Benjamin Braun, Samsung: Cum a schimbat pandemia relaţia oamenilor cu electrocasnicele. Unul din doi români are un smartphone Samsung

Life Unstoppable: „Casa surprizelor” este un mini-film care prezintă momente din viaţa unei familii şi modurile în care aceasta foloseşte ecosistemul conectat de dispozitive Samsung.

Benjamin Braun este Chief Marketing Officer Samsung Europa, un suedez energic, căsătorit cu o belgiancă, cu care are trei copii. Împreună cu familia locuieşte la Londra, e pasionat de gaming, activitate pentru care nu are foarte mult timp, şi nu înţelege de ce britanicii mănâncă chipsurile cu oţet.

Cum a schimbat pandemia perspectiva oamenilor asupra propriilor case şi ce a făcut Samsung pentru a le simplifica viaţa?

Ne-am uitat la statistici, la numere, majoritatea companiilor se uită la numere şi ceea ce am văzut e că 49%, aproape jumătate din oameni, au continuat să lucreze de acasă, chiar dacă restricţiile pentru COVID-19 sau redus în Europa.

Chiar şi eu lucrez de acasă şi voi continua să lucrez de acasă 1-2 zile pe săptămână. Soţia mea lucrează de acasă şi merge în unele zile la birou şi suntem mulţumiţi de această soluţie, pentru că avem 3 copii.

Oamenii petrec din ce în ce mai mult timp acasă, acestea sunt datele la care ne-am uitat.

Alte date arată că 24% dintre oameni, acesta este tot un efect al COVID-19, vor continua să gătească acasă şi să petrecă tot mai mult timp în bucătărie. Şi o altă informaţie este că 28% dintre noi petrec mai mult timp şi mai des pentru curăţenia casei decât înainte. Mai ştim că 23% dintre oameni şi-au redecorat casa şi au investit în tehnologie, iar 70% şi-au amenajat acasă un spaţiu pentru birou.

Pornind de la aceste date am creat evenimentul Life Unstoppable, pentru că viaţa e neoprit.

Oamenii cumpără telvizoare mai mari, sound-baruri pentru că urmăresc tot mai mult Netflix şi servicii de streaming. Oamenii cumpără frigidere tot mai mari, pentru că nu vor să mai meargă în magazine, vor să aibă produsele acasă.

Vedem toate aceste efecte interesante ale COVID-19. iar evenimentul Life Unstoppable arată că ne putem continua viaţa. Cu ajutorul inovaţiilor Samsung şi a produselor noastre am putut să ne continuăm viaţa.

În mod normal ne-am fi întâlnit pentru acest interviu la IFA Berlin, dar acum discutăm online şi funcţionează.

Cum v-a venit ideea de a realiza un film despre viaţa unei familii care foloseşte produsele companiei?

Am încercat să spunem o poveste, mai mult decât să venim pe scenă să spunem: iată noile noastre produse!

În loc să facem asta am decis să creăm aceste mici filmuleţe, să luăm o casă, s-o tăiem pe jumătate. Cred că designul casei din clipuri arată cool şi mi-ar fi plăcut ca şi casa mea să arate aşa, dar singura culoare de pe pereţii mei este acolo unde s-au jucat copiii.

Pentru construirea acestei poveşti ne-am folosit proprii angajaţi, oameni reali care lucrează la Samsung, nu actori sau actriţe. Am încercat să găsim oameni talentaţi, care sunt viitorul Samsung.

Ceea ce am vrut să arătăm nu e doar inovaţia, nu e doar produsul, este umanitatea care ne permite să trăim o viaţă de neoprit. Arată cum familiile se adună să gătească, să se uite la filme, să muncească şi să se joace sau să studieze, să spele. Toate lucrurile pe care le facem şi noi doi în mod obişnuit.

Sper că am reuşit în acest format destul de diferit. Mi-a plăcut că am aratat produsele noastre cu posibilităţi de personalizare, ca frigiderele. Frigiderele sunt de obicei albe sau negre, poate argintii.

Acum avem aceste frigidere personalizabile la care poţi adăuga lucruri, poţi să le măreşti dacă ai nevoie când se măreşte familia sau poţi să le schimbi laturile. Avem o mulţime de culori şi texturi şi nu mai trebuie să Ie ascunzi, pentru că arată cool. Avem aspiratoare gen Jet Stick Bespoke, care nici măcar nu arată ca un aspirator şi nu trebuie să-l ascunzi într-un colţ, arată ca o instalaţie.

Şi îmi mai place aspiratorul robot, că lucrează atunci când plec de acasă utilizând tehnologii high tech ca LIDAR şi AI pentru a ocoli obiectele. Îmi place că are o camera normală pe el şi de pe smartphone-ul tău, indiferent de marcă, poţi ghida robotul prin casă sau verifica câinele sau copiii.

