XPG anunţă produsele şi tehnologiile pe care le va prezenta la CES 2022

Sub tema „Dawn of a New Xtreme”, compania va prezenta cele mai recente produse de la XPG şi ADATA, inclusiv sisteme de gaming, periferice, accesorii şi componente, cum ar fi noi module de memorie DDR5, unităţi SSD PCIe 5.0. şi cea mai recentă sursă de alimentare Platinum de ultimă generaţie. Standul poate fi găsit la Venetian, Titian Ballroom, #2202.

XPG şi ADATA pregătesc pentru CES cele mai recente SSD-uri PCIe Gen5x 4 şi modulele de memorie DDR5. La stand, vizitatorii vor putea vedea în premieră noile memorii DDR5 RGB XPG LANCER şi XPG CASTER care oferă performanţe de top cu viteze de citire/scriere de până la 6000 MT/s, respectiv 7000 MT/s. De asemenea, va fi expusă şi memoria ADATA DDR5-4800 U/SO/R-DIMM cu ECC on-die şi PMIC.

Două prototipuri de SSD-uri PCIe Gen5x 4 ADATA vor avea o apariţie specială la stand. Acestea includ „Project Nighthawk” care dispune de un controler Silicon Motion SM2508 şi este capabil să ofere performanţe de citire/scriere secvenţială de până la 14/12 GB/s, şi „Project Blackbird” cu un controler InnoGrit IG5666 capabil să ofere viteze de citire/scriere de până la 14/10 GB/s. Ambele SSD-uri au capacităţi de până la 8TB.

Va fi lansat şi noul SSD extern USB4 Elite SE920 de la ADATA. Acest model este capabil de rate de transfer de până la 40 Gb/s şi are un design proprietar de răcire termică cu ventilator încorporat.

CES va fi locul potrivit de lansare pentru cea mai recentă şi mai puternică sursă de alimentare de până acum: XPG CYBERCORE, o sursă de alimentare certificată 80 Plus Platinum şi Cybenetics, gata să accepte provocarea performanţelor consumatoare de energie ale viitoarelor procesoare şi plăci grafice cu configuraţiile sale de 1000W şi 1300W. Sursa dispune de de ventilatoare premium XPG VENTO PRO realizate în colaborare cu Nidec.

XPG va prezenta pentru prima dată şi un prototip al XPG BATTLECRUISER PRO, un şasiu tower super ATX cu un design ce include panouri din sticlă securizată pe patru feţe şi un ventilator personalizabil prin software şi control de gestionare a luminii încorporat.

În completarea componentelor va fi prezentat şi coolerul AIO cu lichid din familia LEVANTE, XPG LEVANTE PRO. Echipat cu un ecran LCD care poate fi complet personalizat prin intermediul ecosistemului software XPG PRIME, acesta vine cu cea mai recentă soluţie de răcire cu lichid ASETEK şi ventilatoare XPG VENTO PRO 120 PWM.

Familia completă de periferice de gaming XPG va fi prezentă la standul XPG. Printre acestea, XPG lansează o seria de mouse-uri de gaming ALPHA cu cel mai recent design ergonomic şi un senzor optic PIXART PAW3335 . Seria include o versiune wireless cu conectivitate proprietară de 2,4 GHz pentru jocuri sau o conexiune Bluetooth standard pentru utilizarea de zi cu zi şi o versiune cu fir, toate produsele fiind compatibile cu ecosistemul software XPG Prime.

XPG va permite vizitatorilor să arunce o privire asupra celui mai recent prototip numit XPG VAULT, un mouse USB-C cu fir. Prototipul actual poate integra un SSD cu capacitate de până la 1TB care rulează la 985 MB/s şi un software Gaming Launcher care promite să transforme jocurile în librării portabile şi să ofere un nivel mai ridicat de integrare a jocurilor cu ecosistemul software XPG Prime.

Gama completă de notebook-uri XPG va fi lansată la standul din cadrul CES 2022, inclusiv notebook-ul premiat XPG XENIA 15 KC de 15,6 inci. Dispozitivul este rezultatul unei colaborări de proiectare între XPG şi Intel şi este echipat cu un procesor Intel Core i7 11800H şi grafică NVIDIA RTX 3070.

Notebook-ul este echipat cu o soluţie de interfaţă termică din metal lichid, SSD PCIe Gen4 de 1 TB XPG GAMMIX S70 şi 32GB (2x16GB) memorie XPG DDR4-3200MHz de înaltă performanţă.

Celelalte sisteme care vor fi prezente la stand sunt ultrabook-ul XPG XENIA Xe de 15,6 inci bazat pe standardul platformei Intel EVO şi ultrabook-ul uşor XPG XENIA 14, cu un şasiu subţire din aliaj de magneziu, care cântăreşte doar 970 gr, cel mai uşor laptop cu aceste dimensiuni.