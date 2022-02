Noul model de smartphone vine în întâmpinarea fanilor cu proprietăţi la superlativ. Iar dacă voiai să faci trecerea către un telefon de top, acesta ar putea fi smartphone-ul pe care l-ai aşteptat în 2022. Urmăreşte acest material în continuare şi hai să descoperi cu ce te poate impresiona noul Samsung S22.

Când poate fi al tău noul Samsung Galaxy S22

Marea lansare a acestui smartphone a avut deja loc în Romania, în mediul digital şi la furnizorul oficial, în data de 9 februarie. Totuşi, în practică, telefonul Samsung S22 este disponibil în acest moment la precomandă, până în data de 25 februarie sau data oficială la care acesta se va putea găsi la liber, în toate magazinele din ţară. Asta înseamnă că, dacă eşti curios să fii printre primii care testează şi analizează noua tehnologie, ori primul care-l va resimţi în buzunar, poţi încă de pe acum să-ţi rezervi una dintre versiunile disponibile. Ulterior daţii de 24 februarie vor fi expediate şi primele comenzi.

Pe lângă toate acestea, mai ai încă un motiv pentru care să faci o precomandă chiar acum. Poţi beneficia de un cadou binemeritat la achiziţie constând într-o pereche de căşti Samsung Galaxy Buds Pro în valoare de 799.99 lei. Bineînţeles, oferta este una limitată şi valabilă în funcţie de stocul disponibil. Aşadar, cu cât te grăbeşti, cu atât ai mai multe şanse ca să te bucuri de cel mai dorit smartphone al momentului, cât şi de o pereche de căşti care-ţi vor face conversaţiile cu prietenii şi experienţa de relaxare de neuitat.

Samsung galaxy s22 phones - versiuni disponibile în România

Atât pe piaţa din China, cât şi în America sau Romania, S22 vine disponibil în 3 opţiuni, pe care le vei putea alege în funcţie de buget şi de specificaţii. Diferenţa o reprezintă procesorul unde am aflat că, pentru România, se va comercializa doar smartphone-ul cu procesor Exynos, spre deosebire de opţiunile cu Snapdragon pe care le vom întâlni în Statele Unite ale Americii, China sau India.

Varietatea de telefoane este mult mai mare dacă este să vorbim din punct de vedere cromatic şi mai există şi opţiunea de a-ţi alege acest smartphone ţinând cont de memoria internă pusă la dispoziţie. Dar mai multe vei afla în cele ce urmează, unde ţi le vom prezenta în detaliu.

Samsung S22

Debutul în piaţă al noului smartphone îşi doreşte să fie de-a dreptul epic, spun specialiştii. Iar la baza seriei se află versiunea S22 care este un smartphone dual SIM combatibil cu nanoSIM. Samsung S22 este la cel mai accesibil preţ dintre cele 3 versiuni şi dispune de o diagonală de 6.1 inch, fiind ideal pentru cei care-şi doresc un smartphone de dimensiuni relativ compacte care încape cu uşurinţă în buzunar. Ecranul este echipat cu Dynamic Amoled 2X, precum şi cu o protecţie Corning Gorilla Glass Victus+ care-şi doreşte să ofere o protecţie mult mai bună la şocuri faţă de toate modelele Samsung sau alte telefoane lansate până la acest moment. Totodată, rezoluţia este pe măsură, 2340x1080 pixeli, fix ceea ce ai nevoie pentru a vedea cu precizie toate detaliile atunci când fotografiezi sau vizionezi materialele multimedia favorite.

În cadrul telefonului întâlnim binecunoscutul procesor Exynos 2200 cu care vine noua generaţie Samsung, acompaniat de un sistem de grafică Xclipse 920, prin care telefonul îşi doreşte a funcţiona cât se poate de fluent şi precis. În ceea ce priveşte bateria, vei regăsi tradiţionala baterie ce nu poate fi înlăturată Li-Polymer, cu o capacitate de 3700 mAh.

Pentru fanii care îşi doresc o cameră mai bună şi mai performantă, modelul vine cu un sistem principal triplu de camere cu 50 MP, 10 MP, respectiv 12 MP. Camera frontală dispune de 10 MP, însă producătorul promite să redea cadre selfie absolut senzaţionale datorită noii optimizări.

