Ecologiştii cer facilităţi bancare pentru românii care vor să cumpere terenuri

„PER cere prim-ministrului Tudose şi Parlamentului României, interzicerea vânzării terenurilor, a concesionării resurselor şi a distrugerii capitalului românesc. De asemenea solicităm acordarea, prin lege, de facilităţi bancare cetăţenilor români pentru achiziţionarea terenurilor agricole puse în circuitul comercial. Spre exemplu, credite cu dobândă 0, iar garanţia să fie doar terenul achiziţionat”, a informat PER.

Bianca Vasile, vicepreşedintele PER a afirmat că situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât un consorţiu format din mai multe companii arabe intenţionează să facă investiţii majore în sectorul agricol din Reginea Mării Negre.

„Un consorţiu va investi 1,3 miliarde de dolari în sectorul agricol din regiunea Mării Negre. Reprezentanţii companiilor arabe ne spun că investiţiile vor fi realizate în zece ţări din regiunea Mării Negre, printre care şi România. Ei vor include terenuri agricole, logistică şi facilităţi de depozitare, fapt ce ne face să ne gândim, din nou, la terenurile, resursele şi capitalul românesc”, a spus aceasta.

Potrivit PER, din analiza situaţiei cadastrului terenurilor reiese că peste 50% din terenurile arabile cu bonitatea solului foarte bună, a ajuns în proprietatea şi exploatarea fie a persoanelor fizice străine, fie a societăţtilor comerciale cu capital integral străin.

De asemenea, aproximativ 35% din fondul forestier valoros al României nu mai este deţinut de români in integralitatea lor, ca proprietari, iar resursele subsolului au fost concesionate de statul român în proporţie de peste 75% companiilor străine.

”La nivelul resurselor minerale ale subsolului, tendinţa actualilor guvernanţi este de a concesiona totul (aur, argint, cupru, metale rare, sare etc), inclusiv roci valoroase pentru construcţii sau monumente arhitectonice (marmură, granit, andezit, calcare cristaline cu diverse nuanţe cromatice etc.). Pentru această situaţie dezastruasă se fac vinovate toate structurile guvernamentale şi parlamentare care s-au succedat la cârmuirea ţării. Regretabil este că propunerea PER de interzicere a vânzării terenurilor, a concesionării resurselor şi a distrugerii capitalului românesc, către persoane străine, nu a fost luată în considerare de către Iliescu, Constantinescu, Băsescu şi chiar Iohannis, neconstituind o preocupare reală pentru niciun Guvern care s-a succedat după anul 1990”, a încheiat Bianca Vasile, vicepreşedintele PER.

CE: Statele pot limita vânzarea terenurilor, fără a impune însă restricţii discriminatorii companiilor străine

Comisia Europeană a emis joi o serie de îndrumări pentru a ajuta statele membre să protejeze terenurile agricole de ameninţări precum speculaţia excesivă a preţurilor şi concentrarea proprietăţii.

Statele membre ale UE au dreptul de a limita vânzările de terenuri agricole pentru a conserva comunităţile agricole şi pentru a promova agricultura durabilă. Nu sunt însă permise restricţii discriminatorii cum ar fi cerinţele de rezidenţă generală sau interdicţiile impuse companiilor străine de a achziţiona terenuri agricole.

În 2015, Comisia a iniţiat proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statelor membre care discriminează investitorii din alte ţări ale UE şi creează restricţii disproporţionate privind investiţiile transfrontaliere.