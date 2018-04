15 companii româneşti au fost premiate la gala Made in Romania

Cele 15 companii care au ajuns în finală sunt:



Cele 15 companii finaliste au fost anunţate în cadrul unei gale de premiere, în data de 25 aprilie, la care au participat peste peste 150 de antreprenori si directori executivi ai companiilor din comunitatea Made in Romania, alături de membrii Comitetului de Nominalizare, membrii Juriului şi alţi susţinători ai proiectului.

„Ediţia Made in Romania din acest an venit în continuarea excelentului demers de anul trecut, prin care apropiem de Bursă şi de piaţa de capital, în general, o gamă cât mai variată de companii autohtone, de branduri autentice şi oameni talentaţi, care au reuşit până la urmă să reinventeze peisajul antreprenorial local,” a spus Radu Hanga, Senior Advisor to the Board, Banca Transilvania.

Aflat deja la cea de-a doua ediţie, Made in Romania este un proiect unic care îşi propune să identifice şi să promoveze antreprenoriatul românesc.