Samsung S22+

Pentru un plus suplimentar de câteva sute de lei, puteţi alege varianta S22+ care vine nu doar cu un ecran mai generos, ci şi cu un plus la capitolul autonomie. Samsung S22 Plus are o diagonală de 6.6 inch, cu aceeaşi rezoluţie menţionată pentru modelul galaxy s22 ultra , respectiv aceeaşi protecţie de ultimă generaţie. Bateria atinge de această dată valoarea de 4500 mAh însă, şim cu toţii că, un ecran mai mare necesită din start şi o autonomie mai bună pentru a face mai uşor faţă aceloraşi condiţii de utilizare. Telefonul cântăreşte cu aproximativ 30 grame mai mult, iar sistemul de camere, respectiv noch-ul dispus central, frontal, nu lipseşte nici în cazul la acest model. Camera beneficiază de stabilizare OIS, iar noua funcţie îmbunătăţită Al îşi doreşte să transforme inclusiv modul în care se prezintă cadrele pe timp de noapte, senzorul având capacitatea de a capta mai multă lumină astfel încât fotografiile şi videoclipurile să fie mai detaliate.

Smartphone-ul vine inclusiv cu sistem de reîncărcare rapidă, orificiu Type-C pentru reîncărcare sau funcţie audio, de nelipsit fiind funcţia NFC cu care poţi face plăţi cu cardul în lipsa cardului bancar sau versiunea Bluetooth 5.2, ori sistemul GPS integrat.

Samsung S22 Ultra

După ce S21 Ultra a devenit un competitor destul de serios, S22 Ultra este vârful noii serii unde întreaga experienţă de utilizare se presupune a fi... ultra. Analizând specificaţiile, ne dăm seama din prima că acest smartphone nu ne dezamăgeşte.

În primul rând, ecranul este bineînţeles mult mai generos ca cele două versiuni precedente. Putem vorbi de o diagonală impresionantă de 6.8 inch, dotată cu ecran Dynamic Amoled 2X şi o rezoluţie de 3040x1440 pixeli. Telefonul îşi propune să ofere utilizatorilor o experienţă inedită de utilizare în orice condiţii, chiar şi în unghiurile cele mai luminate unde ştim cu toţii cât poate fi de deranjantă întâlnirea cu razele soarelui. Un plus generos este optimizarea la 120 Hz, după care tânjeşte astăzi orice pasionat de tehnologie şi care a devenit astăzi tot mai omniprezentă. Ecranul dispune inclusiv de certificare germană având capacitatea de a produce mai multă lumină şi un contrast mai bun.

Noi îmbunătăţiri vedem şi pe camera principală, dar şi la nivelul celei frontale unde, dincolo de funcţia Nightography, întâlnim senzorul de 108 MP care ia locul celui de 50 MP prezent pe S22 şi S22 Plus. Însă, de data aceasta avem un sistem Quad-Camera, asociat cu alte lentile de 10 şi respectiv 12 MP. Camera frontală de pe samsungs galaxy s22 are un senzor de 40 MP, deci mai multă claritate şi detalii chiar şi din acest punct de vedere.

Sigur, ţinând cont de corpul său, bateria este de această dată de 5000 mAh, iar greutatea dispozitivului atinge aproximativ 230 grame. Un plus ar putea fi şi funcţia S Pen care este disponibilă în avanpremieră pe S22 Ultra. Dacă ai fost întotdeauna fascinat de această funcţie disponibilă pe gamele Note, acum te vei putea bucura de creionul care-ţi facilitează gestiunea chiar şi pe noul model de vârf al gamei.

Similitudini şi diferenţe între modelele Samsung S22

Poate fi extrem de dificil să iei o decizie corectă doar din prisma considerentului financiar unde, diferenţele nu sunt totuşi exagerate în raport cu performanţele oferite. De altfel, costurile de achiziţie par să-şi fi păstrat aceleaşi tendinţe ca în momentul lansării S21.

Diferenţele sunt notabile, am zice noi, la fel ca şi similitudinile. Ca de exemplu, toate cele 3 modele dispun de o gama de 4 culori, diferita fiind varianta S22 Ultra unde întâlnim opţiuni mai interesante din punct de vedere al nuanţelor. Totuşi, un astfel de telefon scump ar trebui să fie de nelipsit de o husă. Aşa că, considerentele estetice ar trebui să conteze mai puţin.

Versiunile S22 şi S22 Plus sunt disponibile în varianta octa-core cu 8 GB RAM şi memorie internă de 128 GB intern, respectiv 256 GB. Noutatea o reprezintă 22 Ultra unde poţi opta pentru varianta cu 12 GB RAM şi 512 GB Flash. Dacă ai nevoie de o memorie generoasă, S22 Ultra ar putea fi exact ceea ce ai nevoie din acest punct de vedere.

