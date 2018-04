Literatura română în prim plan la Londra. Lansări, dezbateri şi o expoziţie despre „generaţia Marelui Război“

La standul României de la Centrul Expoziţional Olympia din Londra, la cea de-a 47-a ediţie a unuia dintre cele mai mari evenimente ale industriei mondiale de carte, au fost prezentate peste 600 de titluri din noile apariţii editoriale în limbile română şi engleză, cărţi de literatură, ştiinţă şi artă de la 20 de edituri, inclusiv Editura Institutului Cultural Român.

Evenimentele româneşti, reunite sub titlul generic „Writing and Making History: Remembering the Great War Generation”/ „A scrie şi a face istorie: generaţia Marelui Război”, au evocat, în primul rând, participarea românilor în Primul Război Mondial şi Marea Unire prin intermediul ecourilor literar-artistice ale acestor momente istorice cruciale.

Tema centrală a programului a fost ilustrată prin concepţia standului, semnată de graficianul Radu Manelici, care a reflectat conexiunea dintre creativitatea literară şi istorie cu ajutorul unor imagini simbolice şi a portretelor unor mari scriitori, dar şi printr-o expoziţie biografică, dedicată marilor scriitori din generaţia Primului Război Mondial şi a Marii Uniri (Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Vasile Voiculescu, Octavian Goga, Martha Bibescu, Regina Maria, Perpessicius, Păstorel Teodoreanu, Felix Aderca ş.a.) şi realizată de Muzeul Naţional al Literaturii Române cu sprijinul ICR Londra.





Dorian Branea, directorul ICR Londra

"Suntem foarte onoraţi şi foarte bucuroşi să dedicăm participarea noastră la Târgul Internaţional de Carte de la Londra unui moment istoric excepţional, Marea Unire, pe care o sărbătorim de-a lungul întregului an 2018. Dedicăm programul românesc, care poartă motto-ul Making and Writing History / A face şi a scrie istorie, generaţiei de aur ieşită din tranşeele Primului Război Mondial, bărbaţilor şi femeilor care au făcut Marea Unire, celor care întorşi acasă din Marele Război au scris o literatură care a schimbat faţa istoriei noastre şi faţa scrisului românesc. Suntem bucuroşi să-i aducem în prim plan pe Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Octavian Goga, alături de alţi autori marcanţi care au avut şi o statură politică, precum Regina Maria a României. Ca întotdeauna, în cadrul participării româneşti la Târgul de la Londra propunem un dialog între trecut şi prezent, iar prezentul înseamnă cărţile unor autori români apărute recent în limba engleză pe care le-am lansat de-a lungul acestor zile, înseamnă acest dialog dintre cultura română şi cea britanică pe care îl susţinem prin evenimentele noastre.

Standul României, din punct de vedere estetic, nu este cu nimic mai prejos decât alte standuri ale unor ţări importante care pot fi văzute la Târgul Internaţional de Carte de la Londra, a declarat domnul Dorian Branea, directorul ICR Londra.

Arabella McIntyre Brown, autoare britanică stabilită în România

Standul românesc de la Olympia a fost, în principal, o zonă de expunere a diversităţii editoriale româneşti, precum şi un spaţiu de întâlnire şi negociere pentru editorii români prezenţi la Târg. Dată fiind natura strict comercială a Târgului, unde participă numai profesionişti ai cărţii (editori, traducători, librari, agenţi literari, distribuitori, tipografi etc.), evenimentele ce au alcătuit programul românesc au fost organizate fie la sediul ICR Londra, fie în cunoscute librării din inima Londrei.

La Librăria Waterstones, situată în vestitul cartier Bloomsbury, a avut loc pe 10 aprilie, în prezenţa unui public numeros, lansarea celor mai noii apariţii româneşti sau cu temă românească în limba engleză, derulată sub titulul “It’s All About the Stories: Romanian Literature as World Literature”.

Protagoniştii întâlnirii au fost autoarea Magda Cârneci, care a citit un poem în limba română şi în limba engleză din volumul “A Deafening Silence” (Shearsman Books) şi Arabella McIntyre Brown, autoare britanică de literatură de copii, stabilită într-un sat din România, care a vorbit despre cărţile ei, “Floss, the lost puppy ” şi “Dragons over London” (Booklet Fiction), ambele fiind plasate în ambianţa românească. Criticii literari Christian Moraru, Andrei Terian şi Ion Bogdan Lefter au prezentat impresionantul volum care a inspirat şi tema dezbaterii: “Romanian Literature as World Literature” (Bloomsbury Academic). Tot cu acest prilej, profesorul Marius Turda a vorbit despre volumul său, “Historicizing Race” (Bloomsbury Academic), iar criticul literar Ion Bogdan Lefter a prezentat romanele semnate de Matei Călinescu - “The Life and Opinions of Zacharias Lichter” (New York Review Books) şi de Lucian Dan Teodorovici - “Matei Brunul” (Dalkey Archive Press), precum şi volumul de versuri al Anei Blandiana, “The Sun of Hereafter. Ebb of the Senses” (Bloodaxe).

Magda Cârneci, preşedintele PEN România, a mai participat la o dezbatere despre rolul traducerilor în menţinerea unui spaţiu literar (şi nu numai) deschis şi plural, organizată în cadrul programului de evenimente al Literary Translation Centre din Londra.

La sediul ICR Londra, a avut loc pe 11 aprilie performance-ul „Polyphonic”: Animated Poetry and Music, care a inclus lecturi, animaţii video şi muzică, reunind zece poeţi de expresie română, maghiară, germană, sârbă şi ucraineană, într-o conversaţie polifonică menită să celebreze diversitatea ento-culturală a României de astăzi, dar şi a României Unite create la sfârşitul Primului Război Mondial.

Lecturile de poezie au fost însoţite de animaţii video 2D create de artista Raluca Popa şi de scurte momente muzicale din compoziţiile lui György Ligeti, în interpretarea violonistelor Ioana Forna şi Adriana Cristea şi a violoncelistului Nikolay Ginov.

La final, s-a citit un poem colectiv, dedicat gastronomiei, creat de cei zece poeţi special pentru aniversarea Centenarului, prezentat în premieră la Londra şi întâmpinat de publicul foarte numeros cu aplauze care nu mai conteneau.

La seara de poezie din Belgrave Square au participat poeţii Claudiu Komartin, Michael Astner, Andrei Dósa, Matei Hutopila, Henriette Kemenes, Mihók Tamás, Aleksandar Stoicovici, Livia Ştefan şi Victor Ţvetov. Proiectul, inclus şi în programul European Poetry Festival, a fost curatoriat de Simona Nastac şi produs în colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române.





Tot la sediul ICR Londra, în Galeria „Brâncuşi”, a avut loc şi vernisajul expoziţiei biografice dedicate scriitorilor Marelui Război şi a Marii Uniri, deschisă cu un cuvânt introductiv al criticului şi istoricului literar Ion Bogdan Lefter, care a explicat importanţa estetică a acestei generaţii excepţionale.

Standul românesc şi programul de evenimente aferent au fost sunt concepute, organizate şi finanţate de Institutul Cultural Român prin intermediul Centrului Naţional al Cărţii şi al ICR Londra, şi realizate cu sprijinul Ambasadei României la Londra, al Librăriei Waterstones Gower Street, al Muzeului Naţional al Literaturii Române, al LBF Literary Translation Centre, precum şi al Asociaţiei Editorilor din România. Parteneri editoriali: Bloomsbury Publishing, New York Review Books, Bloodaxe, Dalkey Archive Press, Shearsman Books şi Booklet Fiction.