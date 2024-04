Incredibil! Vladimir Screciu ratează Euro 2024, după ce doctorii l-au tratat de ceva și el avea altceva

Fostul președinte al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a dezvăluit că Vladimir Screciu riscă să rateze Euro 2024, din cauză că medicii l-au tratat pentru o leziune musculară deși jucătorul de 24 de ani avea probleme la un tendon.

”Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară. El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse are să ajungă la Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa”, a spus Sorin Cârțu, potrivit publicației Fanatik.ro.

Pe lângă Screciu, naționala se confruntă cu o mulțime de probleme de lot. Mulți jucători nu evoluază la echipele lor de club, în timp ce Olimpiu Moruțan, Vlad Chiricheș și George Pușcaș s-au accidentat și au șanse minime să joace la Euro 2024.

Mitriță, omul de care România are nevoie

Oltenii mai au un jucător care ar putea ajunge la națională, dar care este ocolit constant de selecționerul Edi Iordănescu. Alexandru Mitriță a înscris 13 goluri și a dat 11 pase decisive în 35 de partide jucate pentru Universitatea Craiova în toate competițiile, dar antrenorul României nu e pare convins să-l convoace la Euro 2024. Și acesta s-a accidentat, dar revenirea sa este așteptată în curând.

„Cu siguranţă, dacă se recuperează cât mai repede, va prinde meciuri. A demonstrat că are calitate şi în tot ceea ce a făcut până acum în fotbal. România are nevoie de un jucător ca el”, a transmis și noul antrenor al celor de la Universitatea Craiova, Costel Gâlcă.

Pe 17 iunie, de la ora 16.00, România va debuta împotriva reprezentativei din Ucraina, pe arena lui Bayern Munchen. Pe 22 iunie, de la ora 22.00, România va juca cu selecționata din Belgia, pe stadionul Rhein Energie din Koln, iar pe 26 iunie, de la ora 19.00, reprezentativa lui Edi Iordănescu se va duela cu Slovacia, pe arena Waldstadion din Frankfurt.