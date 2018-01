Cum l-a convins o fetiţă de 11 ani pe Abraham Lincoln să îşi lase barbă. „Dacă vă lăsaţi barbă, voi încerca să îi conving şi pe ceilalţi să vă voteze”

Pe 15 octombrie 1860, o fetiţă în vârstă de 11 ani pe nume Grace Bedell, din New York, îi trimitea viitorului preşedinte ale Statelor Unite, o scrisoare în care îi spunea că are nevoie de o schimbare pentru sporirea şanselor în alegeri.

Deşi în răspunsul său, Lincoln nu i-a promis fetiţei că îşi va lăsa barbă, acesta i-a urmat totuşi sfatul, nefiind cunoscut ca un om neapărat mulţumit de felul în care arăta. Adesea, acesta făcea glume cu privire la aspectul său. Spre exemplu, după cum informează todayifoundout.com, într-o dezbatere publică cu rivalul său, Stephen Douglas, când acesta l-a numit un om cu două feţe, Lincoln i-ar fi răspuns: „Dacă mai aveam o faţă, crezi că aş fi purtat-o pe asta?”

Scrisoarea lui Grace Bedell (publicată de abrahamlincolnonline.org):

„Dragă domnule,

Tatăl meu tocmai a ajuns acasă de la târg şi a adus cu el o fotografie cu dumneavoastră şi domnul Hamlin. Sunt o fetiţă în vârstă de doar 11 ani, dar aş vrea atât de mult să fiţi preşedintele Statelor Unite, aşa că sper că nu mă veţi crede prea îndrăzneaţă că îi scriu unui om atât de mare precum dumneavoastră. Dacă aveţi vreo fetiţă ca mine transmiteţi-i iubirea mea şi spuneţi-i să îmi scrie dacă dumneavoastră nu puteţi să răspundeţi la scrisoare.

Eu am patru fraţi şi unii dintre ei vor vota cu dumneavoastră oricum, dar, dacă vă lăsaţi barbă, voi încerca să îi conving şi pe ceilalţi să vă voteze pentru că aţi arăta mult mai bine căci faţa dumneavoastră e aşa de slabă.Tuturor doamnelor le plac bărbile şi şi-ar tachina soţii să voteze pentru dumneavoastră şi atunci dumneavoastră aţi fi preşedinte. Tatăl meu va vota pentru dumneavoastră şi dacă aş fi bărbat şi eu aş vota tot cu dumneavoastră, dar voi încerca să conving pe oricine voi putea, să vă voteze… Când scrieţi scrisoarea, adresaţi-i-o lui Grace Bedell Westfield, districtul Chautaugua, New York.

Nu trebuie să scriu mai mult, răspundeţi la această scrisoare imediat. La revedere.

Grace Bedell”.

Răspunsul lui Abraham Lincoln:

„Domnişoarei Grace Bedell,

Draga mea domnişoară,

Plăcuta dumneavoastră scrisoare din data de 15, a fost primită. Regret necesitatea faptului de a spune că nu am nicio fiică. Am trei fii- unul de 17, unul de nouă şi unul de şapte ani. Ei, împreună cu mama lor, sunt toată familia mea. Cu privire la barbă, dat fiind că nu am mai purtat niciodată, nu credeţi că oamenii ar considera-o un exemplu de afecţiune prostească? Al dumneavoastră sincer binevoitor, A. Lincoln”

Un an mai tâziu, pe 19 februarie 1861, în călătoria sa de la Illinois la Washington D.C., cel care devenise între timp preşedinte, s-a oprit în Westfield New York. Acolo, a povestit cum a ajuns să îşi lase barbă şi a întrebat dacă micuţa domnişoară Bedell se află printre cei adunaţil. Era acolo.

„<<Gracie, uită-te la barba mea. Am lăsat-o să crească pentru tine>>. Apoi m-a pupat. După, nu l-am mai văzut niciodată”, a povestit mai târziu Grace Bedell, citată în volumul ”Letters of Note. An Eclectic Collction of Correspodence Deserving of a Wider Audience”, coordonat de Shaun Usher.

După Lincoln, fiecare preşedinte ales al SUA, cu excepţia lui William McKinley, avea să poarte barbă. Trendul a luat sfârşit o dată cu alegerea lui Woodrow Wilson, în 1913, după cum informează todayifoundout.com.

Grace Bedell, ani mai târziu (Foto: http://mcclurgmuseum.org)

Statui înfăţişând întâlnirea dintre Grace Bedell şi Abraham Lincoln (Foto: http://mcclurgmuseum.org)