilităţile sale vocale erau legendare în industria muzicală, dar, din cauza problemelor de sănătate, ştia că nu va mai putea păstra nivelul pe care singur şi-l impunea“, a dezvăluit o sursă pentru publicaţia „The Sun“.

„George trebuia să se simtă 100% apt să se prezinte în faţa publicului, dacă s-ar fi întors în studio şi, din păcate, lui i se părea că nu mai era capabil. Prietenii săi ştiau că această zi (ziua în care va muri) era de aşteptat, dar, probabil, nimeni nu-şi închipuia că se va întâmpla atât de repede“, a adăugat aceeaşi sursă.

George Michael plănuise iniţial să revină în atenţia publicului odată cu un nou album, „Listen Without Prejudice 25“, însă lansarea materialului discografic a fost amânată pentru luna martie a anului viitor.

De asemenea, cântăreţul a lucrat la un disc intitulat „Trojan Souls“, la începutul anilor 1990, pe care ar fi urmat să apară Stevie Wonder, Elton John, Sade, Seal, Bryan Ferry şi Janet Jackson. Nici acesta nu a fost dus la bun sfârşit, însă câteva dintre melodii au apărut online.

Potrivit The Daily Mirror, două alte albume aproape finalizate au fost aruncate de cântăreţ – unul, denumit provizoriu „Extended Plaything“, şi celălalt, „White Light“, nume dat de Michael unui single lansat în 2012.

Totodată, George Michael anunţase că va face ultimele retuşuri la filmul „Freedom“, centrat pe poveşti din timpul petrecut în formaţia Wham!, cea care l-a consacrat la nivel mondial.

George Michael a murit pe 25 decembrie în reşedinţa sa din Goring-on-Thames, Oxfordshire, în sud-estul Marii Britanii, potrivit declaraţiei managerului său. O posibilă cauză a decesului este insuficienţa cardiacă, însă există informaţii potrivit cărora artistul ar fi avut o problemă pulmonară ca urmare a pneumoniei severe din 2011, când a fost internat şi a fost inconştient vreme de două săptămâni.

Pe de altă parte, presa britanică scrie că superstarul se lupta cu dependenţa de heroină şi că a fost dus la Urgenţe în 2016 pentru tratament, după o aparentă supradoză. Totuşi, avocaţii cântăreţului au negat vehement aceste zvonuri, în timp ce poliţia a deschis o anchetă precizând că circumstanţele morţii sunt neaşteptate, dar nu suspicioase.

Deşi era într-o stare de sănătate precară, George Michael a continuat să facă planuri pentru sezonul Sărbătorilor de Iarnă şi urma să-şi petreacă Crăciunul alături de partenerul său, hair stylistul Fadi Fawaz, cel care i-a găsit trupul neînsufleţit în prima zi de Crăciun.

„Trebuia să luăm masa de Crăciun împreună. Am încercat să-l trezesc, dar se stinsese deja. Nu ştim ce s-a întâmplat încă. Ultima perioadă a fost extrem de complicată, dar George abia aştepta Crăciunul, la fel ca şi mine. Acum totul este distrus. Îmi doresc ca oamenii să şi-l amintească aşa cum a fost: o persoană frumoasă“, a declarat Fawaz pentru „The Telegraph“.

Interpretul unor piese clasice precum „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Freedom“, „Faith“,

„Careless Whisper“ şi „Father Figure“, George Michael a fost unul dintre cei mai influenţi artişti internaţionali. De-a lungul unei cariere de succes, pentru George Michael a vorbit muzica lui, însă cântăreţul a ţinut mulţi ani primele pagini ale tabloidelor din cauza vieţii personale agitate: orientarea sa sexuală şi dependenţa de droguri şi alcool fiind intens discutate de presă.