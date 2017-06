O nouă ediţie a romanului „Istoria iubirii” de Krauss, disponibilă în librării după premiera ecranizării în regia lui Radu Mihăileanu

Publicat în Statele Unite in 2005, romanul „Istoria iubirii” i-a adus lui Nicole Krauss consacrarea internaţională, scriitori importanţi precum laureatul Premiului Nobel pentru literatură J.M. Coetzee sau Susan Sontag remarcând naşterea unei voci de anvergură a literaturii contemporane.

„Istoria iubirii” a fost desemnată Cartea anului de Amazon.com şi s-a numărat printre cărţile finaliste la Orange Prize, Prix Femina Étranger si Prix Médicis Étranger, fiind recompensată cu William Saroyan Prize for International Literature si Prix du Meilleur Livre Étranger. Romanul a fost tradus în peste 30 de ţări, printre primele ediţii numărându-se şi cea în limba română, publicată în colecţia „Raftul Denisei“, în versiunea regretatei Antoaneta Ralian.

„Prin „Istoria iubirii”, Nicole Krauss a intrat cu drepturi depline in lumea literelor americane.“ (Susan Sontag)

Romanul lui Krauss spune povestea de dragoste dintre Leo şi Alma, doi tineri evrei din Polonia pe care ororile celui de-al doilea război mondial par să-i despartă pentru totdeauna. Este o poveste din Polonia anilor '40 şi până în New York-ul zilelor noastre.

„Un roman minunat, plin de tandrete si originalitate.“ (J.M. Coetzee)

Alma Singer are 14 ani, trăieşte în New York şi încearcă să găsească răspunsuri la o mie de întrebări despre lume şi viaţă. Crezând că le va afla într-un roman misterios pe care mama ei îl traduce cu frenezie, adolescenta porneşte în căutarea eroinei cărţii de al cărei destin se simte inexplicabil legată. „Când m-am născut, mama mi-a dat numele după o fată dintr-o carte pe care i-o dăruise tatăl meu, o carte care se chema Istoria iubirii.“ În acelaşi New York îşi duce zilele Leo Gursky, un bătrân singur şi atât de invizibil în anonimatul său, încât începe să se îndoiască de propria-i existenţă. Bărbatul trăieşt chinuit de amintirea iubirii pierdute care, în urmă cu 60 de ani, în Polonia, i-a inspirat cartea vieţii lui, Istoria Iubirii. Şi, deşi Leo nu ştie încă, romanul pe care îl credea distrus a supravieţuit miraculos, şi-a dobândit notorietatea sub numele altuia, a traversat oceanul, a străbătut timpul şi a ajuns în cele din urmă în mâinile Almei, fata numită astfel dupa eroina din carte.

Adaptarea pentru marile ecrane a cărţii lui Krauss, „Povestea iubirii”, îi are în distribuţie pe Sir Derek Jacobi, Gemma Arterton şi Sophie Nelisse în rolurile principale. „Povestea iubirii” este primul lungmetraj în limba engleză şi cel de-al nouălea film al regizorului şi scenaristului Radu Mihăileanu, nascut în 1958 la Bucuresti ţi stabilit în Franţa. A regizat filme multipremiate precum „Les quatre saisons” (1980), „Trahir” (1993), „Bonjour, Antoine” (1997), „Train de vie” (1998), „Les Pygmées de Carlo” (2002), „Va, vis et deviens!” (2005), „Le concert” (2009), „La source des femmes” (2011).

„Am citit cartea [Istoria iubirii] prin 2006, cred, şi m-au lovit forţa dramatică, povestea şi mai ales puterea dragostei. Era deja o perioadă de criză a omenirii – vedeţi toate crizele care sunt în lume, mai ales crizele politice – o lipsă de dragoste, de generozitate, de privire plină de dragoste asupra celorlalţi. Mi-am spus că trebuie să fac un film, să le spun oamenilor că mai există speranţă, mai există acest tip de dragoste extremă, romantică, împotriva tuturor crizelor, tragediilor şi conflictelor. Acesta a fost primul gând. Apoi, am regăsit în cartea lui Nicole Krauss acest dialog care se regăseşte şi în filmele mele, între istoria omenirii şi povestea intimă a personajelor, între tragedie şi comedie“, a spus Radu Mihaileanu, pentru interviul „Cand suntem îndrăgostiţi totul devine posibil“, realizat de Adina Rosetti pentru Unica.ro.

Nicole Krauss (foto dreapta, de Patric Shaw) s-a nascut în Brooklyn, în 1974. În 1992 este primită la Stanford University, unde obţine o diplomă de excelenţă în literatura engleza şi scrie poezie sub îndrumarea poetului Iosif Brodski. în 1993 debutează ca poetă, iar in 2002 se numară printre finaliştii concursului Yale Younger Poet’s Prize; tot atunci poemele ei ajung în paginile publicatiilor The Paris Review, Plougshares şi Doubletake. În 1996 urmează un masterat în istoria artei la Oxford University, desăvârşindu-şi studiile la Courtauld Institute din Londra. Primul său roman, „Un bărbat intră în cameră” (”Man Walks into a Room”, Humanitas Fiction, 2011), apare în 2002 şi este finalist la Los Angeles Times Book of the Year.

In 2005 publică bestsellerul internaţional „Istoria iubirii” (”The History of Love”, Humanitas Fiction 2007, 2012, 2017). În 2007 prestigioasa revistă Granta o include pe Nicole Krauss printre cei mai buni tineri romancieri americani, iar în 2010, The New Yorker o alege pe lista celor mai buni 20 de scriitori sub 40 de ani. Cel de-al treilea roman al lui Nicole Krauss, „Marea Casă” (”Great House”, 2010; Humanitas Fiction, 2012), se bucură de un enorm succes de critică şi de public, fiind finalist la National Book Award şi Orange Prize. Proza ei a apărut în The New Yorker, Harper's, Esquire, Best American Short Stories, iar cărţile sale sunt traduse în peste 35 de limbi.