Samsung şi YouTube Premium lansează campania Stream Your Dream – Vlog Your Way Up, pentru vloggerii începători

Stream Your Dream este un proiect dezvoltat de Samsung România pentru formarea unei generaţii noi de influenceri. Demarat în 2017, cele 4 ediţii care au avut loc până acum au fost gândite sub forma unor module cu tematică diferită adresată creatorilor de conţinut cu pasiuni diverse (tehnologie, fotografie, călătorii etc.) şi care abordează structurat etapele de mentorat teoretic si practicat.

Ediţia cu numărul cinci este cea mai amplă ediţie Stream Your Dream de până acum şi este realizată de Samsung în colaborare cu YouTube România şi se adresează creatorilor de conţinut video la început de drum, care vor să ştie ce se află în spatele unei cariere de succes în mediul online.

Mentorii acestui program sunt vloggeri renumiţi în domeniile lor de activitate: George Buhnici, cu cel mai mare canal de tech din România, Andreea Balaban, una dintre cele mai cunoscute şi premiate vloggeriţe de fashion & beauty, Radu Constantin, unul dintre cei mai inovatori creatori de conţinut de entertainment, Maximilian Ioan, unul dintre cei mai vechi vloggeri din zona de gaming şi Noaptea Târziu, trio-ul care a cucerit internetul cu parodiile lor muzicale.

Gazda evenimentului va fi Mihai Hash, unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri români şi primul care a atins pragul de un milion de subscriberi pe YouTube.

Samsung continuă parteneriatul deja existent la nivel global cu YouTube, care oferă tuturor creatorilor de conţinut mediul unde să îşi lanseze ideile în lume. Această colaborare are ca obiectiv punerea la dispoziţie de resurse utile oricărui creator de conţinut care vrea să se dezvolte în acest domeniu: tehnologia necesară pentru a crea materiale video, precum noile Samsung Galaxy Note10 şi Note10+, platforma unde să îşi poate expune munca: YouTube, împreună cu opţiunile avansate YouTube Premium şi YouTube Music, dar şi sfaturi utile pentru a avea succes de la mentorii din campanie, precum şi de la reprezentaţii Samsung şi YouTube.

Condiţii de participare în cadrul Stream Your Dream, ediţia a 5-a

Data limită de înscriere în campania Stream Your Dream este 27 octombrie 2019.

Cei care vor să se înscrie în program sunt îndemnaţi să se înscrie în platforma Stream Your Dream (https://www.samsung.com/ro/stream-your-dream/) cu cel mai bun video de-al lor realizat în 2019 sau cu un video creat special pentru această campanie care să răspundă la întrebarea: care este visul tău? Participanţii trebuie să aibă un canal de YouTube public şi minimum 1000 de subscriberi pentru a fi eligibili.

300 de oameni vor fi selectaţi şi vor primi accesul la conferinţa care va avea loc pe 9 noiembrie, având şansa să se înscrie la sesiuni de mentorat one-to-one, să participe la evenimente Samsung şi YouTube viitoare şi să aibă parte de experienţe în premieră. Criteriile de jurizare vor fi: respectarea tematicii, creativitatea, precum şi relevanţa.

Aceştia vor avea ocazia să afle de la mentorii din program, precum şi de la reprezentaţi Samsung şi YouTube, care sunt secretele din spatele succesului unui canal de YouTube, sfaturi utile pentru cei la început de drum, tips & tricks despre procesul realizării clipurilor video etc.

Mentorii Stream Your Dream, ediţia a 5-a

George Buhnici – jurnalist cu o experienţă de peste 20 de ani, George şi-a început cariera ca ziarist de presă scrisă, a evoluat la radio şi apoi televiziune, unde a creat cea mai de succes emisiune despre internet şi tehnologie.

Noaptea Târziu – trupă ce a luat naştere în anul 2014 şi a devenit rapid cel mai de succes proiect format din vloggeri care parodiază cele mai mari hit-uri. În prezent, Cuza, Emi şi Cucu, aşa cum sunt cunoscuţi în mediul online, formează proiectul Noaptea Târziu.

Radu Constantin – actor şi regizor, unul dintre inovatorii din noul val de creatori români pe YouTube. La începutul carierei online, Radu a lansat un format original numit Music Vines, care i-a adus succesul. În 2018 Radu Co a lansat serialul ”Şcoala Invers” care a dat 48 de episoade în Trending YouTube.

Maximilian Ioan – unul dintre cei mai vechi creatori de conţinut români de pe YouTube. În 2013 a început să facă şi clipuri de gaming, conceptul fiind ceva nou şi deloc popular pe atunci la noi, iar de atunci şi până în prezent a postat peste 2200 de videoclipuri cu diferite jocuri pe canalul lui de YouTube, maxsialtele, la care a reuşit să strângă peste 220 de milioane de vizualizări.

Andreea Balaban – creator de conţinut, vlogger, blogger şi instagrammer, câştigătoare a numeroase premii în cadrul Digital Divas, Webstock, Elle New Media Awards, Glamour. Cu o comunitate ce reuneşte aproape 350.000 de membri pe YouTube, Andreea a debutat în online în 2010 cu blogul de modă Thrill of the Heel, iar din 2015 face vlogging de beauty, fashion, travel şi lifestyle.

În cadrul conferinţei, cei 300 de participanţi vor avea ocazia să convingă unul dintre cei cinci mentori că merită şansa de a trece în etapa a doua a programului – aceea de a beneficia de sesiuni one-to-one cu aceştia, de a învăţa direct de la ei tips & tricks pentru a avea conţinut de calitate.

Înscrierile se pot până pe 27 octombrie 2019, ora 22:00, iar câştigătorii vor fi anunţaţi ulterior pe pagina de Facebook a Samsung România.