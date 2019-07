Astăzi, multe persoane, mai ales copiii şi cei tineri utilizează telefoanele mobile nu numai pentru a comunica prin intermediul apelurilor sau mesajelor, ci şi pentru a se juca jocuri, a folosi miile de aplicaţii care se gasesc de downloadat pe anumite site-uri sau pentru a socializa pe diferite reţele precum Facebook, InstaGram, Twitter etc.

În funcţie de preferinţele pe care le avem fiecare dintre noi în parte, achiziţionarea telefoanelor mobile se face după mai multe criterii. Iar datorită faptului că la ora actuală sunt atât de multe brand-uri care îşi desfăşoară activitatea zilnică profesională pe teritoriul ţării noastre sau pe teritoriul altor ţări din lumea întreagă în domeniul fabricării telefoanelor mobile, cu siguranţă că avem de unde alege, gama fiind extrem de variată la acestea.

Printre brand-urile cele mai cunoscute pe plan mondial care le creează şi care în acelaşi timp se ocupă frecvent de updatarea softurilor, se numără – Apple, telefoane Samsung, BlackBerry, Sony, Huawei şi Asus.

Telefon Mobil samsung galaxy s10, Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen 6.1", 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 12+12+16MP, 4G black, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) = 3300 lei

Telefoanele Samsung în topul preferinţelor utilizatorilor

Cu toate că multe persoane încă rămân fidele brandurilor Iphone şi Blackberry, din ce în ce mai mulţi oameni din România şi din străinătate preferă să îşi schimbe device-ul cu un telefon mobil marca Samsung.

Acest lucru se întâmplă mai ales datorită faptului că cei de la Samsung se ocupă constant de îmbunătăţirea imaginii lor, lansând lunar zeci de produse noi, cu update-uri de soft de ultima generaţie iar materialele pe care le utilizează la crearea smartphone-urilor sunt de cea mai bună calitate iar finisajele de lux chiar şi la modelele low – cost. În topul de mai jos puteţi să vedeţi ce telefoane Samsung sunt bune anul acesta pentru oricine, indiferent de etate sau de situaţia materială.

1. Telefon Mobil Samsung Galaxy A50, Procesor Octa-Core 2.3GHz / 1.7GHz, Super AMOLED 6.4", 4GB RAM, 128GB Flash, 25+8+5MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android

Afişaj Amoled Super şi Infinity-U pentru o experienţă video inedită

Nu poti sa nu apreciezi imaginea redata de acest smartphone. Datorita afisajului Amoled Super si Infinity-U cu ajutorul carora a fost creat acest device mobil, imaginile redate de ele sunt mult peste cele redate de telefoanele mobile conventionale. Afisajul alaturi de senzorul de amprenta de pe ecran care ofera utilizatorilor o securizare extraordinara, fac din acest smartphone unul de luat cu adevarat in calcul in momentul in care esti nevoit sa iti schimbi smartpone-ul.

Camera ultra – modernă de adâncime

Fotografiile realizate cu acest device sunt unele mult peste medie, cei de la Samsung ca de obicei ocupându-se îndeaproape de camera foto – video şi de funcţiile acesteia. Astfel, ei vin în faţa noastră cu telefonul Samsung Galaxy A50 capabil să facă fotografii extraordinare, camera fiind largă şi putând capta toată imaginea pe care doriţi să o fotografiaţi iar camera de adâncime este una ultra – modernă, aceasta beneficiind în timp real de oferte bokeh. Cele trei camere ale acestui telefon mobil va ajută să faceţi fotografii profesionale, fără să fiţi un mare cunoscător în acest domeniu.

