Astfel, nevoia de imprimare este intens resimţită, cu atât mai mult în prezent când există o digitalizare ridicată a unor fişiere şi documente vaste. Şi totuşi, această digitalizare ridică semne mari de întrebare asupra imprimării. De ce este nevoie de materie fizică, dacă totul este digital?

Pentru că digitalizarea acoperă în prezent proporţii destul de mici şi pentru că încă există operaţiuni ce nu pot fi complet digitalizate, astfel încât prezenţa unor documente fizice încă este necesară. Dispariţia completă a materiei fizice este incertă, datorită micilor probleme pe care le prezintă sistemul digital. Spre exemplu, dacă documentele nu sunt salvate şi verificate în mod constant există riscul ca documentele să fie şterse sau să dispară complet din cauza unor defecţiuni ale sistemelor de operare, lucru pe care-l cunoaştem cu toţii. Ne putem feri de astfel de incidente neplăcute prin dactilografiere sau prin imprimarea imediată a documentelor imediat dupa crearea acestora.

Iar aici intervin imprimantele, dispozitivele de mici sau de mari dimensiuni, care pot preveni toate aceste situaţii nedorite. Acestea pot fi laser monocrom, conectare usb retea, imprimante color etc. Tu ce imprimanta folosesti?

Multifunctional Laser monocrom HP M433A, A3, 20ppm monocroma hp (Negru) = 1499 lei

Dacă în trecut păreau un compromis financiar, în prezent există o sumedenie de imprimante, atât pentru sfera bussines, cât şi pentru utilizatorii individuali. Costurile imprimantelor variază în funcţie de necesităţi, de tehnologia şi de metoda de imprimare prin care funcţionează acestea, de materialul de imprimare etc. Poţi găsi cu mare uşurinţă o imprimantă pentru nevoile personale sau pentru cele colective, la preţuri avantajoase, care să nu necesite mari compromisuri financiare.

Când şi de ce să-ţi achiziţionezi o imprimantă proprie

Dacă eşti student(ă), elev, dacă ai un copil/tânăr în familie sau dacă frecvent ai nevoie de servicii de copiere şi foto-copiere, cea mai bună investiţie pe care o poţi face e să-şi achiziţionezi propria imprimantă. Poţi găsi imprimante destul de durabile la preţuri chiar şi sub 100-150 lei, care se pot dovedi a fi perfecte pentru scopul dorit.

Şi există zeci de motive pentru care o astfel de infestiţie este considerată una de viitor şi o alegere benefică pentru orice client.

Putem menţiona pentru început o serie de avantaje cât se poate de evidente pentru elevi sau studenţi. Această categorie de persoane are o cerinţă de imprimare foarte ridicată, uneori această nevoie devenind parte din necesarul zilnic. Profesorii solicită numeroase proiecte şi materiale de lucru care se pot găsi online, iar studenţii sunt nevoiţi să-şi creeze majoritar proiectele prin intermediul unui calculator. Astfel, toate drumurile duc la immprimare, unde această cerinţă se transformă cu uşurinţă într-un business profitabil pentru cei care au un centru de tip xerox. Deşi costurile nu par a fi extrem de mari în multe dintre instituţiile şcolare sau centrele din invecinătatea acestora, studiile arată că acestea depăşesc cu mult necesarul financiar pe care-l solicită achiziţia şi mentenanţa unei imprimante proprii. Bineînţeles, în costurile imprimării se reflectă mai multe cheltuieli, nu doar cele asociate cu imprimarea în sine, dat fiind că serviciile oferite sunt acordate de către o firmă.

Astfel, investiţia într-o imprimantă se poate recupera cu uşurinţă, iar costurile asociate cu necesarul de imprimare este mult mai mic.

De beneficii se pot vorbi şi pe partea de confort. Nu vei mai fi nevoit să alergi în cautarea unui centru de foto-copiere atunci când majoritatea se află într-o zonă mult prea îndepărtată de zona de domiciliu sau să cauţi fără succes un astfel de centru în apropierea zonei în care sesizezi că ai astfel de necesităţi. Totodată nu mai depinzi nici de programul de funcţionare sau de disconfortul pe care ţi-l poate creea un anumit anotimp. Îţi poţi imprima oricând şi oriunde, cu cea mai mare uşurinţă şi rapiditate, zeci de documente personale, portofolii întregi sau albume de fotografii, sub preţul pieţei.

Multifunctional Konica Minolta BizHub 226, A3, 22 ppm + capac OC-512 + toner TN-118 = 1699 lei

Imprimanta Xerox Phaser 3020, A4, 20 ppm, Wireless = 299 lei

Aşadar, dacă decizi să te orientezi către achiziţia unei imprimante proprii sau către un astfel de business profitabil, iată şi o serie de sugestii privind tipurile de imprimante existente, caracteristicile acestora, costurile asociate, cât şi destinaţia lor de folosinţă.

