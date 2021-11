Primele imagini din spaţiu cu satelitul sovietic. Cum arăta înainte şi după ce a fost distrus de Rusia

Înregistrarea prin telescop a surprins doar câteva din cele peste 1.500 de bucăţi care au rezultat din distrugerea satelitului Cosmos 1408. Numerica, cea care a realizat „imaginile cu câmpul de deşeuri creat de testul rusesc cu armă anti satelit împotriva #Cosmos1408”, are o reţea globală de telescoape şi software de urmărire cu ajutorul cărora ajută la monitorizarea spaţiului, potrivit informaţiilor de pe propriul site.

Staţia Spaţială Internaţională (ISS) trece la fiecare 90 de minute prin dreptul câmpului de reziduuri rămase din satelitul sovietic. ISS orbitează în jurul Pământului la o altitudine de 400 de kilometri. LeoLabs, o altă companie care monitorizează deşeurile spaţiale, sugerează că reziduurile de la satelitul Cosmos 1408 plutesc la altitudini între 440 şi 520 de kilometri deasupra Terrei, potrivit Digi24.

Pe ISS se află un echipaj de 11 astronauţi, dintre care doi sunt ruşi. Când au fost detectate deşeurile de la satelitul distrus, echipajul a fost trezit din somn, iar astronauţilor americani şi cosmonauţilor ruşi li s-a solicitat închiderea sasurilor de la majoritatea modulelelor staţiei, cu excepţia celor care asigură legătura între zona americană şi cea rusă a ISS.

Our #SlingshotBeacon partner, @Numerica_Corp, leveraging their global telescope network, imaged the debris field created by the Russian anti-satellite test against #Cosmos1408 in #LEO causing alarm to the #ISS crew, satellite operators, and spacefaring nations. pic.twitter.com/uK2NOmVHnr