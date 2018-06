Garmin a lansat astăzi noua gamă de smartwatch-uri Fenix în România. Preţ şi specificaţii complete

Modelele Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus şi Fenix 5X Plus au dimensiuni de la 42 la 51mm, ecranele fiind lizibile în lumina soarelui. Display-ul de pe modelul Fenix 5S Plus este cu aproape 20% mai mare decât cel al predecesorului său şi este primul device Garmin care încorporează un Pulse Oximeter la încheietură, ceea ce înseamnă că poate măsura gradul de oxigenare al sângelui.

Noile ceasuri inteligente oferă şi posibilitatea de a stoca până la 500 de melodii direct pe ceas, precum şi aceea de a descărca şi asculta offline playlist-uri de pe iHeartRadio sau Deezer şi de a transfera muzică de pe computer direct pe ceas. Odată încărcate, ceasul se sincronizează cu perechea de căşti cu Bluetooth.

În plus, toate modelele seriei Plus includ Garmin Pay, o soluţie de plată contactless ce va fi disponibilă în curând şi în România.

De asemenea, odată sincronizat cu un telefon mobil, ceasul oferă notificări pentru apeluri, mesaje sau email-uri, direct la încheietură.

Ceasurile sunt disponibile în două variante – o ramă din oţel inoxidabil, cu brăţară de silicon sau o ramă din titan. Fiecare versiune are un cadran color Garmin Chroma, cu iluminare backlight LED şi este rezistent la apă, până la 100 metri. Fenix 5S Plus are o durată de viaţă a bateriei de până la 7 zile în modul smartwatch, până la 11 ore în modul GPS şi până la 4 ore în modul GPS şi Music.

Fenix 5 Plus are o durată de viaţă a bateriei de până la 10 zile în modul smartwatch, până la 18 ore în modul GPS şi până la 8 ore în modul GPS şi Music. Fenix 5X Plus are o durată de viaţă a bateriei de până la 20 zile în modul smartwatch, până la 32 ore în modul GPS şi până la 13 ore în modul GPS şi Music.

În România, preţul gamei Fenix 5 începe de la 3799 de lei.