„Artiştii şi Africa“, cu Lucian Muntean, la Galeria Întâlnirilor

Republica Zambia este situată în partea central-sudică a Africii, învecinându-se cu Angola, R.D. Congo, Tanzania, Malawi, Mozambic, Zimbabwe, Botswana şi Namibia. Este renumită pentru expediţiile safari şi cascadele spectaculoase. Zambia este o destinaţie turistică cu o ofertă variată, turismul fiind una dintre cele mai importante ramuri ale economiei. În această ţară există 34 de parcuri naţionale şi 20 de rezervaţii naturale unde pot fi admirate o faună diversă şi specii rare de păsări.

“Chiar dacă au trecut 8 ani de atunci, încă am numeroase amintiri de acolo, pe care le împărtăşesc cu plăcere, dacă am prilejul. Prezentând numeroasele fotografii pe care le păstrez în arhivă, retrăiesc acele câteva zile fabuloase, pe care le-am petrecut la Livingstone, în sudul Zambiei. Aici se află una din cele şapte minuni ale lumii şi anume Cascada Victoria, declarată monument din patrimoniu UNESCO. Peisajul este realmente impresionant: fluviul Zambezi are o lăţime de 1,7 km în zona cascadei, iar apa cade de la 108 m înălţime, în faliile care formează Riftul Est-African. Măreţia acestei cascade am ilustrat-o atât cu imagini din proximitatea căderii de apă, din pădurea luxuriantă, cât şi din perspectivă aeriană, cu fotografii din elicopter. Podul Livingstone, din aval de Cascada Victoria, se află la graniţa Zambiei cu Zimbabwe. În acel loc am făcut o călătorie cu Trenul Royal Livingstone Express, tren de epocă, cu locomotivă cu aburi, construită în 1922.” - Lucian Muntean