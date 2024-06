Portret de supercampion: Carlo Ancelotti. Antrenorul în care nu credea mentorul său a devenit cel mai bun

Sunt antrenori slabi care au noroc. Sunt antrenori buni care au ghinion. Real îl are pe Ancelotti, care e și bun, și norocos. Don Carlo a realizat sâmbătă seara o performanță uluitoare, pe care nu a mai reușit-o nimeni vreodată: și-a trecut în palmares a cincea Ligă a Campionilor, două cu AC Milan și trei cu Real Madrid. Peninsularul are câștigate titlurile în Italia, Anglia, Franța, Germania și Spania, adică în principalele mari campionate europene, ceea ce îl trece în rândul legendelor fotbalului mondial.

„Este un campion al băncilor tehnice. Nu mi-am imaginat că va ajunge atât de sus, dar merită din plin ce a realizat în carieră. I-am și spus că l-am luat la Milan pentru că era un jucător bun, dar mai ales pentru că l-am cunoscut ca o persoană bună, de caracter. Întotdeauna generos peste măsură, Carlo e dispus să-și dea sufletul pentru cauză.

Așa a fost pe teren, un excelent mijlocaș, și așa este și pe bancă, cu calmul, înțelepciunea și ironia sa. Dacă toată lumea îl iubește, trebuie să existe un motiv, nu-i așa?!“, a fost caracterizarea făcută de marele Arrigo Sacchi fostului său elev.

Visul continuă

Tehnicianul de 64 de ani a recunoscut că în finala din Liga Campionilor cu Borussia Dortmund jocul echipei nu a mers cum trebuia. „A fost foarte dificil, mult mai greu decât am crezut că va fi. În prima repriză nu mi-a plăcut nivelul la care jucam, am fost cam leneşi. L-am certat puţin pe Vinicius. Am pierdut mingea prea des și în locul greșit. I-am lăsat pe cei de la Dortmund să joace așa cum au vrut ei, pe recuperare și tranziție.

În prima repriză a trebuit să suferim, dar la pauză am luat măsuri. Asta am făcut. În a doua repriză am pierdut mingea mai puțin, am jucat mai bine. Dar toate astea sunt detalii nesemnificative. Am câștigat. Visul continuă“, a spus Ancelotti pentru as.com.

Antrenorul italian și-a adăugat acum cea de-a cincea Ligă a Campionilor în palmaresul de antrenor 2003, 2007 (AC Milan) și 2014, 2022 și 2024 (Real Madrid), asta după ce a cucerit două trofee și ca jucător, ambele cu AC Milan, în 1989 și 1990.

Cei mai titrați antrenori în Liga Campionilor

5 trofee – Carlo Ancelotti (2 cu Milan, 3 cu Real)

3 trofee – Bob Paisely (toate cu Liverpool)

3 trofee – Zinedine Zidane (toate cu Real)

3 trofee – Pep Guardiola (două cu Barcelona, unul cu Manchester City)