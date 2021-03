O companie „însufleţeşte“ fotografii vechi, folosind un program cu AI. Poţi  testa şi tu Deep Nostalgia, online

După încărcarea unei fotografii a unei persoane dragi sau una la întâmplare, aceasta este procesată prin AI, care adaugă un set de animaţii bazate pe expresiile faciale ale angajaţilor MyHeritage. Rezultatul - disponibil în 10-20 de secunde - îţi este este prezentat sub forma unui clip video foarte scurt sau a unui gif.

Instrumentul cu AI a fost licenţiat de la compania israeliană D-ID şi în prezent este capabilă doar să animeze feţele oamenilor. Chiar şi mai multe feţe dintr-o singură fotografie pot fi însufleţite.

Deep Nostalgia s-a viralizat pe Twitter în weekend, cu oameni dornici să-i aducă la viaţă pe cei dragi. Unii, însă, au făcut un pas mai departe şi au încercat-o pe tablouri cu personalităţi sau chiar pe statui ... cu unele rezultate interesante.

O postare a celor de la MyHeritage.

“It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0