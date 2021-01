OnePlus va lansa primul său dispozitiv wearable. Cum arată şi ce preţ va avea

OnePlus Watch este probabil cel mai aşteptat gadget al celor de la OnePlus, fiind confirmat de CEO-ul Pete Lau în luna decembrie (sau cel puţin existenţa sa şi faptul că se află în dezvoltare au fost confirmate). Lansarea sa pare însă încă departe, cea mai apropiată dată speculată fiind undeva în primăvară, odată cu anunţul lui OnePlus 9.

Până atunci însă, OnePlus s-ar putea să îşi facă deja debutul pe piaţa de wearables, cu un tracker de fitness. OnePlus Band se va numi acesta, iar designul său, în culori de gri, portocaliu şi albastru, a ajuns deja pe internet graţie unei postări pe Twitter.

Nu este un design unic, nemaivăzut, amintind parcă de Mi Band-ul celor de la Xiaomi, însă trackerele de fitness sunt oricum destul de limitate la capitolul aspectului. Conform celor de la TechRadar , OnePlus Band este aşteptat să apară întâi în India, dar se pare că device-ul îşi va face apariţia şi în restul lumii mai târziu, posibil chiar odată cu OnePlus Watch.

Exclusive: This is the OnePlus Band.#OnePlus #OnePlusBand pic.twitter.com/JxYoSMxxTn