Top imprimante recomandate în 2020

Înainte de a stabili ce tip de imprimantă se potriveşte nevoilor tale şi cum să o alegi astfel încât aceasta să corespundă întru totul cerinţelor, trebuie să ştii, în mare, care sunt categoriile principale de imprimante şi destinaţia lor. Iată şi principalele categorii de imprimante existente în prezent.

Multifuncţionalele

Multifuncţionalele sunt imprimante de dimensiuni mari înzestrate cu numeroase funcţii. Sunt ideale pentru centrele de foto-copiere, pentru clădiri de birouri, resurse umane etc. Există însă şi astfel de imprimante compacte, care pot fi utilizate cu uşurinţă în orice spaţiu sau loocuinţă, indiferent de dimensiunea sau destinaţia acesteia.

Spre deosebire de o imprimantă obişnuită, o multifuncţională cuprinde un ansamblu de elemente precum sistemul de imprimare, scanner-ul care face posibilă copierea, memorarea şi imprimaea altor documente fizice, originale sau copiate în prealabil, cât şi copiatorul, care permite copierea şi imprimarea unor documente simultan.

Sugestii de multifuncţionale

Printre cele mai populare multifuncţionale accesate la început de 2020 amintim:

1. Multifunctional HP OfficeJet Pro 7720 Wide All-In-One, A3, Fax, ADF, Retea, Wireless, ePrint, AirPrint

Imprimanta multifuncţională HP OfficeJet Pro 7720 este o imprimantă de mici dimensiuni, extrem de compactă, ideală atât pentru utilizatorii individuali, cât şi pentru birouri. Preţul acesteia este de 876 lei cu TVA inclus, iar aceasta este disponibilă în ediţie limitată eclusiv online. De ce să achiziţionezi imprimanta HP officeJet Pro?

Nu este orice fel de multifuncţională, ci în primul rând este o multifuncţională inteligentă, de ultimă generaţie, care prezintă inclusiv conexiune Wifi. Asta înseamnă că prin intermediul ei poţi imprima orice document direct de pe telefonul mobil, de pe tabletă sau de pe calculator, fără a mai depinde de o multitidine de cabluri care pot reprezenta un pericol pentru sănătatea ta. Este o imprimantă care oferă posibilitatea de a imprima atât color, cât şi alb negru, oferindu-ţi control total asupra operaţiunile tale.

2. Multifunctional HP DeskJet Ink Advantage 5075 All-in-One, A4, Duplex, 7 ppm, Wireless

HP DesJet In Advantage face parte tot din categoria multifuncţionalelor, însă este o imprimantă ce impune costuri de achiziţie şi un volum mai redus. Preţul acestei imprimante este de aproximativ 340 lei, un preţ destul de accesibil pentru o imprimantă cu caracteristici profesionale şi de asemenea, cu tehnologie Wiriless integrată.

Spre deosebire de multifuncţionala OfficeJet Pro aceasta suportă o varietate mai mare de suprafeţe de imprimat (hârtie mată, hârtie clasică, hârtie lucioasă, format A3, A4 etc.), poate manevra până la 100 coli la intrare şi respectiv 25 de coli, pentru ieşire. În plus, această imprimantă are integrată tehnologia de economisire a cernelii de imprimare, astfel încât veţi pute imprima un număr mai mare de documente, cu aceeaşi calitatea, folosind mai puţină cerneală.

3. Multifunctional Brother DCP-J105, gama InkBenefit, A4 usb, 27 ppm, Wireless

Multifuncţionala Brother DCP-J105 este de asemenea o imprimantă extrem de performantă şi compactă în acelaşi timp. Această multifuncţională este disponibilă spre vânzare la preţul de aproximativ 630 lei. Brother este un brand japonez din imprimante şi asigură o funcţionare impecabilă pentru mult timp, însoţită de o garanţie de doi ani care poate fi extinsă până la 3 ani.

Modalitatea de imprimare a documentelor prin intermediul multifuncţionalei Brother se bazează pe o capacitate ridicată a cartuşelor, însă pe un consum redus. Imprimanta este compatibilă cu Android şi iPhone, permiţând imprimarea oricărui fişier existent pe orice dispozitiv, indiferent de sursa acestuia. Practic vă puteţi imprima inclusiv email-urile, conversaţiile, amintirile de vacanţă sau proiectele personale.

Imprimante laser

Imprimantele laser sunt imprimantele normale ce permit transpunerea textelor sau a imaginilor prin principiul clasic de xerografiere. Prin intermediul unui fascicul laser, comanda este dată către rotorul principal care imprimă ansamblul dorit pe hârtia xerox. Mecanismul este unul clasic, cunoscut încă din cele mai vechi timpuri.

Există două tipuri de astfel de imprimante laser: imprimante laser alb-negru, cât şi imprimante laser color. Iată şi câteva sugestii de imprimante.

