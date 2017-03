Americanii dau Guvernului „teme pentru acasă“. Marile corporaţii i-au înmânat lui Grindeanu o „foaie de parcurs” privind statul de drept

Este fără precedent ca mari corporaţii dintr-o ţară aliată să dea guvernului României un astfel de document, dar el vine ca urmare a derapajelor majore ale coaliţiei PSD-ALDE din primele trei luni de guvernare, scrie Hotnews.

Eric Stewart i-a înmânat în această dimineaţă documentul premierului Grindeanu, după ce acesta a fost prezentat anterior administraţiei Trump.

„Noi, drept Consiliul de Afaceri Americano-Român (AMRO), am pregătit o foaie de parcurs pe care am vrea ca Guvernul să o ia în considerare. Aceasta a fost pregătită de mulţi experţi din Washington, familiarizaţi cu domeniul afacerilor şi cu România, iar luni, înainte să mă urc în avion către Bucureşti, am prezentat o copie a acestei foi de parcurs administraţiei Trump, pentru a o lua şi ei în considerare. În această dimineaţă, vreau să vă înmânez oficial această foaie de parcurs, s-o luaţi şi dumneavoastră în considerare.

Documentul vizează statul de drept, transparenţa şi eficienţa, potrivit lui Stewart.

„Statul de drept, transparenţa, eficienţa, acestea sunt incluse într-o foaie de parcurs pe care am prezentat-o celor două guverne (SUA şi România n.r.). Mi se pare o parte extrem de normală în a face afaceri, pentru ca priorităţile să fie focusate clar ambelor guverne. În trecut, Guvernul SUA a lucrat foarte aproape cu Guvernul român pe toate aceste chestiuni. Am văzut foarte mult progres şi companiile noastre se simt încrezătoare că atunci când fac afaceri în România totul va fi corect, legal şi transparent. Un exemplu vizavi de această încredere este această misiune de afaceri care a fost prezentă aici, cea mai mare misiune de afaceri adusă vreodată în România. Companiile sunt foarte entuziasmate de ce se întâmplă aici”, a spus Stewart, la finalul întâlnirii.

Guvernul susţine, într-un comunicat, că în cadrul întâlnirii reprezentanţii companiilor au prezentat guvernului un document intitulat „Calea spre prosperitate” („Roadmap to Prosperity”) care conţine cinci recomandări pentru întărirea relaţiilor economice dintre România şi SUA: continuarea îmbunătăţirii mediului de afaceri din România, un dialog la nivel înalt între cele două guverne pe teme economice, aprofundarea cooperării pentru dezvoltarea capacităţii strategice de securitate, inclusiv în domeniul energiei, sprijinirea sistemului de educaţie şi sănătate pentru consolidarea competitivităţii economice, precum şi sprijin pentru companiile româneşti care îşi doresc să investească în SUA. Documentul a fost transmis şi preşedintelui SUA, Donald Trump, şi administraţiei americane.

Investitorii americani şi-au exprimat intenţia de a-şi dezvolta afacerile în România şi de a lansa noi investiţii în domenii precum sănătatea, cercetarea şi dezvoltarea, asigurări, construcţii, apărare, energie şi finanţe.

Discuţii aplicate vor continua zilele acestea în cadrul întâlnirilor dintre miniştri şi reprezentanţii companiilor americane pe domenii de interes.

Misiunea este cea de-a cincea misiune anuală în România a Consiliului de Afaceri Americano - Român (AMRO). La reuniune au participat 12 dintre cele mai puternice companii americane care derulează investiţii în România sau care sunt interesate să investească în ţara noastră: Amgen, Archer Daniels Midland, Bell Helicopter, The Boeing Company, ExxonMobil, General Dynamics, Medtronic, Mega Company, MetLife, Oshkosh Defense, Pfizer, Smithfield, Timken.