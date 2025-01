Tânărul care s-a sinucis pe un deal din apropierea unei localități din Tulcea a lăsat în urmă un mesaj de adio, care a fost publicat pe rețelele de socializare. Adolescentul era consumator de droguri.

"Nu am motivație să fac absolut nimic. Am vrut să fac niște nenorocite de scrisori, nu am putut să fac scrisorile alea, corpul nu mă lasă. N-o să iau bacul. Liceul la care sunt îl urăsc atât de mult, pentru că în loc să vadă că eu nu eram în regulă, ce puteau ei să zică, că singurul lucru era că eu mă droghez", a zis adolescentul înainte să își pună capăt zilelor.

Poliţiştii tulceni au început cercetările în cadrul unui dosar pentru ucidere din culpă după ce, în apropierea localităţii Izvoarele, a fost găsit trupul neînsufleţit al unui tânăr, în vârstă de 18 ani.

Potrivit unei informări a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Tulcea, tânărul a fost găsit, miercuri, spânzurat de un copac aflat pe un deal din sat.

În aceeași zi, poliţiştii au găsit pe un câmp din apropierea oraşului Tulcea doi adolescenţi, cu vârste de 15 ani, care s-ar fi sinucis, după ce au fugit de acasă la finalul săptămânii trecute.