Asus ROG Zephyrus G14 - Laptop-ul de gaming căruia nu ai ce să îi reproşezi (TECH REVIEW)

Aspect simplu şi elegant

La prima vedere, s-ar putea să îţi fie destul de dificil să concluzionezi că Zephyrus G14 este un laptop de gaming, pentru că nu arată ca unul. Este unul dintre cele mai ”cuminţi” laptop-uri de gaming, în ceea ce priveşte aspectul, neavând acele elemente care ies în evidenţă pe care le găseşti pe alte astfel de produse, logo-urile uriaşe sau culorile exotice.

Dimpotrivă, Zephyrus G14 este alb sau negru, în funcţie de culoarea pe care o alegi, având însă un element uşor reconoscibil, care trădează faptul că vorbim de un gadget mai special aici: spatele perforat, pe aproximativ 50% din suprafaţă, unde poţi remarca mici găurele.

Nici când deschizi laptop-ul nu vei remarca prea multe elemente ”de gaming”: doar forma caracteristică laptop-urilor ROG a spacebar-ului şi a butonului de Power, precum şi butonul special care deschide Armoury Crate arată că ai de-a face cu o maşinărie construită pentru a face faţă celor mai solicitante jocuri.

Greutatea de aproape 1,6kg şi display-ul de 14 inci fac din Zephyrus G14 unul dintre cele mai uşoare laptop-uri de gaming existente, şi permit ca acesta să fie cu adevărat portabil. În ceea ce priveşte compoziţia sa, laptop-ul este realizat din magneziu şi aluminiu, având un feeling premium, pe măsura aspectului.

AniMe Matrix, funcţia cu care îţi poţi pierde ore întregi

Eu am testat varianta albă, cu un AMD Ryzen 9 şi 16GB de RAM, însă am reuşit să mă joc puţin şi cu cea pe negru, unde zona perforată de pe capac este dotată cu AniMe Matrix, adică un ecran LED cu care poţi personaliza capacul laptop-ului. În total, sunt 1215 LED-uri în acest panou, şi poţi controla luminozitatea mesajului sau logo-ului pe care doreşti să îl utilizezi.

Poţi folosi GIF-uri, poţi avea animaţii care rulează pe capac, îţi poţi pune logo-ul business-ului tău la o conferinţă. De asemenea, AniMe Matrix reacţionează şi la muzică sau alte tipuri de sunet, şi poate fi utilizată chiar şi cu capacul închis. Funcţia este integrată în Armoury Crate şi poate fi configurată într-o mulţime de feluri.

Este cu siguranţă una dintre cele mai inovative şi interesante lucruri pe care le-am văzut pe un laptop în ultimii ani. Da, poate că nu are o utilitate uriaşă sau nu îţi va schimba modul în care utilizezi un laptop, însă poţi pierde ore întregi jucându-te cu diferite configurări şi mesaje pe care să le afişezi pe capacul laptop-ului şi este pur şi simplu extrem de fun.

Porturi şi specificaţii

Trecem la porturi, acolo unde remarcăm în partea dreaptă două USB 3.0 şi un USB type-C, alături de un Kensington lock, pentru securitate. Pe partea stângă, vei găsi portul de alimentare, un HDMI 2.0 şi încă un USB-C, care poate fi conectat la un DisplayPort pentru a adăuga un monitor extern şi un jack de căşti, de 3.5mm.

În ceea ce priveşte conectivitatea, nu ar trebui să îţi faci probleme, Zephyrus G14 fiind echipa cu Wi-Fi 6 şi Bluetooth 5.0, astfel că gaming-ul va fi tot timpul realizat la cele mai bune viteze ale internetului tău.

Display-ul este unul superb, cu o fidelitate a culorilor foarte bună şi o luminozitate de 323 de niţi , una dintre cele mai mari pe laptop-urile de gaming. Panoul IPS îţi permite să remarci siluetele întunecate în zone slab luminate, fiind dotat şi cu tehnologia FreeSync de la AMD. Placa grafică este o Nvidia GeForce RTX 2060 cu Max-Q, de 6GB, astfel că nu ar trebui să ai probleme nici în cele mai solicitante jocuri, din punct de vedere grafic. Singura hibă pentru mine ar fi rata de refresh a ecranului, care este de 60Hz, însă nu e cu siguranţă un deal-breaker.

