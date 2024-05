Maestrul Nicolae Botgros, scandalizat de „tratamentul” polițistilor de frontieră de la Albița. „Nu se mai poate răbda”

Dirijorul cunoscutei orchestre „Lăutarii” a făcut public un incident în care a fost implicat recent în vama Albița. Maestrul Nicolae Botgros susține că autocarul în care se afla a așteptat peste două ore ca să treacă prin vamă, iar alte autocare ar fi fost favorizate. Polițiștii neagă acuzațiile.

Vama Albița din județul Vaslui este una din cele mai aglomerate din România atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire. Cei care tranzitează vama au fost nevoiți să petreacă ore bune ca să treacă de controlul vamal.

Zilele trecute, i s-a întâmplat și maestrului Nicolae Botgros, dirijorul cunoscutei orchestre „Lăutarii” din Republica Moldova, care a stat mai bine de două ore în vamă, iar apoi și-a pierdut răbdarea și a mers să vorbească personal cu vameșii.

„Am ajuns unde am ajuns .. Orchestra Națională 1Lăutarii”, lăudată de toți cetățenii, de toți diplomații, demnitari de la noi, cât și din partea cealaltă a Prutului. Recent, venind de la un mare concert de la București, unde am avut succes de nu mai încape în noi, dar stăm la vamă de două ore și ceva, fără să ne întrebe cineva măcar un cuvânt.. Cum să mai crezi că suntem cineva în lumea asta, dacă nu ne ia în seamă nimeni. Și asta nu e prima oară, de multe ori suntem ajutați, mai bine spus, noi ne rugăm de cineva să ne ajute, dar așa nu se mai poate.. Noi avem de lucrat foarte mult peste Prut și avem deja probleme mari, că nu se mai poate de răbdat. Eu trebuie de fiecare dată să mă rog pentru a trece frontiera, la diferiți vameși, polițiști de frontieră. Spuneți-mi, vă rog, ce-ar mai trebui să facem noi, ca să ajungem și noi Diplomați, că nu cred că vreun diplomat poate face ce facem noi la ora actuală. Îmi cer scuze dacă am jignit pe cineva”, a povestit revoltat maestrul Botgros pe pagina personală de Facebook.

„Au trecut repede, ca pușca, fără probleme”

Mai mulți conaționali l-au criticat pe dirijorul orchestrei „Lăutarii”, acuzându-l că ar dori un tratament preferențial de fiecare dată când intră sau iese din România.

Nicolae Botogros a revenit cu mai multe precizări, susținând că mai multe autocare, printre care unul cu o altă orchestră din Republica Moldova, au trecut peste rând de controlul vamal, iar în acel moment s-a enervat și a mers să vorbească cu vameșii.

„Aș vrea să fac o mică rectificare… Totul a avut loc la Albița. Când am intrat cu autocarul în vamă la Albița, erau 5, 6 autocare. Am tras și noi autocarul la rând și șoferii noștri s-au dus și le-au comunicat vameșilor și polițiștilor de frontieră. Ni s-a răspuns că nu pot face nimic și să stăm la rând . Așa am și făcut… Nu e prima oară când stăm la rând, mai ales la ieșirea din țară. Între timp, au trecut câteva autocare fără rând ( autocare de cursă), a mai trecut și un alt autocar cu muzicanți (orchestră) de la noi din țară și au trecut repede, ca pușca, fără probleme. Noi mai aveam încă 2 autocare în față.. Atunci m-am adresat eu personal polițiștilor într-un ton mai ridicat, fiind obosit complet (10 ore am stat în picioare la concertul de la Buftea și Sala Palatului). Daaa.. Până la urmă s-a găsit o doamnă care ne-a dat drumul, după 2 ore și ceva. Dragi „prieteni”!!! Eu nu am de gând să mă cert cu voi (…). Eu nu vreau să fiu diplomat cum îmi spun unii, că dacă voiam, în timp de 46 de ani eram și eu ca toți, dar am muncit și nu mi-e rușine să spun că munca m-a făcut așa cum sunt, dar voi, cei care scrieți „chichuri”, cu asta veți rămâne toată viața voastră trăită de prisos. Dumnezeu cu voi”, a fost replica acidă a artistului pentru cei care l-au criticat.

Poliția de Frontieră: „Fără favoritisme”

Între timp, polițiștii de frontieră din vama Albița au venit, la rândul lor, cu o serie de precizări.

„Noi ne facem datoria și încercăm să efectuăm toate verificările cu celeritate, pentru a reduce timpii de așteptare. Este, totuși, cel mai mare punct de trecere a frontierei de pe granița de est a Uniunii Europene și rigorile sunt foarte clare. Nu se poate face niciun fel de favorizare a unor persoane în fața altora, ci noi putem doar asigura pe toți cei care tranzitează vama Albița că se lucrează cu celeritate și cu profesionalism. Regretăm situațiile în care unii pot fi nemulțumiți de timpii de așteptare, pe care noi încercăm în permanență să îi reducem, pentru fluidizarea tranzitului”, au explicat polițiștii de frontieră, potrivit Vremea Nouă.