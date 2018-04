Începe Festivalul Internaţional Shakespeare. Trupe din întreaga lume vor urca pe scena Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova VIDEO

Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional Shakespeare se desfăşoară sub genericul „Planeta Shakespeare”.

Din Asia, Mokwha Repertory Company din Seoul (Coreea de Sud) aduce un Romeo şi Julieta în regia lui Oh Tae-suk, creatorul unei lumi teatrale unice.

Jijosha Yamanote Company din Tokyo (Japonia) prezintă la Craiova ”Furtuna”, în regia lui Masahiro Yasuda. ”Furtuna” este deseori descrisă ca o piesă despre iertare. Această producţie, totuşi, se concentrează nu pe iertare, ci pe lipsa ei, piesa povestind cum Prospero îşi dă seama, treptat, că nu va fi iertat.

Din America de Sud, una dintre cele mai importante companii de teatru din Brazilia, Teatrul ”Clownii lui Shakespeare” din Natal trimite la Craiova o prezentare multimedia a spectacolului ”Excelenţa sa, Richard al III-lea”.

Din Africa de Sud, Abrahamse & Meyer Productions, singura companie independentă de teatru clasic, aduce la Craiova ”Macbeth”, în regia lui Fred Abrahamse. Fred Abrahamse a absolvit Universitatea din Cape Town, fiind considerat unul dintre regizorii de marcă din Africa de Sud.

Din America de Nord, din SUA, Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater prezintă Othello – Remix, o interpretare de 80 minute a povestirii tragice a lui Shakespeare. Comandată de Teatrul Globe al lui Shakespeare din Londra şi Teatrul Shakespeare din Chicago, câştigătoare a premiului pentru cele mai bune versuri şi cel mai bun nou muzical (Premiile MTM:UK) la Festivalul Fringe din Edinburgh, ad-RAP-tarea Fraţilor Q a lui Othello este „un triumf de la început şi până la sfârşit”. În prezent, au spectacole pe Broadway, la Teatrul Westside din New York.

Din Quebec, ConArt / Cachaça Prod, o companie de producţie discografică aduce “Regele lirei” un spectacol direct, în care personajul activ este sonetul shakespeareian recitit, într-o manieră proprie, expus liber de orice convenţii teatrale unui partener inteligent, care nu are replică scrisă, nu este vocal, dar, provocat de actor, poate reacţiona. Acest partener ideal este publicul.

Canada vine cu un spectacol în afara programului shakespearian prezentat de Compania ”Ex Machina” din Quebec. Robert Lepage, despre care legendarul Peter Brook afirma că este ”geniul regiei mondiale contemporane”, revine, la 20 de ani de la prima punere în şcenă, cu piesa „Ace şi Opiu”. Versatil în toate formele de teatru, Robert Lepage este nu numai un maestru al regiei, ci şi un talentat dramaturg, actor şi regizor de film. Abordarea sa teatrală, extrem de creativă şi originală, i-a adus recunoaşterea internaţională, care a zdruncinat din temelii dogma orientării clasice, în special prin utilizarea tehnologiilor moderne.

Din Australia vine actorul Brett Brown, care prezintă un one-man show ce explorează multiplele laturi ale lui ”Henric al V-lea” (regia: Philip Parr) al lui Shakespeare: monarh şi bărbat. Descris de The Sydney Morning Herald ca o „stea în devenire” care „poate să cânte, să danseze şi să joace astfel încât să pună aproape pe oricine la colţ”, actorul şi baritonul australian, Brett Brown este absolvent al Academiei Regale de Artă Dramatică (RADA) din Londra.

Din Europa, lista spectacolelor se deschide cu „Poveştile Africane ale lui Shakespeare”, prezentat de Teatrul Nou din Varşovia (Polonia). Din Marea Britanie, Flute Theatre aduce o ”A douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter, Teatrul de Repertoriu Worcester vine cu ”Al doilea pat”, un one-woman show care o aduce în centrul atenţiei pe Anne Hathaway şi prilejuieşte momente de reflectare asupra vieţii ei cu marele scriitor.

Compania Cheek by Jowl din Londra revine la Festivalul Internaţional Shakespeare, Craiova, de data aceasta alături de Teatrul Puşkin din Moscova. Declan Donnellan prezintă ”Măsură pentru măsură”. Caroll Vanwelden (Belgia) va susţine un concert de Jazz – ”Shakespeare - Sonete”. Teatrul Naţional din Nice (Franţa) prezintă ”Furtuna!” Irinei Brook. Actriţă şi regizoare, fiica actriţei Natasha Parry şi a regizorului Peter Brook, Irina Brook a studiat arta dramatică la New York, în jurul anilor 1980, cu Stella Adler, conform tehnicilor Actor's Studio. Tot din Franţa vine şi actorul Laurent Schuh, iniţiatorul Companiei ,,Les Arts et Mouvants" din Paris, cu spectacolul ”Ziua de mâine nu mai poate aştepta!, un manifest pentru un timp prezent, chintesenţa capodoperei numită "William Shakespeare" de Victor Hugo.

Programul şi preţul biletelor pot fi consultate aici.

Festivalul Internaţional Shakespeare a debutat la Craiova în 1994 şi a fost iniţiat de Fundaţia Shakespeare, avându-l ca director fondator pe Emil Boroghină, după modelul marilor festivaluri internaţionale, precum cele din Edinburgh, Tokyo, Ierusalim sau Montreal. F

estivalul Shakespeare s-a extins treptat, în timp şi în spaţiu, adresându-se unor categorii din ce în ce mai largi de public, acoperind din ce în ce mai multe zone unde prezintă spectacolele invitate şi proiectând opera marelui Bard în eternitate.

Aşadar, titlul ediţiei curente, „Planeta Shakespeare”, se înscrie într-o ordine firească, spectacolele aduse în cadrul ediţiei din 2018 reprezentând toate continentele pământului. Festivalului Internaţional Shakespeare este organizat de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” şi Fundaţia Shakespeare, susţinut de Municipiul Craiova prin Consliul Local Municipal, cofinanţat de Consiliul Judeţean Dolj, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Institutul Cultural Român.