În ceea ce priveşte tastatura, Asus a făcut o treabă foarte bună: tastele sunt mari, cu un spaţiu generos între ele, astfel încât greşelile de tastare să nu existe, deşi aş fi preferat ca touchpad-ul să fie un pic mai mare. Key travel-ul este satisfăcător, deşi mărturisesc că mi-a luat ceva să mă adaptez la gaming-ul de pe o astfel de tastatură, după ce am folosit una mecanică pentru o bună bucată de timp.

În privinţa memoriei RAM notăm 16GB, fiind de tip DDR4, cu o frecvenţă de 3200MHz. Dacă nu ţi se pare îndeajuns, ai şi posibilitatea de a adăuga memorie externă. Poţi upgrada şi stocarea, deşi mie mi s-a părut mai mult decât suficientă, având 1TB.

Performanţă în jocuri

Pentru că am tot folosit Call of Duty: Modern Warfare în ultimul timp ca etalon pentru testele în jocuri, am decis să trec de această dată prin două titluri diferite: foarte popularul (încă) GTA V, pe care se pare că Rockstar vrea să ne facă să îl jucăm până în 2044 şi coloratul No Man’s Sky, recent introdus în programul Xbox Game Pass.

În ceea ce priveşte GTA V, totul a mers strună. Fie că a fost vorba de single player sau de multiplayer, laptop-ul a performat admirabil, iar gaming-ul a fost pe cât de smooth posibil, ţinând cont că serverele celor de la Rockstar nu au ţinut tot timpul cu mine. Frame rate-ul a fost constant (110 fps la setări Very High), iar aerisirea a făcut o treabă suficient de bună (sunt grilaje de aerisire atât pe lateralele laptop-ului, dedesubt, cât şi între capac şi tastatură).

În No Man’s Sky am putut să admir mai mult display-ul QHD, pentru că acolo multitudinea de culori dintr-un cadru poate fi redată greşit cu destul de multă uşurinţă. Nu a fost cazul însă, experienţa fiind, ca şi în cazul lui GTA V, fără probleme.

Ai la dispoziţie şi aplicaţia Armoury Crate, preinstalată pe laptop, de unde poţi monitoriza mai mulţi parametri, poţi seta diferite funcţii, precum viteza ventilatorului sau iluminarea tastelor şi multe altele.

În final, un cuvânt de laudă şi pentru patea audio, care este neaşteptat de bună. Zephyrus G14 are două speakere frumos integrate sub tastatură, în părţile laterale, care proiectează sunetul în sus. Ajută foarte mult şi integrarea cu aplicaţia Dolby Access, de unde poţi face setări adiţionale, însă elementul care mi-a plăcut cel mai mult a fost atenţia la sound effects, care se simt excelent. Fie că vorbim de paşii unui personaj, focul unei arme sau o furtună pe o planetă bizară, efectele sonore s-au auzit întotdeauna excelent, un lucru pe care nu l-am mai remarcat de ceva timp la un laptop, mai ales unul de gaming.

Concluzii şi preţ

ROG Zephyrus G14 reuşeşte să facă un lucru foarte rar întâlnit la un laptop de gaming - să fie perfect pentru utilizarea de zi cu zi. Greutatea destul de mică, formatul de 14 inci, aspectul care nu sare în ochi, dar lasă o impresie frumoasă, sunt motive pentru care aş putea chiar să utilizez un Zephyrus G14 ca daily driver, şi nu doar ca laptop de gaming.

Preţul nu este unul mic, Zephyrus G14 costând în jur de 8.000 de lei, cu configuraţii mai bune atingând aproape 10.000 de lei. Este însă fără doar şi poate unul dintre cele mai bune laptop-uri de pe piaţă (nu doar de gaming), iar dacă vrei să alegi una dintre variantele cu AniMe Matrix, acestea sunt de astăzi disponibile în România.