O baterie cu capacitate mare pentru a petrece ore în şir pe Facebook

Indiferent că sunteţi obişnuit să utilizaţi telefonul mobil pentru a asculta muzică preferată, pentru a viziona filme, a juca jocuri, a răsfoi miile de aplicaţii puse la dispoziţia utilizatorilor în magazinul Samsung sau pe Google Play ori că preferaţi să ţineţi legătură cu cei dragi prin intermediul reţelelor de socializare, cu siguranţă că telefonul mobil Samsung Galaxy A50, Procesor Octa-Core 2.3GHz / 1.7GHz, Super AMOLED 6.4", 4GB RAM, 128GB Flash, 25+8+5MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android vine în ajutorul dumneavoastră din punctul de vedere al capacităţii bateriei pe care o are. Astfel, cu ajutorul bateriei mari, nu mai sunteţi nevoiţi să purtaţi peste tot cu dumneavoastră încărcătorul smartphone-ului, bucurându-va în acelaşi timp de tot conţinutul dumneavoastră preferat.

2. Telefon Mobil Samsung Galaxy A70, Super AMOLED touchscreen 6.7", 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 5+8+32MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android

AR EMOJI pentru cei ce preferă să socializeze într-un mod inedit

Cei care adoră să socializeze pe Facebook, Twitter sau Instagram, cu siguranţă că o să aprecieze telefonul mobil Samsung Galaxy A70, un smartphone care aduce la dispoziţia utilizatorilor AR EMOJI, emoticoane hazlii cu ajutorul cărora conversaţia este mult mai funny.

Camera foto – video Ultra – Wide cu setari profesioniste

Acest device este cu siguranţă apreciat şi de către persoanele care achiziţionează telefoanele mobile mai mult cu scopul de a face fotografii cu imaginile pe care doresc să şi le aminteasca peste ani şi ani de zile. Astfel, telefonul mobil Samsung Galaxy A70, Super AMOLED touchscreen 6.7", 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Triplă 5+8+32MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android ne aduce o camera profesionistă cu unghiuri de fotografiere Ultra – Wide, astfel încât să poţi face o fotografie mărită cât vezi cu ochii.

De asemenea, device-ul ne pune la dispoziţie o multitudine de scene de optimizare a fotografiilor, scene precum – acasă, mâncare, flori, cer, afară, text, stradă, plajă, iarbă verde, păsări, scene de zi sau de noapte etc, scene şi setări pe care le puteţi personaliza după bunul plac, în funcţie de locaţia unde urmează să faceţi fotografiile. În plus, camera foto – video de care beneficiază acest telefon mobil vine la pachet şi cu un Flaw Detector, funcţie importantă care te anunţă dacă cineva a clipit în momentul în care ai făcut fotografia. Camera video cu care este echipat acest telefon mobil este şi ea una impresionantă, această beneficiind de filmarea Slow – Mo.

Baterie cu capacitate mare de 4500MAH, precum şi funcţia de Super Fast Charging

În zilele noastre, în momentul în care cauţi să îţi achiziţionezi din magazinele locale sau din cele care activează zilnic pe internet un telefon mobil, nu îl mai cauţi doar pe cel care redă cel mai bun sunet la apelurile telefonice.

Astfel, majoritatea dintre noi optăm pentru telefonul mobil care ne face poftele, respectiv care face fotografii profesionale, cu un sunet optimizat pentru redarea muzicii preferate, cu o imagine clară pentru vizionarea filmelor sau cu o tehnologie de top pentru jucarea jocurilor.

Totuşi, indiferent de motivul pentru care achiziţionăm respectivul telefon mobil, cu siguranţă că fiecare dintre noi căutăm să ţină bateria cât mai mult, astfel încât să îl putem folosi des prin intermediul reţelelor de socializare.

Telefonul mobil Samsung Galaxy A70, Super AMOLED touchscreen 6.7", 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Triplă 5+8+32MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android este dotat cu o baterie mare de 4500 MAH şi vine la pachet şi cu funcţia Fast Super Charging, o încărcare super rapidă, astfel încât utilizatorii să nu mai fie nevoiţi să aştepte ore întregi până să îşi încarce device-ul mobil.