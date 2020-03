Kaspersky oferă instituţiilor medicale licenţe antivirus gratuite, timp de 6 luni

Acestea includ produse de protecţie a infrastructurii de tip endpoint şi cloud, cum ar fi Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced şi Kaspersky Hybrid Cloud Security, SaaS endpoint protection – Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus – şi protecţia pentru Microsoft Office 365 – Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

„În această situaţie critică, instituţiile de sănătate publică se află sub o presiune imensă şi poartă o responsabilitate uriaşă, în timp ce salvează vieţile oamenilor şi luptă împotriva infecţiei. Medicii, asistentele medicale şi tot personalul medical îşi asumă cea mai mare parte a responsabilităţii şi, prin urmare, au nevoie de orice mână de ajutor. Considerăm că este de datoria noastră să sprijinim comunitatea medicală”, spune Evgeniya Naumova, Vice Preşedinte Global Sales Network la Kaspersky.

Odată cu această iniţiativă, Kaspersky încurajează, totodată, instituţiile medicale să adopte următoarele măsuri de protecţie cibernetică:

1) Pregătiţi atât pentru personalul medical, cât şi pentru angajaţii din administraţia spitalelor, mesaje simple care să ajute la formarea obiceiurilor esenţiale de protecţie cibernetică – cum ar fi protecţia parolelor şi a numerelor de cont, protecţia e-mailurilor, a dispozitivelor USB, a PC-urilor şi navigarea web în siguranţă. Explicaţi personalului spitalicesc că există un risc din ce în ce mai mare de atacuri cibernetice pentru sistemele IT din sistemul de îngrijire medicală.

2) Verificaţi soluţia de protecţie a spitalului, asiguraţi-vă că aceasta este actualizată, configurată corect şi acoperă toate dispozitivele angajaţilor. Porniţi un firewall pentru a permite protecţia împotriva ameninţărilor venite de pe internet. Soluţia de securitate ar trebui să permită protecţie împotriva ransomware-ului, întrucât aceasta este una dintre ameninţările comune pentru instituţiile medicale.

3) Asiguraţi-vă că toate dispozitivele medicale specifice - cum ar fi ventilatoarele - sunt configurate şi actualizate corespunzător. Dacă există şansa ca numărul acestor dispozitive să crească rapid, dezvoltaţi o procedură dedicată pentru instalarea şi configurarea rapidă a tuturor dispozitivelor noi.

4) Unele spitale angajează urgent personal nou, ceea ce duce la creşterea numărului de terminale, inclusiv dispozitive personale, ale noilor angajaţi. Acest lucru poate afecta vizibilitatea şi controlul asupra sistemului IT, aşa că serviciile IT ar trebui să acorde o atenţie deosebită protejării acestor noi dispozitive. Este de preferat să aveţi profiluri de securitate, politici şi procese stabilite în avans, dar şi licenţe disponibile, pentru a le putea instala pe dispozitivele noi atunci când este cazul.

5) Asiguraţi-vă că soluţia de securitate actuală permite achiziţionarea de suficiente licenţe pentru numărul tot mai mare de dispozitive.