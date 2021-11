Telekom Mobile anunţă mari schimbări pentru clienţi. Care este noua ofertă de iarnă

Noua abordare a Telekom Mobile se bazează pe o gândire exclusiv axată pe client - şi nimic altceva - pornind de la nevoile de bază şi cele mai mari aşteptări şi nemulţumiri ale acestora, atunci când vine vorba de servicii mobile*:

• Onestitate, transparenţă, simplitate şi calitatea serviciilor promise: acestea sunt lucrurile cele mai importante pe care le aşteaptă românii de la furnizorii lor de telefonie mobilă. Iar Telekom va face toate eforturile pentru a le oferi acestora experienţa mobilă pe care şi-o doresc, mai simplă şi corectă. Oferte nelimitate şi comunicare cu preţuri clare, fără restricţii sau costuri ascunse.

• Clienţii cer ca furnizorul lor de telefonie mobilă să aibă grijă de ei, să îi respecte şi să îi aprecieze pentru loialitatea lor. Uneori sunt nemulţumiţi că nu reuşesc să negocieze o ofertă mai bună, mai potrivită nevoilor lor, şi că primesc oferte mai scumpe decât cele pe care le văd la televizor în campaniile publicitare dedicate cu precădere atragerii de clienţi noi. Prin urmare, Telekom Mobile oferă acces clienţilor actuali la aceleaşi oferte agresive valabile până acum doar pentru clienţii noi, iar ofertele sunt valabile şi pentru persoane fizice şi pentru persoane juridice.

Jucător disruptiv pe piaţă, dedicat în totalitate clienţilor

Promisiunea noului brand Telekom Mobile este „Mobil aşa cum vrei. Simplu şi corect.” şi pune clientul în centrul tuturor iniţiativelor companiei, care vor trebui să răspundă în permanenţă la întrebarea: ce putem face diferit, ca să ne ridicăm la înălţimea aşteptărilor clienţilor? Ce putem schimba pentru a convinge din ce în ce mai mulţi români să ni se alăture? Şi, în calitate de companie de telefonie mobilă care concurează împotriva jucătorilor convergenţi, noul Telekom Mobile are avantajul de a putea realiza rapid aceste schimbări şi a implementa noua sa strategie.

„Ne pasă de clienţii noştri şi punem interesele lor pe primul loc. De aceea, ne străduim să le oferim experienţa mobilă pe care şi-o doresc. Aceasta înseamnă să le oferim mobilitate nelimitată pentru a rămâne conectaţi oriunde şi oricând, pe orice dispozitiv, fără probleme şi fără griji. Si, la fel de important, preţuim încrederea lor şi ne străduim să o câştigăm, fiind oneşti, corecţi şi onorându-ne promisiunile”, a declarat Dina Tsybulskaya, Director General, Telekom Romania Mobile Communications S.A.

Telekom Mobile face primul pas pentru a elimina decalajul dintre ofertele dedicate atragerii de clienţi noi şi ofertele de loializare pentru abonaţii actuali.

„Una dintre cele mai mari dorinţe ale clienţilor români este să beneficieze de un tratament echitabil din partea furnizorilor de telecomunicaţii şi aibă acces uşor la cele mai atractive promoţii. Ne bucurăm că astăzi le putem satisface tuturor această dorinţă, fie că este vorba de actualii noştri abonaţi care vor opta pentru prelungirea contractului, fie de clienţii care decid să achiziţioneze un nou abonament sau se portează din altă reţea”, a spus Andreea Cramer, Director Executiv Comercial, Telekom Romania Mobile Communications S.A.

Am promis oferte simple, cu tarife clare, cu net nelimitat, cu telefoane incluse

Noua ofertă de iarnă, valabilă până pe 15 ianuarie 2022, se bazează pe două abonamente simple şi avantajoase, ambele disponibile atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, clienţi actuali sau noi:

• Abonament la 6 euro pe lună, cu date, minute şi SMS-uri naţionale nelimitate şi fără perioadă contractuală obligatorie.

• Oferta cu telefon inclus, la 13 euro pe lună, cu smartphone-uri precum Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10s, OppoA74 incluse fără cost suplimentar la pachet cu abonament cu date naţionale nelimitate, minute şi SMS-uri nelimitate în reţelele naţionale şi roaming în SEE, plus 200 de minute internaţionale în SEE şi Zona 1.

Mai mult, oferta de Black Friday, disponibilă în perioada 19 noiembrie – 5 decembrie, va fi dedicată exclusiv clienţilor existenţi Telekom Mobile care doresc să îşi reînnoiască abonamentul sau să achiziţioneze încă un abonament, oferindu-le reduceri substanţiale la smartphone-uri de top precum şi beneficii nelimitate - toate împreună cu abonamentul de 15 euro pe lună. Printre telefoanele din oferta de Black Friday se numără Samsung Galaxy A52 la 129 de euro, Xiaomi 11T la 259 de euro, Samsung Galaxy S21 la 459 de euro dar şi multe altele.