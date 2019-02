Iată câteva oferte speciale telefoane Mobile Huawei technologies aici.

Ziua Îndrăgostiţilor Dragobete 2019 se află doar la câteva zile distanţă, iar tu poţi anul acesta să-ţi surprinzi partenerul/ partenera cu un cadou valoros, hi-tech, extrem de practic şi pe care ai siguranţă că îl va utiliza din plin. Dacă partenerul sau partenera ta deţine în prezent un telefon mai vechi şi ştii că şi-ar dori un model mai performant, poate cu ecran mai mare, cu o cameră foto mai bună sau specificaţii mai actuale, atunci nu mai stă pe gânduri. Cu siguranţă, acesta este cadoul pe care îl va preţui. Dincolo de o cutie de bomboane, un buchet de flori sau o pereche de cercei pe care îi poate purta doar la ocazii speciale, un telefon nou performant este cel mai folosit şi agreat gadget high-tech.

Smartphone-urile au devenit o o parte esenţială a vieţii noastre şi toată lumea simte nevoia de a deţine un telefon mai performant, cu display generos, cu o cameră foto calitativă şi funcţii avansate. Dacă iei în considerare acest cadou pentru Dragobete 2019, există câteva opţiuni grozave disponibile pe diferite segmente ce se potrivesc oricărui buget.

Top 6 cele mai bune huawei phones de oferit cadou de Dragobete

În continuare, îţi prezentăm un top al celor mai bune telefoane smart Huawei ce pot constitui cadouri minunate de Dragobete 24 februarie 2019.

1. Telefoane Mobile Huawei Mate 20 X, Procesor Kirin 980, Octa Core, AMOLED Capacitive touchscreen 7.2", 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Triplă 40+20+8MP, 4G, Wi-Fi, Single Sim, Android (Argintiu) = 4199 lei

Este unul din cele mai scumpe şi mai bune telefoane pe care le poţi cumpără în prezent de la Huawei. De fapt Huawei Maţe 20X este un echipament tip phablet, cu numeroase caracteristici puternice. Displayul este principalul element pe care îl remarcăm la acest device. Are nu mai puţin de 7.2 inch, o inovaţie în lumea smartphone-urilor. Dacă până de curând simţeai nevoia de a folosi o tabletă compactă, de acum o poţi înlocui cu acest phablet. Displayul sau cu panou OLED are notch sub formă de lacrimă, rezoluţie FHD+ (2244 x 1080 pixeli), cu geam Corning Gorilla Glass şi tehnologie HDR10.

Phablet multimedia, Huawei Mâţe 20 X se concentrează inclusiv pe activităţi de gaming, prin natură lor consumatoare de resurse. Din acest punct de vedere rezoluţia FHD+ este ideală pentru jocuri cu multe cadre pe secundă. Hardware-ul continuă cu 6 GB memorie ram şi 128 GB Flash, chipset cu 8 nuclee Kirin 980 şi o baterie de 5000 mah cu încărcare super rapidă.

Un alt lucru special pe care îl deţine Maţe 20 X ţine de tehnologia Supercool, care este de fapt un sistem de răcire pe lichid cu o cameră de vapori şi o folie cu rol de disipare a căldurii. Sistemul audio dual simetric cu Dolby Atmos şi Smart PA este peste medie (există două difuzoare-unul în partea inferioară şi celălalt pe partea superioară) şi poate reda sunete până la 40 de decibeli, ceea ce este cu adevărat impresionant.

Camera foto urmează sistemul trio-ului: 40 Mp + 20Mp + 8 Mp (cu bokeh şi diafragma F2.4). Încorporează tehnologii avansate că focus contrast, AIS, inteligenţă artificială, flash LED Dual, slow motion, phase şi laser focus, video 4k cu 30 cadre pe secunde. Rezultatele se traduc în fotografii absolut spectaculoase.

2. Telefoane Mobile Huawei P20 Pro, Procesor Octa-Core 2.36/1.8 GHz, OLED Capacitive touchscreen 6.1", 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 40+20+8MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Albastru) = 2699 lei

Huawei P20 Pro este un telefon bun din mai multe puncte de vedere: aspect, performanţe foto- video şi autonomia bateriei. Displayul AMOLED de 6.1 inch, cu FullViews atrage prin nuanţele strălucitoare şi unghiul de vizualizare mare. Corpul sau este compus din paneluri de sticlă tridimensională curbată şi securizată. Este cu adevărat un telefon elegant şi rezistent. Curbură îţi permite să-l ţii uşor în mană şi să-l foloseşti confortabil.

Huawei P20 Pro este rezistent la apă (Ip67) şi praf ceea ce îţi permite să faci poze chiar şi pe ploaie. Deţine cameră foto triplă Leică, la momentul lansării lui Huawei P20, ea a fost de altfel prima din lume de acest tip. Imaginile suprinse sunt detaliate şi clare datorită camerei RGB 40Mp. Poţi face zoom pe subiect cu Zoom hibrid 5x, iar funcţia de focalizare predictivă 4D îţi permite să faci poze de acţiune, fără blur şi fără să încetineşti.

