NVIDIA anunţă noi laptopuri şi desktopuri GeForce, noi parteneri GeForce NOW şi platforma Omniverse pentru creatorii de conţinut

Compania a anunţat nou conţinut accelerat RTX şi expansiunea atât a platformei de cloud gaming GeForce NOW , cât şi a ecosistemului NVIDIA Studio, inclusiv lansarea NVIDIA Omniverse pentru creatori de conţinut.

Producători de top din întreaga lume aduc pe piaţă peste 160 de modele de laptopuri pentru gaming şi Studio, bazate pe arhitectura revoluţionară Ampere, cu nuclee RT din a doua generaţie pentru ray tracing şi a treia generaţie de nuclee Tensor pentru DLSS şi inteligenţă artificială.

Având la bază cea mai nouă generaţie de procesoare, aceste laptopuri oferă o gamă variată de forme, precum ecrane duale, pliabile, convertibile şi ecrane de 14 inci, multe dintre ele cu tehnologia G-SYNC şi display-uri la rezoluţie de 1440p.

Lansarea de la NVIDIA a plăcii video GeForce RTX 3080 Ti pentru laptop aduce pentru prima dată clasa 80 Ti de plăci video pentru laptopuri. Cu 16GB de memorie GDDR6, cea mai rapidă pentru un laptop, RTX 3080 Ti oferă o performanţă mai crescută decât NVIDIA TITAN RTX pentru desktop. În cadrul conferinţei a fost anunţat un preţ de pornire de 2499 dolari pentru laptopurile cu RTX 3080 Ti.

Noul GeForce RTX 3070 Ti este cu până la 70% mai rapid decât RTX 2070 SUPER pentru laptop şi poate să livreze 100 de cadre pe secundă la rezoluţie de 1440p. Laptopurile cu RTX 3070 Ti vor avea un preţ de pornire de 1499 dolari.

Laptopurile cu aceste două noi variante de plăci video, GeForce RTX 3080 Ti şi RTX 3070 Ti, vor fi disponibile de la 1 februarie.

NVIDIA prezintă şi a patra generaţie de tehnologii Max-Q. Printre funcţii se numără CPU Optimizer, Rapid Core Scaling şi Battery Boost 2.0, care creşte şi mai mult eficienţa, performanţa şi durata de viaţă a bateriei.

NVIDIA continuă să extindă platforma Studio de hardware, software şi aplicaţii exclusive, care ajută creatorii de conţinut să treacă de la concept la varianta finală mai repede.

Printre noutăţi se numără un update pentru NVIDIA Canvas, o aplicaţie de pictat care foloseste inteligenţă artificială pentru a genera peisaje din simple linii. Construită din cercetarea GauGAN2 de la NVIDIA, aplicaţia produce imagini care sunt la rezoluţie de 4 ori mai mare decât în trecut, cu 5 noi elemente, precum flori şi tufişuri. Aplicaţia Canvas poate fi descărcată gratuit.

Platforma Studio include şi o gamă largă de laptopuri NVIDIA Studio, cu design-uri de la ASUS, MSI şi Razer, care au la bază noi plăci video GeForce RTX 3080 Ti şi GeForce RTX 3070 Ti pentru laptop. Cu cele mai noi plăci video RTX, aceste laptopuri sunt, în medie, de 7 ori mai rapide pentru randare 3D decât cel mai nou MacBook Pro 16. De asemenea, dispun de suport pentru peste 200 de aplicaţii creative, precum şi de ray tracing accelerat de RTX, AI şi procesorul video de la NVIDIA.

Îmbogăţind şi mai mult ecosistemul NVIDIA Studio, NVIDIA Omniverse este acum disponibilă, complet gratuit, pentru creatorii de conţinut care utilizează plăci video GeForce RTX şi NVIDIA RTX. Platforma de colaborare pentru design 3D şi simulări de lumi virtuale în timp real de la NVIDIA ajută artişti, designeri şi creatori de conţinut să se conecteze şi să colaboreze în aplicaţii de design de pe propriile laptopuri sau workstation-uri cu RTX la bază.

O nouă funcţie a platformei, Omniverse Nucleus Cloud permite colaborarea printr-un singur click, partajând scene Omniverse 3D foarte mari. Artiştii pot colabora în timp real din aceeaşi cameră sau din capete diferite ale lumii fără a transfera seturi mari de date.

De asemenea, NVIDIA prezintă şi noi dezvoltări pentru platforma Omniverse Machinima – aplicaţia Omniverse care permite o colaborare în timp real pentru a anima şi manipula personaje în lumi virtuale – cu noi personaje, jocuri, obiecte şi medii înconjurătoare. Omniverse Audio2Face, care generează rapid şi uşor expresii faciale animate doar din surse audio, a primit un update şi export direct către MetaHuman de la Epic.

