Fostul ministru de Finanţe Darius Vâlcov, unul din artizanii programului de guvernare al PSD

„Pentru prima dată o spun public, pentru că mi se pare că e datoria mea să fac lucrul ăsta. Darius a fost unul din oamenii de bază cu care am lucrat la programul de guvernare, Darius Vâlcov. (...) A venit de la PDL, dar este un om cu o foarte bună pregătire. Pe lângă alţi specialişti cu care am lucrat la programul de guvernare, cu Darius am lucrat şi la acest program de guvernare”, a spus Dragnea, la un post de televiziune.

Întrebat despre problemele cu justiţia ale fostului ministru de Finanţe, Dragnea a precizat că „îşi asumă asta”, tocmai pentru că Vâlcov este un profesionist.

„Are probleme în justiţie, dar Darius Vâlcov este unul din oamenii care, prin contribuţia lui, prin munca lui, la programul nostru de guvernare (...) a adus o contribuţie serioasă pentru ca românii să o ducă mai bine. Şi eu îmi asum lucrul ăsta”, a spus el.

Tablouri în pereţi şi comisioane în cimitir

Darius Vâlcov, fost primar al Slatinei, fost senator, fost ministru al Finanţelor, este deja trimis în judecată în două dosare şi cercetat în alte trei.

Pentru Darius Vâlcov încep problemele cu DNA în martie 2015, când ocupa funcţia de ministru al Finanţelor şi calitatea de senator. Este reţinut în 25 martie 2015, chiar de ziua lui, fiind acuzat de trafic de influenţă. România se scandalizează când procurorii anunţă că au găsit la percheziţii peste 100 de tablouri ascunse în pereţi, iar din interceptări apar informaţii despre „comisioane” primite în cimitire şi firme controlate prin interpuşi.

În 21 mai este trimis în judecată în primul dosar (trafic de influenţă, spălare de bani, efectuarea de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia), în 3 iunie începe urmărirea penală în al doilea, în 23 iunie apare al treilea, în noiembrie este trimis în judecată în al doilea dosar (luare de mită şi trafic de influenţă).