Cu Huawei P20 Pro ai instantanee ultra-rapide, stabilizare inteligentă artificială, super slow motion cu 960 cadre pe secundă, selfie-uri uluitoare şi fotografii autoportret cu iluminare pentru variante 3D. Toate aceste lucruri sunt posibile datorită chipsetului puternic Kirin 970, care poate susţine o mulţime de funcţii de top, creând astfel o experientă cu totul aparte.

3. Telefoane Mobile Huawei Honor View 10, Procesor Octa-Core 2.4GHz/1.8GHz, LTPS IPS LCD Capacitive touchscreen 5.99", 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Duala 16MP+20MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru) = 1849 lei

De această data avem în faţă un model cu procesor octa- core pe chipset Hisilicon Kirin 970, cu 6 GB memorie ram şi Flash 128 Gb. Prin urmare performanţele se reflectă atât în aplicaţii, cât şi în jocuri.

Cameră foto este duală 16 MP + 20 Mp. Are proprietăţi similare cu Huawei mâţe 10 pro, dar este mai ieftin. Graţie mixului de cameră foto duală şi funcţia de focalizare rapidă, rezultatul este o calitate foarte bună a imaginilor, inclusiv atunci când te afli mai departe de subiectul de fotografiat. Honow View 10 are de asemenea capacitatea de a identifică 13 cadre distincte şi de a-şi regla în mod automat setările.

De data această Huawei a renunţat la carcasă sensibilă din sticlă şi a preferat una din metal, mult mai rezistentă. De aceea, Honor View 10 poate să nu pâră atât de elegant la prima vedere, dar având în vedere preţul mai mic şi rezistentă sporită, rămâne o opţiune demnă de avut în vedere în continuare.

Ecranul de 5.9 inch are rezoluţie 2160 x 1080 pixeli şi se evidenţiază prin luminozitate, claritate şi detaliere. Displayul FullView promovat de Huawei este perfect pentru gaming şi redarea videoclipurilor. Rată de contrast şi unghiul de vizualizare ţin pasul cu celelalte specificaţii premium ale ecranului, pentru că în final device-ul să fie unul cât mai unitar.

În ceea ce priveşte conectivitatea, trebuie să spunem că Huawei Honor View 10 are slot pentru căşti. Chiar dacă acest lucru s-ar putea să nu te impresioneze, evident rămâne un element bonus.

4. Telefoane Mobile Huawei Nova 3, Procesor Octa-Core 2.4/1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3", 4GB RAM, 128GB Flash, Camera duala 16+24MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Albastru) = 1814 lei

Nova 3 face parte din suita de telefoane smart de la Huawei care se aliniază celor mai bune performanţe mobile, la preţuri accesibile. Ecranul FullView de 6.3 inch are o rezoluţie FullHD cu 2340 x 1080 pixeli şi este securizat cu sticlă tip Corning Gorilla Glass. Datorită ecranului impresionant, putem spune că Huawei Nova 3 se apropie de un phablet.

La bază proprietăţilor tehnice Huawei Nova 3 stă un cpu cu chipset HiSilicon Kirin 970 + un coprocesor i7. Telefonul are 4 GB memorie RAM şi 128 GB spaţiu de stocare, permite suport pentru carduri microSD şi are slot combo. Din dotare nu lipseşte cititorul de amprenta, portul infrred, portul USB tip C, portul Jack pentru căşti 3.5 mm şi posibilitate de conectate bluetooth 4.2LE.

Regăsim pe acest model sistemul de operare Android 8.1 Oreo, interfaţă bine organizată, uşor de înţeles şi de utilizat. Cameră foto este una duală de 16 + 24 MP cameră primară (cu dual LED Flash şi 2160p cu 30 cadre pe secundă) şi una frontala de 24 Mp. Bateria suportă încărcare rapidă (ajunge la 58% în mai puţin de jumătate de oră). În afară de albatstru, Huawei Nova 3 este de găsit şi pe negru, mov sau auriu.

5. Telefoane Mobile Huawei Honor 9, Procesor Octa-Core 1.8GHz, IPS Capacitive touchscreen 5.15", 6GB RAM, 128GB Flash, Dual 20+12MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Argintiu) - 1599 lei

Huawei Honor 9 are un design cu geam din sticlă, ceea ce îl face să fie "fashionable", plăcut la atingere şi vizual. Acoperit de sticlă curbată 3D, Honor 9 uimeşte prin culoare şi eleganţă. Displayul FHD de 5.15 inch are 428 pp şi poate reproduce nuanţe reale până la 96%. Dispune de mod de lumina solară, nocturnă şi confortabilă pentru ochi. Oriunde te-ai află, indoor sau outdoor, displayul Honor 9 rămâne atractiv şi uşor de urmărit, scăldat în lumina strălucitoare şi contrast frumos. Are 6 GB memorie RAM şi spaţiu de stocare 128 Gb. Cameră foto duală este compusă din cea de 8 MP frontala şi cea de 12 + 20Mp de pe spate.

