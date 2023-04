Miei tăiați ilegal de un primar din Vaslui chiar în curtea instituției. Cum explică situația edilul

Vasile Novac, primarul comunei Ivănești din județul Vaslui, este acuzat de săteni că a sacrificat animalele chiar în curtea primăriei pe care o conduce. Edilul spune că, de fapt, paznicul s-ar fi ocupat de afacerea ilegală.

Un cetățean din Ivănești a semnalat faptul că, joi dimineața, 13 aprilie, în curtea primăriei din Ivănești, județul Vaslui, au fost sacrificați mai mulți miei, chiar de către edilul Vasile Novac, medic veterinar de profesie.

„În dimineața asta, în jur de 15 miei au fost tăiați în curtea primăriei, ziceai că e abator aici. Fără să respecte normele de igienă, fără să respecte legislația în vigoare, primarul, ajutat de câțiva angajați ai instituției, a tranșat animalele, apoi le-a dat unor persoane care veneau cu mașinile la primărie”, a declarat bărbatul din Ivănești.

Curtea instituției era plină de sânge, iar un angajat al primăriei spăla terasa unde mieii au fost sacrificați. Edilul Novac a recunoscut că mai mulți miei au fost tăiați, joi dimineață, la primărie, însă nu 15, ci „doar 3-4”.

Potrivit acestuia, clienții ar fi fost chiar angajații primăriei, „băieți de la oraș”, care nu știu să taie și să jupoaie animalele.

„Într-adevăr, au fost sacrificați trei sau patru miei, nicidecum 15. Cine are bani să cumpere 15 miei? Băieții care au cumpărat mieii sunt de la oraș, angajați de-ai noștri, dar nu știu să jupuiască. I-au dat paznicului câte cinci lei de miel și i-a ajutat el. Mieii au fost cumpărați de pe la stânele astea de pe aici, de pe la Valea Mare, nu de la mine. Eu ce am avut am dat la arabi, nu mă complic. Mă bătea gândul și pe mine să fac un punct de sacrificare. Dacă voi mai ține oi, asta am să fac. Am să accesez fonduri europene și am să fac un punct de sacrificare, să vând și pe piața noastră. Acum, mie îmi convine să dau la arabi, cu 20 de lei kilogramul în viu. Anul ăsta am dat 300 de miei. Au venit cu TIR-ul, au încărcat și au plecat după ce au făcut dovada plății”, a declarat edilul pentru Vremea Nouă.

DSVSA Vaslui a anunțat miercuri, 12 aprilie, că în intervalul 06.04.2023-12.04.2023, în județul Vaslui au fost sacrificați 345 de miei în abatoarele autorizate.

Deși aveau posibilitatea de a autoriza spații amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor, până la aceasta dată nici o primărie sau asociație de ovine din județ nu a solicitat autorizarea temporară a unor centre de sacrificare.