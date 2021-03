Samsung a prezentat în România noua categorie de televizoare NEO QLED

Prezentarea a fost online, gazdă fiind Victor Armaşelu, directorul diviziei consumer din cadrul Samsung Electronics România şi Bulgaria.

Neo Qled dispune de un design sustenabil al ambalajului ce poate duce la utilizarea în scopuri noi a până la 200.000 de tone de cutii în fiecare an. Noua telecomandă cu celule solare, disponibilă pentru prima oară alături de televizoarele Samsung, ajută la prevenirea deşeurilor echivalente cu 99 de milioane de baterii AAA utilizate pe parcursul a şapte ani. Telecomanda poate fi reîncărcată cu lumina interioară, exterioară sau prin cablu USB.

Cu ocazia lansării oficiale în România a gamei Neo QLED, Samsung a decis să îşi întărească angajamentul privind binele mediului înconjurător şi a sprijinit asociaţia MaiMultVerde prin plantarea a peste 500 de puieţi, în judetul Giurgiu, formând astfel pădurea Neo.

Tehnologia Neo QLED, o nouă tehnologie de display, este disponibilă pe modelele din gama superioară, atât pentru rezoluţia 8K, cât şi pentru 4K. Tehnologia clasică, QLED, e activată printr-o nouă şi complexă sursă de lumină, Quantum Mini LED, controlată cu precizie de tehnologia proprie Quantum Matrix şi de procesorul Samsung Neo Quantum, un procesor de imagine optimizat pentru Neo QLED.

Samsung Neo QLED utilizează tehnologia proprie Quantum Mini LED, bazată pe noile LED-uri revoluţionare, cu dimensiunile de 40 de ori mai mici decât cele ale unui LED convenţional. Tehnologia LED clasică, ce utilizează un pachet pentru a fixa LED-urile în poziţie şi o lentilă pentru a dispersa lumina, este înlocuită de Samsung cu tehnologia proprie Quantum Mini LED, care utilizează micro-straturi subţiri, compuse din zeci de mii de mini-LED-uri distincte.

Tehnologia Quantum Matrix permite controlul precis al miilor de zone de mini-LED-uri asamblate cu desitate ridicată, controlând exact, pentru fiecare zonă, parametrii de imagine. Acest control exact al mini-LED-urilor Samsung este posibil prin utilizarea noului procesor propriu Neo Quantum, cu capacităţi de upscaling îmbunătăţite.

Samsung Neo QLED 2021 8K are design Infinity One, un ecran aproape fără margini. Cutia Slim One Connect, ataşabilă în spatele televizoarelor din categoria Neo QLED 8K, este un nou sistem de gestionare a cablurilor, care permite o instalare mai uşoară şi o estetică mai curată. Neo QLED 2021 8K are, de asemenea, pachete cu mai multe funcţii audio premium.

Printre noile funcţii Neo QLED 8K se numără şi Object Tracking Sound (OTS) Pro, care sincronizează multi-direcţional sunetul cu dinamica imaginilor în mişcare de pe ecran, iar funcţia SpaceFit Sound, care analizează acustic arhitectura spaţiului în care televizorul este instalat, adaptându-şi sunetul emis, pentru o experienţă auditivă personalizată, atât pentru ambientul încăperii, cât şi pentru tipul conţinutului vizionat.

Modelele Samsung Neo QLED 2021, atât 8K, cât şi 4K, oferă funcţii inteligente, mai ales atunci când vine vorba de fitness, divertisment şi lucrul de acasă.

Samsung Health transformă cu casa într-o sală de antrenament, iar noua funcţie Smart Trainer ne permite să ne corectăm postura corporală în timp real.

Gaming, cu ajutorul a două noi caracteristici : Super Ultrawide GameView ce oferă utilizatorilor opţiunea de joc nu doar în formatul de ecran 21:9, ci chiar şi în formatul ultrawide 32:9. Câmpul vizual mai larg le creează jucătorilor avantajul de a nu rata niciun moment al acţiunii, iar Game Bar le permite jucătorilor să monitorizeze şi să ajusteze rapid setările esenţiale ale jocului. În cele din urmă, FreeSync Premium Pro atenuează posibilele de-sincronizări ale imaginii, astfel încât jucătorii să se bucure de o imagine perfectă pe tot parcursul jocului

Producitivate & work from home, cu , ce permite utilizatorilor să îşi folosească telefonul pentru a iniţia un apel video de calitate şi de mare viteză la care se pot înscrie până la 32 de persoane – indiferent de sistemul de operare pe care îl utilizează şi funcţia PC on TV, ce oferă utilizatorilor opţiunea de a conecta un PC la televizor, permiţându-le să lucreze şi să înveţe de acasă prin intermediul ecranului televizorului, cu un mouse şi o tastatură. Utilizatorii pot accesa direct MS Office 365 din browserul web al televizorului pentru a crea şi edita documente. Utilizatorii pot instala aplicaţia Easy Connection pe computer şi loga în contul Samsung, iar televizorul se va conecta automat la computerul de acasă sau de la birou.

Noua categorie Neo QLED este disponibilă pentru precomandă pe site-ul Samsung România până pe 27 martie; noile televizoare vor fi disponibile comercial în magazinele Samsung şi ale partenerilor începând cu luna aprilie.