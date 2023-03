„Timișoara, leul din Banat“, posibil imn al Capitalei Europene a Culturii 2023. Propunerea va fi studiată VIDEO

Timișoara – Capitala Europeană a Culturii ar putea putea avea un imn oficial. Propunerea vine de la muzicianul și omul de radio Sergiu Simionese, care a compus textul și melodia „Timișoara, leul din Banat“.

Pentru „Timișoara, leul din Banat”, Sergiu Simionese a colaborat cu veteranul Vlady Cnejevici, dar și cu alți doi muzicieni tineri, Darius Dragoș, care studiază canto la Bruxelles, și Maria Busuioc, fiica cunoscutul tenor Costel Busuioc. A ieșit o melodie care ar trebuie să meargă la sufletul timișorenilor mândri.

„Mă gândesc că orice timișorean trebuie să facă ceva pentru prestigiul orașului în perioada Capitalei Culturale Europene. Colaborând din tinerețe cu Vlady Cnejevici, și el timișorean de-al nostru, am zis să facem ceva pentru Timișoara, muzical. Și am conceput oarecum cu dificultate un text care să reprezinte spiritul timișorean, mândria, dar și cu referințe la lucruri importante despe premiere, înaintași, dar și încrederea în viitor. Sper ca acest cântec să devină un imn al Capitalei Culturale Europene. Este o propunere a noastră”, a spus Sergiu Simionese.

Melodia așteaptă girul celor care coordonează proiectele în cadrul Timișoara 2023.

A studiat vioara și pianul la Liceul de Muzică

Sergiu Simionese este un vechi muzician al Timișoarei. Primele sale contacte cu muzica au fost încă de pe la vârsta de 12 ani, când alături de Vlady a pus bazele unei trupe. După ce a participat la preselecţia pentru ediţia din 1989 a festivalului de muzică uşoară Mamaia 1989, Sergiu a fost admis în cadrul concursului, piesa sa „Corăbii de lumină şi de dor“ fiind inclusă şi pe vinilul editat de Electrecord în acelaşi an.

„Am făcut Liceul de Muzică, am studiat vioară și pian, iar în clasa a șaptea m-am întâlnit cu Vlady Cnejevici, fiul regretatului rapsod Laza Cnejevici, care studia pianul. Am avut o trupă la Casa Tineretului cu care am câștigat festivalul Cântarea României, și am cântat trei ani în regim estival, la tabăra de la Năvodari. Am fost și artist liber profesionist, ani de zile am cântat pe litoral, în Poiana Brașov, la Herculane, la Timișoara. Am cânat și în localuri, trebuie să recunosc”, a mai spus Simionese.

Coordonator al grupului GMT din Giroc

Chiar dacă activitatea de la Radio Timișoara îi ocupă aproape tot timpul, ori de câte ori are ocazia, urcă și acum pe scenă. Pe lângă altele, este solist dar şi coordonator al grupului GMT din Giroc.

„Am fost de curând la București, la un spectacol numit Mirosul Crăciunului, cu trupa TVA – un fel de continuatoarea Păsării Colibri, dar și cu Ducu Bertzi, pe scenă a apărut și Grigore Leșe, fiind o manifestare legată de Crăciun. Am cântat pe scena Teatrului Național, în Sala Mare, cu 800 de plătitori de bilete“, a mai spus Sergiu Simionesei.

Sergiu Simionese și-a început activitata de om de radio în 1994, la Radio Vest. De-a lungul anilor, vocea lui Sergiu a putut fi auzită şi la Radio Analog, Radio Guerilla Timişoara şi Radio Campus. În prezent, Sergiu realizează emisiunile Pulsul Zilei și Exclusiv FM la Radio Timișoara.