Am un televizor Frame, de 65 de inci, chiar după colţ, pe care l-am cumpărat în urmă cu câteva luni. Rama lui poate fi personalizată, poţi schimba materialul ramei şi culorile. Iar când îl stingi, în loc să fie doar o cutie mare, neagră, pe perete îţi arată o lucrare de artă de la Luvru sau de la alt muzeu sau pozele de familie în cazul nostru. Încărcăm pozele noastre şi televizorul le modifică ca şi cum ar fi tablouri pictate în ulei. The Frame nu mai arată ca un televizor, arată ca o piesă de artă pe perete.

Următorul produs pe care vreau să-l cumpăr e un monitor ultrawide Samsung G9. Ştiu că e un monitor de gaming şi nu prea am timp să mă joc, dar arată foarte cool. Are 49 de inci şi te învăluie de jur împrejur, umând curbura naturală a ochiului. E masiv şi pe spate are leduri care reflectă culorile în funcţie de conţinutul de pe ecran. Are o rată de refresh de 240Hz, arată pur şi simplu genial şi mă gândesc să mi-l cumpăr de Crăciun.

Şi soţia mea, care e avocat, lucrează pe un monitor Samsung ultra-wide, îi încap patru PDF-uri în acelaşi timp şi spune că, întra-devăr, este mai productiv. Capacitatea de a face mai multe lucruri în paralel (multitasking-ul) e de mare ajutor.

Acelaşi lucru se întâmplă şi pe telefonul meu, Z Fold 3, care are un ecran mare cât o tabletă când îl deschid. Pentru mine este util când îmi impart ecranul, jumătate cu gmail, jumătate cu calendarul Google, pentru că primesc multe mailuri de la şcoala (copiilor) care conţin date şi alte informaţii, pe care le trag în calendar şi îţi uşurează cu adevărat munca. Altfel trebuie să sari între aplicaţii, funcţionează dar este puţin mai încet.

Ai răspuns fără să ştii la una dintre întrebările mele, ce smartphone foloseşti?

Folosesc două, 90% din timp un Galaxy Z Fold 3, dar uneori, când ies în oraş, folosesc un Z Flip3. Sâmbătă seara când ies cu soţia în oraş îl pun în buzunarul de la blugi unde încape perfect. Ce e interesant e că o mulţime de oameni când îl văd se miră şi întreabă: ce telefon este?

Îl ţin pe masa în faţa mea, curbat la 90 de grade, în caz că bona scrie ceva pe Whatsapp şi uneori mă uit la rezultate sportive.

Pentru unii fani, în 2021 a lipsit seria Note. Vom vedea vreodată un alt smartphone Galaxy Note?

Tocmai ai pus una dintre întrebările la care nu pot răspunde, dar sper să ne vedem curând şi probabil voi avea un răspuns. Va trebui să te las în suspans, dar când voi avea permisiunea să vorbesc despre asta o voi face. Dar lasă-mă să-ţi arat, poţi scrie cu pen-ul pe ecranul de la Galaxy Z Fold 3!

Ce ştii despre piaţa din România în materie de electrocasnice, smartphone şi accesorii? Ai date comparative între 2020 şi 2021?

Suntem brandul cu cea mai mare creştere în Europa în acest moment, pe segmentul de electrocasnice: frigidere, maşini de spălat, televizoare etc.

În general, vorbim de o perioadă de revenire, cu un interes crescut al românilor faţă de tehnologie, indiferent de categorie.

În ceea ce priveşte piaţa de smartphone-uri, aceasta şi-a revenit şi a avut o uşoară creştere, atât din punct de vedere al volumului, cât şi din punct de vedere al valorii. Samsung este lider, cu aproximativ 50% din totalul pieţei, ceea ce înseamnă că unul din doi români are un smartphone Samsung.

Pe piaţa de televizoare, Samsung este de asemenea lider. În ultimul an, piaţa de televizoare premium a fost şi este în continuare în creştere, iar Samsung este în linie cu această tendinţă – ceea ce ne arată apetitul consumatorilor români pentru tehnologie premium, respectiv ultima gamă de televizoare lansată de Samsung.

Piaţa de electrocasnice este una mult mai fragmentată, dar care înregistrează o creştere mai accentuată în 2021 (peste 20%), pe fundalul interesului crescut al românilor pentru casele lor. Samsung deţine un loc fruntaş în următoarele categorii: frigidere, maşini de spălat şi aspiratoare.

În al doilea trimestru al anului 2021 Samsung a devenit cel mai mare producător de cipuri din lume, din punct de vedere al veniturilor. Ce ne poţi spune despre asta?

E corect, suntem cel mai mare producător de televizoare, cipuri, smartphone-uri. Este o nevoie tot mai mare de cipuri în lume, nevoia de cipuri va creşte, n-o să scadă. Aproape tot ce producem are nevoie de un cip, de la maşină, smartphone, televizor etc.