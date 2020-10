Jocuri video româneşti promovate pe Steam şi disponibile la un preţ redus în săptămâna Dev.Play 2020

Acestea vor fi jocuri care sunt deja populare pe Steam şi vor fi disponibile cu reduceri considerabile în această perioadă sau jocuri care urmează să fie lansate şi sunt aşteptate de jucători din întreaga lume. Jocurile româneşti şi est europene vor beneficia de reduceri de până la 80%.

Printre jocurile care urmează să se lanseze în lunile următoare, dar au deja pagini de promovare pe Steam se vor număra Unbound: Worlds Apart (creat de românii de la Alien Pixel), un joc care şi-a construit deja o comunitate numeroasă după o campanie de succes pe platforma de crowdfunding Kickstarter în 2019, cât şi Door Kickers 2: Task Force North (dezvoltat de KillHouse Games), unul dintre cele mai aşteptate jocuri independente din 2020 de către fanii jocurilor de strategie.

Printre jocurile video est-europene deja cunoscute publicului ce vor avea reducere în această săptămână se vor număra titluri precum jocul românesc Move or Die (dezvoltat de Those Awesome Guys), RPG-ul post-apocaliptic Underrail (creat de Stygian Software din Serbia) sau RPG-ul hack and slash Victor Vran (creat de Haemimont Games din Bulgaria).

Totodată, reprezentanţii Valve se vor alătura conferinţei Dev.Play la o masă rotundă specială pentru a discuta despre cele mai bune practici pentru publicarea jocurilor pe Steam, un subiect foarte de interes pentru dezvoltatorii independenţi interesaţi să-şi publice singuri jocurile pe platformele de jocuri.

În plus, începând de astăzi, Dev.Play deschide pre-înregistrările pentru workshop-urile sale, acestea fiind sesiuni mai lungi, aplicate, în cadrul cărora se vor dezbate în profunzime anumite subiecte de interes.

Conferinţa online de 2 zile va avea peste 30 de speakeri internaţionali, workshop-uri specializate şi instrumente de business matchmaking pentru posibilitatea programării întâlnirilor online între participanţi. Dev.Play are, de asemenea, oportunităţi suplimentare pentru dezvoltatorii independenţi de jocuri, precum sesiuni de pitching cu publisheri şi investitori, o expoziţie virtuală unde vor fi expuse jocurile video independente, concursul internaţional Nordic Games Discovery şi Gala Premiilor care va celebra cele mai bune jocuri prezentate la eveniment.