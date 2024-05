Caz incredibil în Drobeta-Turnu Severin. 7 copii au fost abuzați sexual, timp de trei ani, de un paznic și un instructor de la o școală specială

Un caz cutremurător a ieșit la iveală în Drobeta-Turnu Severin, unde șapte copii, cel mai mic având doar 13 ani, au fost abuzați sexual pe parcursul a trei ani de către doi angajați ai statului.

Un paznic de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mehedinți, în vârstă de 56 de ani și un instructor de educație școlară, în vârstă de 53 de ani, sunt acuzați de aceste fapte, care s-au petrecut timp de trei ani.

Minorii, provenind din medii defavorizate, erau ademeniți cu bani și duși în apartamentele agresorilor. Dezvăluirile au început să prindă contur după ce unul dintre copii a găsit curajul să mărturisească părinților săi despre abuzurile suferite din partea paznicului DGASPC, potrivit Digi24.

„Am evaluat copilul care a venit și a solicitat o măsură de protecție. Am sesizat Poliția și Parchetul. Am schimbat locul de muncă al paznicului din complexul de servicii sociale într-unul din centrele pentru adulți, iar începând de ieri are contractul de muncă suspendat. Minorul este în program de consiliere și pentru ceilalți s-a propus consiliere și urmează evaluare psihologică”, a precizat, pentru sursa citată, Monica Moț, director adjunct DGASPC Mehedinți.

În urma investigațiilor, anchetatorii au descoperit că paznicul nu era singurul implicat. Un instructor de educație de la o școală specială din zonă a fost, de asemenea, pus sub acuzare. Reprezentanții instituției s-au declarat surprinși și șocați de aceste acuzații grave.

Cei doi suspecți au fost arestați preventiv și riscă până la 15 ani de închisoare pentru faptele comise. Anchetele continuă, existând suspiciuni că numărul victimelor ar putea fi mai mare.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat fapul că în perioada 2021 - 2024 cei doi inclulpați au constrâns, profitând de situația vulnerabilă și au determinat, contra unor sume de bani, un număr de șapte copii minori să întrețină relații sexuale”, a precizat Gheorghe Ciocan, prim-procuror.