Sugestii de imprimante laser

1. Imprimanta laser alb/negru HP LaserJet Pro M203dw, A4 usb, 28 ppm, Duplex, Retea, Wireless

Dacă principalul scop al achiziţiei unei imprimante laser este cel de printare a documentelor alb-negru, atunci imprimanta HP LaserJet poate fi achiziţia de care aveţi nevoie. Această imprimantă laser poate fi a ta la preţul de aproximativ 700 lei şi oferă o imprimare perfectă, cu un consum redus de energie. Puteţi imprima orice document de o claritate absolută de pe orice dispozitiv, atât de pe un calculator clasic, cât şi de pe dispozitive mai compacte şi mai avansate ca tehnologie. Viteza de imprimare pentru un document este de aproximativ 7 secunde, iar această imprimantă suportă format de hârtie A4, A5, A6 şi B5.

2. Imprimanta HP Laser 107a, monocrom, A4 usb, 20 ppm, USB

Imprimanta HP Laser este o imprimantă foarte simplă, care nu vine la pachet cu funcţii extraordinare precum conectivitatea Wiriless. Aceasta se utilizează în mod clasic, prin intermediul cablului USB, făcând posibilă transmiterea de operaţiuni şi comenzi dintre un calculator sau laptop şi sistemul de imprimare alb-negru. Formatul suportat este de dimensiunea foilor A4 iar această imprimantă este disponibilă la preţul de numai 280 lei. Poate imprima până la 10.000 de pagini lunar iar viteza de imprimare este de aproimativ 8 secunde.

3. Imprimanta HP LaserJet M254dw, A4, Retea, Wireless, Duplex, USB, 21 ppm, imprimante laser monocrom

Dacă principala dorinţă este imprimarea eclusiv coloră, atunci HP LaserJet poate fi soluţia de care aveţi nevoie pentru a imprima documente color, de o claritate ieşită din comun, în nuanţe cât mai realiste şi vibrante.

Imprimanta HP LaserJet este disponibilă la preţul de 879 lei şi este o imprimantă laser color de ultimă generaţie, cu tehnologie wiriless şi anti-fraudă. Vă permite să imprimaţi documentele dorite printr-un click distanţă, de oriunde şi oricând. Suportă peste douăzeci de formate de documente, imprimanta fiind ideală pentru a imprima plicuri speciale, albume cu imagini, cataloage de produse etc. Deşi este specializată în printarea documentelor color, această imprimantă vă poate ajuta inclusiv să printaţi documente alb-negru, cu o diferenţă de printare de aproxixmativ 1.03 secunde între modulul color şi cel alb-negru. Este înglobată cu o memorie RAM de 256 MB ceea ce vă permite inclusiv să salvaţi în memoria acesteia documentele deja printate şi să le reprintaţi oricând doriţi.

4. Imprimanta Laser Lexmark C3224DW, color, A4, Retea, Wi-Fi, Duplex

Laser Lexmark este o imprimantă digitală laser, color, disponibilă la preţul aproximativ de 659 lei. Această imprimantă vă oferă, de asemenea, documente color imprimante imprimate fără cusur, conform preferinţelor personale. Puteţi printa orice imagine în doar 11 secunde, cu un volum de până la 30.000 de pagini lunar.

Imprimanta laser Lexmark C3224DW deţine un ecran indicator LCD prin intermediul cărora puteţi efectua o serie de comenzi de bază pentru a printa fişierele dorite. Suteţi de asemenea la o distanţă de doar un click faţă de documentele şi copiile color favorite, datorită tehnologiei WIFI pe care o regăsim chiar şi în cadrul acesteia.

Imprimanta cu jet de cerneală

O alegere la fel de inspirată o pot reprezenta imprimantele ce funcţionează pe baza unui jet de cerneală. La baza principiului de funcţionare se află capacitatea acestora de a amplasa în pagină puncte de cerneală, formând conturul dorit. Spre deosebire de imprimantele laser sau de multifuncţionale, cartuşele de cerneală prezintă costuri mai reduse, însă există riscul ca acestea să necesite o înlocuire mult mai frecventă. Prin intermediul acestor imprimante puteţi obţine de asemenea documente atât alb-negru, cât şi color, de o calitate foarte bună, cu un consum redus de rezurse, timp şi energie.

În concluzie, există imprimante accesibile care să contribuie la acoperirea unei game vaste de nevoi, pentru diferite destinaţii şi spaţii. În funcţie de profilul de consumator pe care-l deţii, de caracteristicile de printare pe care le necesită predominant documentele tale, te poţi orienta către o multifuncţională cu funcţie triplă, fie către o imprimantă laser sau o imprimantă ce imprimă prin intermediul unui jet de cerneală.

În acelaşi timp amintim şi de existenţa imprimantelor specializate pentru imprimarea fotografiilor, cât şi de imprimantele portabile, extrem de compacte, uşor de depozitat şi de manevrat chiar şi în afara ariei de lucru.

Pentru mai multe oferte multifunctional epson, imprimanta hp color, laserjet pro mfp, laser monocrom lexmark, cu duplex wireless, alte multifunctionale laser color, multifunctionale refurbished , vizitati evoMAG.