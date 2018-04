Directorul Racova Grup spune că îl va da în judecată pe Adrian Porumboiu, pentru acuzaţii calomnioase

„Principala ţintă a domnului Porumboiu o reprezintă arendatorii, pe care acesta încearcă să-i convingă să-şi retraga terenurile şi să lase societatea fără obiectul de activitate. Până în momentul de faţă, domnul Porumboiu nu a încerat să poarte o discuţie normală cu reprezentanţii Racova Grup şi nici nu a încercat să denunţe în mod legal Contractul de vânzare cumpărare de acţiuni din anul 2014. Acesta a constatat că noua conducere a grupului a stins o parte importantă a datoriilor societăţilor, diminuând presiunea creditorilor, a constatat de asemenea că societăţile din Racova Grup sunt aduse pe linia de plutire şi încep din nou să facă performanţă, că angajaţii îşi primesc salariile la timp şi doreşte, prin orice mijloc, să preia din nou acţiunile grupului”, a declarat Valeriu Cojocaru.

„Considerăm că acuzaţiile şi acţiunile lui Adrian Porumboiu sunt nefondate, afectează imaginea Racova Grup şi pot afecta activitatea economică a grupului. În consecinţă, conducerea Racova îl va acţiona pe Adrian Porumboiu în instanţă pentru afirmaţii calomnioase”, a adăugat acesta.

Managerul Racova Grup Valeriu Cojocaru a explicat că, de la preluarea conducerii, în urmă cu doi ani şi jumătate, a făcut toate eforturile pentru redresarea companiilor şi aducerea lor în zona de profitabilitate.

„Faţă de anul 2015, indicatorii economico-financiari ai Racova Grup arată că afacerea este pe calea cea bună, situaţia critică în care se aflau companiile, în momentul vânzării lor, fiind depăşită”, se arată în comunicat.

Noul management al Racova Grup promovează transparenţa, ca urmare face toate clarificările în legătură cu preluarea companiilor din Racova Grup de către DELTA COMMODITY AND FINANCIAL SERVICES S.A. şi apoi de către BABYLON OVERSEAS.

Iniţial, din Grupul Racova au făcut parte următoarele societăţi: S.C. AGROCOMPLEX S.A. Bârlad, S.C. COMCEREAL S.A. Vaslui, S.C. R-AGRO S.A. Falciu, S.C. RACOVA S.A. Vaslui, S.C. MOPAN S.A. Vaslui şi S.C. ULEROM S.A. Vaslui. Din cauza managementului defectuos, aceste companii au început să aibă grave dificultăţi financiare. Fostul proprietar al Grupului de firme RACOVA, Adrian Porumboiu, a întreprins demersuri care au dus la încheierea unei tranzacţii de restructurare şi preluare a unor societăţi şi activităţi din Grupul Racova de către DELTA COMMODITY AND FINANCIAL SERVICES S.A., reprezentată de Vaja Jhashi.

Contractul de vânzare – cumparare a pachetului majoritar de acţiuni a Grupului Racova, şi anume 82,20% din acţiunile RACOVA S.A., 93,03% din acţiunile MOPAN S.A. şi 59,8306% din actiunile AGROCOMPLEX S.A. a fost încheiat în decembrie 2014. Pachetul de acţiuni al fiecărei societăţi, RACOVA S.A., MOPAN S.A. si AGROCOMPLEX S.A., a fost achiziţionat de către DELTA COMMODITY AND FINANCIAL SERVICES S.A. la preţul de 100 lei. Acest preţ a fost agreat în conditiile în care societăţile aveau datorii foarte mari.

Pe data de 8 august 2015 s-a încheiat un Memorandum de Înţelegere între fostul acţionar majoritar al Grupului Racova, Adrian Porumboiu, şi DELTA COMMODITY AND FINANCIAL SERVICES S.A. în scopul clarificării şi completării clauzelor din Contractul de Vânzare – Cumpărare de Acţiuni din decembrie 2014. Prin acest memorandum, s-a agreat transferul unor activităţi, împreună cu activele legate de acestea, ca transfer de business. Prin structura acţiunilor deţinute de cele trei societăţi (Racova, Mopan si Agrocomplex) la alte societăţi din Grupul Racova, s-au preluat de către DELTA COMMODITY & FINANCIAL SERVICES S.A. şi societăţile subsidiare COMCEREAL S.A., ULEROM S.A., ILVAS S.A., COMPREST S.A. şi COMGUARD S.A.. Transferul efectiv al acţiunilor a fost deci făcut în august 2015, după încheierea Actelor Adiţionale la Contractul de vânzare - cumparare din 2014. Începând cu data de 8 august 2015, s-a modificat efectiv structura acţionariatului, pachetul majoritar de acţiuni ale Racova Grup fiind preluat de către DELTA COMMODITY & FINANCIAL SERVICES SA. Conform memorandumului, ILVAS S.A. a fost eliminată din Racova Grup, fiind deţinută în continuare de Adrian Porumboiu.

La data de 15 iunie 2016, BABYLON OVERSEAS (FZE) a achiziţionat pachetul de acţiuni al grupului de firme de la DELTA COMMODITY & FINANCIAL SERVICES S.A. Acţionarul majoritar, care a preluat pachetul majoritar, conform organigramei, este BABYLON OVERSEAS (FZE), cu sediul social în Emiratele Arabe Unite, P.O. BOX513980, societate înfiinţată în baza Licenţei nr. 16446. La data preluării grupului de firme Racova de către BABYLON OVERSEAS, acestea înregistrau datorii în sumă de 912.584.897 lei, aproximativ 200 milioane de euro.

După preluarea acţionariatului Grupului Racova de către BABYLON OVERSEAS, au fost stinse datorii de aproximativ 50 milioane de euro. În continuare, managementul grupului a obţinut sprijinul majorităţii creditorilor şi au fost încheiate Convenţii de plată, cu un număr de 51 de creditori, pentru stingerea datoriilor în sumă de 227.405.262 lei, de la a fost obţinut un discount în sumă de 42.340.411 lei.