Despre aceste progrese, dar şi despre piaţa de aplicaţii din România, am discutat cu Wang Wei, Country Manager, Huawei Consumer Business Group România. Pentru că Huawei acordă o atenţie sporită zonei de educaţie, a încheiat un parteneriat cu Meta Language, o companie românească, care dezvoltă aplicaţii de învăţare a limbilor străine. Am stat de vorbă şi cu Răzvan Andrei Răileanu, Administrator Meta Language, pentru a afla mai multe despre parteneriat şi planurile de viitor ale celor două companii.

Primul intervievat a fost Wang Wei, Country Manager, Huawei Consumer Business Group România.

Cum a evoluat HUAWEI AppGallery în 2020, la nivel global, ca număr de aplicaţii şi utilizatori?DezvoltareaHUAWEI AppGallery este una dintre cele mai importante acţiuni ale companiei în vederea extinderii ecosistemul Huawei Mobile Services (HMS), iar anul 2020 ne-a adus, din acest punct de vedere, rezultate foarte bune.

HMS are acum peste 8.000 de ingineri în cercetare şi dezvoltare şi peste 600 în echipa de asistenţă tehnică globală. Astfel, aplicaţiile integrate cu HMS Core au crescut cu 118% faţă de anul precedent, la 120.000. Practic, numărul lor s-a dublat, ceea ce vine ca o reconfirmare a angajamentului nostru – acela de a oferi utilizatorilor acces la toate aplicaţiile importante şi de care au nevoie în activităţile lor de zi cu zi. Drept urmare, numărul acestora, al utilizatorilor activi lunar, a crescut şi el cu 200%, ajungând la 100 de milioane în prezent.

Cum arăta situaţia în România în aceeaşi perioadă a anului trecut şi ce număr de aplicaţii din HUAWEI AppGallery au fost dezvoltate în România?

În aceeaşi perioadă a anului trecut, abia puneam bazele magazinului nostru de aplicaţiii, acesta fiind lansat de doar câteva luni, din 30 septembrie 2019. De atunci şi până acum, HUAWEI AppGallery s-a bucurat de o dezvoltare rapidă, nu numai pe piaţa globală, ci şi pe piaţa locală. În prezent, avem peste 2.000 de aplicaţii româneşti disponibile în platformă, iar numărul acestora continuă să crească periodic.

Aveţi o ţintă clară, un plan, pentru anul în curs în privinţa AppGallery la nivel global şi local?

Strategia Huawei pe termen lung este de a dezvolta un ecosistem corect şi deschis, iar întreaga echipă este dispusă să facă toate eforturile necesare în aşa fel încât compania să aibă, în continuare, un rol cheie în promovarea şi prosperarea acestui ecosistem.

Deşi am obţinut rezultate bune de creştere, nu este momentul să ne aşezăm şi să ne relaxăm. Vom continua să extindem parteneriatele cu cele mai importante companii locale de dezvoltare de aplicaţii din lume, pentru a aduce în platformă cât mai multe aplicaţii. Vom continua, de asemenea, procesele de recrutare a dezvoltatorilor globali şi locali, pentru a se alătura construirii acestui ecosistem şi pentru a extinde şi îmbunătăţi experienţa aplicaţiilor inteligente la nivel mondial.

Ce face Huawei pentru a atrage mai mulţi utilizatori spre AppGallery?

Organizăm periodic diverse campanii în magazinul virtual, cu extra beneficii pentru utilizatorii Huawei, şi stabilim împreună cu dezvoltatorii co-campanii prin care participanţii îşi pot alege un cadou din sectiunea Gift Center. De asemenea, organizăm şi campanii dedicate pentru plăţi în aplicaţie, prin intermediul cărora utilizatorii primesc înapoi un procent din tranzacţiile efectuate, sub forma unor puncte Huawei pe care le pot utiliza la achiziţionarea de teme, imagini de fundal, stocare în Huawei Cloud sau chiar plăţi în aplicaţie.

În acelaşi timp, HUAWEI AppGallery este disponibil, de câteva luni, pentru toate smartphone-urile cu Android, asigurând astfel accesul unui număr şi mai mare de utilizatori la campaniile şi beneficiile noastre exclusive.

Care sunt cele mai descărcate aplicaţii româneşti din HUAWEI AppGallery?