De altfel, remarcăm inclusiv aceeaşi optimizare pe camere la modelele S22 şi S22 Plus, faţă de sistemul îmbunătăţit de pe modelul de vârf care dispune inclusiv de o rată de refresh la 120 Hz, alături de S Pen.

Ca prin urmare, indiferent de modelul pe care îl alegi, cu siguranţă nu vei da greş cu Samsung S22.

Cu ce vine la pachet noul Samsung S22?

Noua lansare vine şi cu câteva surprize pentru utilizatori, unele chiar mai puţin plăcute. Ca de exemplu, telefonul nu vine la pachet şi cu încărcător, ci doar cu cablul Type-C şi cu cheiţa pentru introducerea SIM-ului. Această decizie nu e văzută cu ochi întocmai buni de către specialiştii în tehnologie şi de către mulţi dintre utilizatori, ţinând cont că e un telefon destul de scump. Însă, acest aspect este valabil şi în cadrul smartphone-urilor Apple, cât şi pentru modelele Galaxy S21, iar decizia nu pare a afecta foarte mult utilizatorii care aleg în continuare să investească în aceste smartphone-uri. Totuşi, dacă-ţi vei dori să operezi telefonul într-un mod original, cu accesorii noi, va trebui să investeşti inclusiv într-un acumulator nou. Sau îl poţi folosi pe cel vechi pe care deja îl deţii de la un smartphone precedent.

De asemenea, ce nu mai întâlnim în pachetul de achiziţie este şi o folie pentru ecran, lucru pe care utilizatorii ar putea să-l considere important, în special pentru modelul S22 Ultra care vine de asemenea cu un ecran curbat. Producătorii Samsung afirmă că, protecţia Gorilla Glass de ultimă generaţie ar trebui să fie suficientă pentru a feri telefonul de neplăceri considerabile şi să asigure o rezistenţă pe termen lung.

S22 sau S21 - merită upgrade-ul?

Foarte mulţi fani Samsung n-au ezitat în momentul în care s-a lansat smartphone-ul Samsung S21, ceea ce ar putea stârni o curiozitate aparte pentru cei pregătiţi să facă un nou upgrade la versiunea S22. De aceea, şi tu te poţi întreba dacă merită la atât de puţin timp de la debutul seriei S21, să faci trecerea către noul telefon.

Ei bine, ţinând cont de faptul că galaxy s22 s22 vine cu o serie de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte luminozitatea ecranului, optimizarea camerelor, o baterie mult mai mare şi o varietate mai largă de culori pentru cei care pun accent şi pe design. Totodată, cip-ul de la partea internă îşi propune de asemenea să fie mult mai puternic la capitolul CPU şi GPU, faţă de ceea ce există în prezent pe Samsung S21.

În ansamblu, putem afirma că un utilizator de galaxy s22 ultras ar putea resimţi cel puţin câteva diferenţe notabile care, vor fi cu atât mai impresionante dacă veţi face trecerea de la un smartphone mai vechi sau de la un alt brand, către noul model Samsung S22, cu atât mai mult în ceea ce priveşte modelul Ultra.

Cât costă s22 phones Samsung S22 cu sistem de operare?

Şi nu în cele din urmă, acum că v-am adus la cunoştinţă principalele aspecte importante care le vizează această nouă lansare, este timpul să vorbim şi despre costuri. Reamintim faptul că, S22 poate fi al tău pentru acelaşi preţ de achiziţie iniţial similar cu ediţia trecută S21.

Asta înseamnă că, costurile pentru versiunile S22 pornesc de la suma aproximativă de 4200 lei şi creşte până la suma de aproximativ 7.200 lei pentru Samsung S22 Ultra, versiunea cu 12 GB RAM şi 512 GB memorie de stocare internă. Sigur, între cele două intervale de preţ, vei găsi şi alte opţiuni, a căror cost variază în funcţie de model sau de memoria disponibilă.

Nu uita însă că, doar pentru o perioadă limitată de timp poţi avea telefonul la preţ de telefon şi căşti cadou, ceea ce poate reprezenta un adevărat beneficiu pentru tine şi experienţa în utilizare.

Ca prin urmare, putem afirma în mod cert că, Samsung S22, este un smartphone care te va cuceri întru totul, atât pentru design, cât şi cu privire la aspectele tehnice puse la dispoziţie dincolo de ambalaj. Cu acest telefon te vei putea bucura de fotografii şi video-uri incredibile chiar şi pe timp de noapte, iar display-ul generos ( galaxy s22 display) , alături de funcţia S Pen nu vor putea fi trecute cu vederea.