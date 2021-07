Huawei a prezentat P50 şi P50 Pro. Disponibilitate, specificaţii şi preţuri

De obicei Huawei anunţa seria P în martie (P30) sau aprilie (P40), dar din cauza presiunilor SUA, a embargo-ului asupra produselor şi tehnologiilor americane, au întârziat aproape 3 luni. Probabil din acelaşi motiv nu există un model Pro + sau un model Lite. Dar cele lansate P50 şi P50 Pro vin cu camere îmbunătăţite şi opţiuni neaşteptate de procesoare.

Camerele sunt tot Leica, iar Perechea P50 este echipată cu aceeaşi cameră principală - un senzor de 50MP aşezat în spatele unui obiectiv de 23 mm cu diafragmă f/1,8 şi stabilizare optică a imaginii (OIS).

Huawei P50 Pro are şi o cameră alb-negru de 40MP, cu obiectiv de 26 mm şi f / 1.6. La aceasta se adaugă camera foto ultrawide (13 mm) de 13MP , f / 2.2. Camerele sunt asistate de focalizare automată cu laser. Pentru distanţă, există un obiectiv periscop. Are o distanţă focală de doar 90 mm, cu o mărire de aproximativ 3,5X şi un senzor de 64MP. Zoom-ul digital ajunge până la 2.700mm. Acest obiectiv are f / 3.5 şi stabilizare optică (OIS).

Şi Huawei P50 are periscop, o premieră pe un model non-Pro. Acesta are o distanţă focală de 125 mm (zoom 5x), şi un senzor de 12 MP în spatele obiectivului cu f / 3.4 şi OIS. Modelul P50 are un obiectiv ultrawide (16 mm) cu un senzor de 13MP.

Ambele modele au camere selfie de 13MP.

P50 Pro oferă XD Fusion Pro, un sistem de fuziune a imaginilor care dublează cantitatea de lumină adunată în comparaţie cu P40 Pro şi creşte gama dinamică cu 28%. Ambele telefoane filmează 4K, iar în slow motion pot filma cu 1080p / 960 fps.

Huawei P50 Pro va veni în două versiuni - una cu Kirin 9000 şi una cu Snapdragon 888, dar surprinzător ambele versiuni acceptă doar conectivitatea 4G, chiar dacă procesoarele suportă 5G. Modelul Pro de bază are 8 GB RAM şi 128 GB de stocare, plus slot pentru card până la 256 GB. Modelul de top are 12 GB RAM şi spaţiu de stocare de 512 GB.

Huawei P50 va fi disponibil doar cu Snapdragon 888 4G. Acest model are 8 GB RAM şi 128/256 GB stocare, plus slotul microSD. Ambele modele rulează HarmonyOS 2.0 de la Huawei. Ambele telefoane au aproximativ aceeaşi dimensiune, dar Huawei P50 Pro are un ecran OLED curbat de 6,6 inci cu rezoluţie 1.228 x 2.700 px (450ppi), compatibil HDR cu o rată de refresh de 120Hz şi o rată de răspuns la atingere de 300Hz. P50 are un panou OLED plat de 6,5 inci cu aceeaşi rezoluţie, 1.228 x 2.700 px. Rata de refresh este de 90Hz, dar rata de răspuns la atingere rămâne la 300Hz. Şi acesta suportă HDR.

Cele două telefoane au baterii de dimensiuni apropiate - 4.360mAh pentru Pro şi 4.100mAh pentru P50. Ambele sunt egale atunci când vine vorba de încărcare, 66W prin USB-C şi 50W wireless.

Huawei P50 şi P50 Pro au difuzoare stereo şi rating IP68 pentru rezistenţa la praf şi apă.