NVIDIA extinde familia de plăci video bazate pe arhitectura NVIDIA Ampere cu GeForce RTX 3050.

RTX 3050 este prima placă video din clasa 50 pentru desktop care oferă peste 60 cadre pe secundă în cele mai noi jocuri ray-traced.

Cu 75% dintre gameri care încă folosesc plăci video GTX, 3050, care beneficiază de a doua generaţie de nuclee RT, precum şi a treia generaţie de nuclee Tensor pentru DLSS şi AI, reprezintă o oportunitate de upgrade semnificativă pentru a ajunge la RTX.

Noul RTX 3050, care vine cu 8GB de memorie GDDR6, porneşte de la 1399 RON şi va fi disponibil începând de pe 27 ianuarie, la parteneri NVIDIA din toată lumea.

NVIDIA anunţă 10 noi jocuri cu RTX care folosesc ray-tracing accelerat de placa video şi tehnologiile NVIDIA DLSS şi NVIDIA Reflex. Printre noile titluri se numără The Day Before, Escape from Tarkov şi mult anticipatul titlu de la Ubisoft, Rainbow Six Extraction.

NVIDIA mai anunţă 7 noi integrări ale NVIDIA Reflex, platforma de gaming cu latenţă scăzută care conectează mai bine jucătorii în joc.

Printre noile jocuri cu Reflex se numără iRacing, cel mai popular simulator de curse cu maşini, Rainbow Six Extraction de la Ubisoft şi premiatul joc de aventură şi acţiune de la Sony, God of War.

Având în vedere creşterea globală din esports, cererea pentru monitoare pentru esports s-a dublat anual. Monitoarele 1080p domină esports de peste un deceniu – pentru că rezoluţia scăzută a permis un număr crescut de cadre pe secundă şi rate de reîmprospătare a ecranului mai mari. Cu plăcile grafice GeForce RTX care randează jocurile de tip esports la peste 360fps în 1440p, industria este pregătită pentru o schimbare.

NVIDIA Research a descoperit că monitoarele 1440p de 27 inci îmbunătăţesc ţintirea din joc cu până la 3%, prin comparaţie cu tradiţionalele monitoare de 24 inci şi 1080p, atunci când este vorba de ţinte mici. Pentru jocuri competitive, unde fiecare milisecundă contează, 3% poate face diferenţa dintre victorie sau înfrângere.

NVIDIA anunţă 4 noi monitoare 1440p din categoria esports. ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN dispune de o rată de reîmprospătare a ecranului de 360Hz. AOC AG274QGM - AGON PRO Mini LED, MSI MEG 271Q Mini LED, şi ViewSonic XG272G-2K Mini LED dispun de mini-LED cu rate de reîmprospătare a ecranului de 300Hz. Toate vin cu NVIDIA Esports Vibrance, Dual-Format şi funcţii de analiză Reflex.

Peste 20 de milioane de gameri GeForce folosesc Reflex în fiecare lună. Pe măsură ce popularitatea platformei Reflex creşte, creşte şi ecosistemul hardware Reflex. NVIDIA anunţă 6 noi monitoare Reflex şi 6 noi mouse-uri Reflex.

Există acum peste 50 de mouse-uri şi monitoare Reflex de la 16 parteneri – şi toate folosesc Reflex Latency Analyzer, ceea ce permite gamerilor să măsoare cu uşurinţă latenţa sistemului cu un singur click.

Mai multe jocuri, mai multe dispozitive şi reţele îmbunătăţite sunt livrate în ecosistemul GeForce NOW. Astăzi, NVIDIA anunţă extinderea parteneriatului cu Electronic Arts, aducând Battlefield 4 şi Battlefield V pe GeForce NOW, disponibile de astăzi.

De asemenea, NVIDIA a anunţat şi un parteneriat cu Samsung pentru a integra GeForce NOW pe televizoarele smart, începând cu Q2 în acest an. Luna trecută, GeForce NOW a fost lansat în varianta beta pe televizoarele Smart WebOS de la LG. Făcând echipă cu AT&T, drept partenerul de inovaţii tehnice 5G, GeForce NOW aduce puterea gaming-ului de PC pe dispozitive mobile. Începând din ianuarie, clienţii AT&T care deţin un dispozitiv 5G pe un abonament nelimitat 5G, sau care se califică pentru un abonament nelimitat, primesc 6 luni de abonament GeForce NOW Priority, gratuit.