Cele mai populare aplicaţii româneşti fac parte din categorii diverse şi acoperă activităţile de zi cu zi ale utilizatorilor – de la ştiri şi divertisment, până la securitate şi plăţi. Printre acestea, se numără: Biziday (Ştiri), Olx.ro (Shopping), Bitdefender Antivirus Free (Securitate), Pago (Plăţi), Mondly (Educaţie), AntenaPlay.ro (Divertisment), Star Taxi (Transport) şi Ştirile ProTV (Ştiri).

Care e mesajul Huawei pentru utilizatorii români ai HUAWEI AppGallery?

Vom fi în continuare alături de utilizatorii noştri, îmbunătăţind în permanenţă experienţa de utilizare a device-urilor şi a magazinul de aplicaţii HUAWEI AppGallery. În plus, vom continua să le oferim utilizatorilor de servicii Huawei beneficii în exclusivitate.

Cum sprijină compania dezvoltatorii locali pentru a-i atrage să creeze aplicaţii pentru HUAWEI AppGallery?

Huawei susţine dezvoltatorii prin suport tehnic dedicat, sesiuni de training online şi offline, dar şi printr-o distribuţie a încasărilor mai bună, în comparaţie cu alte magazine de aplicaţii.



Cum se implică Huawei în zona de educaţie, care a fost foarte afectată de pandemie?

În tot acest interval, am oferit sprijin tuturor consumatorilor prin hotline şi servicii clienţi online, astfel încât elevii să poată accesa platformele educaţionale online. În plus, magazinul HUAWEI AppGallery acordă o atenţie sporită zonei de educaţie, astfel că platforma le oferă consumatorilor aplicaţii locale care au devenit cunoscute şi la nivel global, utile în procesul de învăţare. Printre acestea, se numără aplicaţiile de învăţare a limbilor străine de la Mondly, celebre pentru colaborările de renume la nivel internaţional, dar şi ale celor de la Meta Language Pro, precum Learn English, French, Korean, Spanish sau German.

În a doua parte a interviului, ne-a răspuns la întrebări Răzvan Andrei Răileanu, Administrator Meta Language.



Cine este fondatorul sau cine sunt fondatorii Meta Language şi cu ce se ocupă compania?

Am pornit această companie împreună cu fratele meu. Dezvoltăm aplicaţii de învăţare a limbilor străine. Am pornit cu aplicaţii în câteva limbi de bază, dar, pe parcurs, am ajuns să oferim aplicaţii de învăţare a 56 de limbi străine.





Cine creează aplicaţiile, cine se ocupă de partea de dezvoltare?

Creăm împreună aplicaţiile. Eu mă ocup de partea de dezvoltare, iar fratele meu se ocupă cu design-ul şi crearea elementelor grafice.



Ce v-a determinat să începeţi parteneriatul cu Huawei şi câte aplicaţii aţi dezvoltat pentru AppGallery?

Am vrut să ne extindem pe piaţa din China, iar HUAWEI AppGallery este unul dintre puţinele magazine care publică aplicaţiile şi în China. Recent, am lansat un nou set de aplicaţii şi am ajuns la 96 de aplicaţii publicate în total.

Cu cât au crescut veniturile Meta Language după integrarea în HUAWEI AppGallery?

După integrarea serviciilor Huawei, veniturile noastre au crescut cu aproximativ 20%.

Cât de populare sunt aplicaţiile Meta Language la nivel global şi local?

Când am lansat primele aplicaţii, Meta Language era una dintre primele aplicaţii de învăţare a limbilor străine. În total, aplicaţiile noastre au peste 20 de milioane de download-uri şi sunt accesate de persoane din toată lumea.

Care sunt cele mai căutate aplicaţii de învăţare a limbilor străine, dintre cele oferite de Meta Language?

Cea mai populară limbă este engleza, evident, urmată de coreeană, germană şi japoneză.

Câţi utilizatori au în prezent aplicaţiile dezvoltate de Meta Language?

La ora actuală, aplicaţiile noastre sunt instalate pe aproximativ 1 milion de device-uri şi avem peste 100.000 de useri activi zilnic.

Cum v-a sprijinit Huawei pe parcursul acestui parteneriat?

Huawei ne-a ajutat cu sfaturi şi suport tehnic pe parcursul implementării serviciilor Huawei. Am avut tot timpul o persoană de contact care să ne răspundă de fiecare dată când am întâmpinat probleme.