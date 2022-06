Este sfârşitul unei ere la Facebook. Numărul doi din Meta demisionează dupa 14 ani în funcţie

Sandberg şi-a anunţat public demisia din cadrul companiei Meta pe Facebook, acolo unde a povestit şi cum a ajuns să colaboreze cu Mark Zuckerberg, relatează Startupcafe.

„Astăzi, vă dau vestea că, după 14 ani, voi părăsi Meta. Când l-am întâlnit prima dată pe Mark, nu eram în căutarea unui nou loc de muncă – şi nu aş fi putut niciodată să prezic cum avea să-mi schimbe viaţa întâlnirea cu el. Eram la o petrecere (...). Mi s-a făcut cunoştinţă cu Mark când am intrat pe uşă şi am început să vorbim despre viziunea lui pentru Facebook. Am încercat The Facebook, aşa cum se numea prima dată, şi încă credeam că internetul este un loc, în mare parte anonim, în care se caută imagini amuzante. Convingerea lui Mark - că oamenii se vor pune online pe ei înşişi, cu adevărat, pentru a intra în legătură cu alţi oameni - era atât de fascinantă încât am stat lângă acea uşă şi am vorbit tot restul nopţii”, a scris Sheryl Sandberg pe Facebook.

Poziţia de COO va fi preluată de Javier Olivan, care în prezent este directorul de dezvoltare al Meta. Sandberg va rămâne membră a Consiliului de Administraţie al Meta, care include şi Facebook, Instagram, WhatsApp, plus multe alte aplicaţii.

Mark Zuckerberg a postat un mesaj pe Facebook în care a anunţat plecarea partenerei şi bunei sale prietene Sheryl Sandberg din funcţia de COO al Meta.

„Este sfârşitul unei ere. După 14 ani, buna mea prietenă şi parteneră Sheryl Sandberg se retrage din funcţia de COO al Meta. Când Sheryl mi s-a alăturat în 2008, aveam doar 23 de ani şi abia ştiam ceva despre conducerea unei companii. Construisem un produs grozav - site-ul Facebook - dar nu aveam încă o afacere profitabilă şi ne chinuiam să trecem de la un startup mic la o organizaţie reală. Sheryl ne-a arhitectat afacerea cu reclame, a angajat oameni grozavi, ne-a falsificat cultura managementului şi m-a învăţat cum să conduc o companie. Ea a creat oportunităţi pentru milioane de oameni din întreaga lume şi merită meritul pentru atât de mult din ceea ce este Meta astăzi.”, a declarat Mark Zuckerberg.