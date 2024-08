Șoseaua de centură așteptată de toată lumea, dar pe care nu vrea nimeni să o recepționeze VIDEO

Șoseaua de Centură a municipiului Bârlad este așteptată de ani de zile, dar când în sfârșit este gata autoritățile se fac că plouă.

De mulți ani, municipiul Bârlad se confruntă ci o problemă de trafic deosebită. Tot traficul greu trece prin mijlocul orașului, motiv pentru care prin 2016 s-a gândit o centură de ocolire, care ar fi trebuit să fie finalizată în 2018.

Au trecut încă șase ani de atunci. La începutul verii 2024, în buza campaniei electorale, toată lumea vorbea că se va circula pe centură, care va prelua traficul greu.

Deși investiția este gata de două luni, nimeni nu vrea să o recepționeze.

Șeful regional a CNAIR a asigurat ba că în iunie, ba că în iulie, calvarul oamenilor va lua sfârșit, dar toate aceste promisiuni s-au dovedit a rămâne la stadiul de vorbe.

Cel mai probabil se așteaptă campania electorală de la sfârșitul toamnei.

„Noi acum am terminat (n.r. 15 august), după cum vedeți astăzi am făcut ultimele retușuri și am chemat inspectorii să vină marți (20 august), să înceapă verificările. Să știți că o să dureze și să nu vă așteptați mai devreme de 15 septembie să se circule pe această variantă ocolitoare. Fiindcă după orice inspecție o să mai fie chestii de rezolvat și mă refer aici de cele ce țin de siguranța traficului”, a declarat pentru ziarul Vremea Nouă Camelia Niculae, dirctorul de infrastructură al Companiei.

Deputatul USR, Mihai Boteaz a reacționat public față de acestă situație.

„Domnul Solomon, domnul Popica, domnul Trifan, domnul Boroș, chiar și domnul Buzatu, toți domnii PSD-iști care vă lăudați că aveți numărul de telefon al lui Ciolacu, al lui Grindeanu, dați-le domnilor un telefon! Să vină și la Bârlad, să inaugureze centura asta, dacă tot e gata, haide să-i dăm drumul! Că nu mai putem cu camioanele astea prin oraș, cu tot traficul ăsta care ar putea să iasă din oraș. Să nu mai avem noxe, să nu mai avem praf, că e plin de praf... Nu e cazul să așteptăm până în noiembrie, până vine campania electorală, că nu știu, sigur o să mai fie lucruri unde trebuie să vă pozați”, a spus deputat Mihai Botez (USR).