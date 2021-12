Informaţii despre pandemie, EURO 2020 şi „Squid Game”, între cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2021

În topul celor mai populare căutări pe Google în România de anul acesta se află trei căutări legate de vaccinare - certificatul verde, loteria vaccinării şi programarea pentru vaccinare.

Lider în căutări este Campionatul European de Fotbal, programat pentru 2020 şi amânat pentru 2021.

„Squid Game”, serialul fenomen, aşa cum l-a numit presa, are şi el un loc în topul celor mai populare căutări, alături de un alt apariţie care luat lumea prin surprindere: jucătoarea de tenis Emma Răducanu, care a câştigat US Open la doar 18 ani şi are origini româneşti. Un interes ridicat în căutări a generat actriţa şi vedeta de televiziune Alexandra Dinu, precum şi moartea cântăreţului de muzică populară Petrică Mâţu Stoian.