Huawei Honor 9 funcţionează cu sistem de operare Android v9.0 (pie), are USB Type-C pentru conectare facilă cu alte dispozitive media şi partajare fişiere. Atuurile sale rămân construcţia foarte bună şi capacităţile hardware competitive. În comparaţie cu Huawei P10, marcheraza în dezavantaj cameră foto duală Leică, dar în schimb recuperează pe partea de memorie ram şi spaţiu de stocare, precum şi pe partea de aspect deoarece îşi poate modifică nuanţa după cum variază reflexia luminii.

6. Telefoane Mobile Huawei Mate 20 Lite, Procesor Octa Core 1.7GHz / 2.2GHz, LTPS IPS Multitouch 6.3", 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 20+2MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Albastru) = 1399 lei

Un smartphone puţin mai ieftin decât Honor 9 este Huawei Mâţe 20 Lite, care face furori în rândul celor care îşi doresc un telefon premium, dar au un buget limitat. Între timp a fost depăşit de alte noi telefoane ultra-moderne care tot curg de la uriaşul Huawei, dar chiar şi aşa Mâţe 20 Lite rămâne un smartphone demn de luat în considerare.

Principalele sale avantaje ţin de inteligenţă artificială a camerei, ecranul mare de 6.3 inch, acumulatorul excelent şi cameră duală 20+2 Mp. Huawei Mâţe 20 Lite are un design cu sticlă pe ambele feţe şi chiar dacă ecranul este mare, corpul rămâne destul de compact.

Sub capotă descoperim un motor Hisilicon Kirin 710, cu cpu octa-core (4 nuclee de 2.2 Ghz şi încă 4 de 1.7 Ghz). Configuraţia este completată de 64 GB Flash şi 4 GB memorie RAM. Deşi memoria internă poate părea puţin prea mică, ia în considerare faptul că spaţiul se poate extinde printr-un cârd microSD. Prin urmare nu trebuie să sacrifici nimic din colecţia de poze sau clipuri video.

Displayul mare face că Maţe 20 Lite să devină partenerul ideal pentru activităţi multimedia. Este pregătit din toate punctele de vedere pentru jocuri cum sunt GTA Sân Andreas şi Modern Combat 5. La fel de bine funcţionează pe Netflix şi alte site-uri video la cerere. Acest lucru se datorează inclusiv procesorului care foloseşte AI cu scopul de a îmbunătăţi performanţele de joc. Resusele sunt alocate în mod riguros, iar tu că utilizator te poţi bucură de o experienţă mobilă cât mai plăcută.

Pentru că Huawei Maţe 20 Lite are un display mare, automat producătorul a putut să-i aloce o baterie mai mare, de 3750 mah. Acesta ţine chiar şi o zi întreagă în modul de folosire intensă.

AI-ul camerei primare poate identifică 22 tipuri de imagini şi efectuează îmbunătăţiri automate în funcţie de recunoaşterea cadrelor şi lucrurilor. Huawei Maţe 20 focalizează foarte rapid, iar rezultatele sunt fotografii superbe, apropiate de realitate şi scăldate în culori frumoase.

Extra 5 Oferte rapide de buget huawei phones

1. Telefon Mobil Huawei Honor Play, Procesor Octa-Core 2.4GHz/1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3", 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 16+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Violet) = 1389 lei

2. Telefon Mobil Huawei Honor 8X, Procesor Octa-Core 2.2GHz / 1.7GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.5", 4GB RAM, 128GB Flash, Camera Duala 20+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Rosu) = 1349 lei

3. Telefon Mobil Huawei P20 Lite, Procesor Octa-Core 2.36/1.7 GHz, LTPS TFT Capacitive touchscreen 5.84", 4GB RAM, 64GB Flash, 16+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM Negru = 1079 lei

4. Telefon Mobil Huawei P Smart (2019), Procesor HiSilicon Kirin 710, Octa Core 2.2GHz/ 1.7GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.21", 3GB RAM dual sim, 64GB Flash, Camera Duala 13MP + 2MP, 4G, WI-FI, Dual Sim, Android (Albastru) = 1031 lei

5. Telefon Mobil Huawei Y7 Prime (2018), Procesor Octa-Core 1.1GHz/1.4GHz, IPS Capacitive touchscreen 5.99", 3GB RAM, 32GB Flash, Camera Duala 13+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Albastru) = 849 lei

Pentru oferte suplimentare samsung galaxy, huawei y5, huawei p8 şi huawei p9 lite vizitaţi magazinul online evoMAG.