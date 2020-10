Industria de jocuri video din România a generat în 2019, în premieră, peste 200 milioane de dolari

Suma reprezintă o creştere de 14,65% faţă de anul 2018. 59% dintre studiourile româneşti se află în Bucureşti, 17% în Cluj-Napoca, 7% în Iaşi, 5% în Timişoara şi 3% în Braşov, restul desfăşurându-şi activitatea în oraşele mici ale ţării.

În industria în care activează peste 6000 de specialişti, 74.2% dintre studiouri sunt dezvoltatoare de jocuri video (originale sau IP-uri licenţiate), în timp ce 12.1% furnizează servicii de quality assurance, localizare şi outsourcing creativ. 10.3% din studiouri activează şi ca publisheri pentru propriile jocuri iar 3.4% dintre studiouri creează soluţii pentru infrastructura de jocuri.

Cele mai importante 10 companii româneşti în 2019 după cifra de afaceri sunt Ubisoft România, Electronic Arts România, Gameloft România, Amber Studio, Playtika, Ati Studios, Super Hippo Games, Quantic Lab, King Games Studio, Bandai Namco şi Those Awesome Guys.

În 2019, industria s-a remarcat prin mai multe jocuri de renume create şi în România de birourilor locale ale marilor studiouri de gaming. Astfel, Ubisoft Bucureşti a avut o contribuţie considerabilă la dezvoltarea Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint, 200 de români fiind implicaţi în crearea lumii din joc, a mai multor misiuni, componenta PvP fiind realizată în totalitate la Bucureşti. Biroul Ubisoft din Bucureşti a lucrat şi la jocul Watch Dogs:Legion, ce va fi lansat pe 29 octombrie 2020. Electronic Arts România a contribuit la dezvoltarea FIFA20, ce a inclus în premieră Liga 1 din România cu toate cele 14 cluburi de fotbal locale. Amber, cel mai mare studio local independent dezvoltator de jocuri, a deschis un nou birou în Botoşani, 2019 fiind şi anul în care a raportat cea mai mare cifră de afaceri din istoria sa. În 2019, studiourile locale au lansat titluri precum Bossgard (Sand Sailor Studio), Gibbous – A Chtulhu Adventure (Stuck in Attic), Raiders of the Lost Island (Last Tales) sau Yaga (Breadcrumbs Intearctive), care au fost apreciate la nivel internaţional, atât de critică cât şi de un fanbase consistent.

Studiul este realizat ca preambul a Dev.Play, conferinţa dezvoltatorilor de jocuri video din România şi Europa de Est, ce va avea loc online anul acesta în perioada 3-4 noiembrie. Conferinţa online va avea peste 40 de speakeri internaţionali, workshop-uri specializate şi instrumente de business matchmaking pentru posibilitatea programării întâlnirilor online între participanţi. Dev.Play are, de asemenea, oportunităţi suplimentare pentru dezvoltatorii independenţi de jocuri, precum sesiuni de pitching cu publisheri şi investitori, o expoziţie virtuală unde vor fi expuse jocurile video independente, renumitul concurs internaţional Nordic Games Discovery şi Gala Premiilor care va celebra cele mai bune jocuri prezentate la eveniment.