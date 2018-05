Teodorovici: Noua lege a pensiilor, luna viitoare

„Să ne asigurăm că Pilonul I va lucra la fel de transparent şi de eficient cum o face un privat, în sensul că fiecare contribuabil să primească acasă să ştie, domnule, atâţia bani am câştigat, atât s-a acumulat, asta este situaţia mea, cum este la Pilonul II astăzi, primiţi acele informări, deci automat să ştie transparent totul, omul să fie sigur că primeşte acei bani atunci când va ieşi la pensie. Doi la mână: spunea cineva că nu se pot face investiţii din Pilonul I pentru că e deficit. Păi logic. Dar dacă vă uitaţi partea asta cu creşterea salarială din 2018, doar până în prezent sunt 5 miliarde de lei la contribuţii sociale, ca urmare a creşterilor de salarii, deci 5 miliarde de lei doar până astăzi! Nu spun până la final de an, deci acel deficit deja el scade foarte mult. Noi, anul ăsta, am estimat, dacă nu mă înşel, 7 miliarde deficitul pe pensii”, a declarat Eugen Teodorovici, potrivit Capital.

Ministrul Finanţelor a mai spus că nu se poate vorbi despre naţionalizarea Pilonului II de pensii, pentru că acestea nu sunt pensii private, ci reprezintă o parte a fondurilor publice administrate privat. Şi ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că legea pensiilor a fost finalizată şi va fi făcută publică în curând.