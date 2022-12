Piața pe roți. Brânzeturi, produse de patiserie și mezeluri bio din microbuze și auto-rulote FOTO

În fiecare vineri din luna decembrie, Piața Traian din Timișoara se transformă într-o piață volantă pe roți. Asta înseamnă că produsele vor fi comercializate în microbuze și auto-rulote transformate.

Piața Traian se află în centrul cartierului istoric Fabric din Timișoara. A fost proiectată de inginerii militari italo-francezi în 1740, în centrul Fabricului vechi și este o replică mai mică a Pieței Unirii. Ea găzduia piața zilnică și târgurile săptămânale. Asociația Cetățean de Traian are ca obiectiv principal reabilitarea imaginii cartierului Fabric printr-o reinterpretare a valorilor sale istorice sub forme care să rezoneze cu tendințele prezentului.

Una dintre idei este refacerea târgului săptămânal într-o manieră modernă. Adică, pe roți.

„Am vrut să readucem tradiția târgurilor din Traian sub o formă mai contemporană și mai în ton cu vremurile. Conceptul se cheamă Piața pe roți. Avem producători locali cu produse artizanale. Sperăm să facem din asta un fel de tradiție locală, să crească organic și în comunitate. Aceste vehicule transformate nu aglomerează prea mult piața, nu facem nici prea multe deșeuri, se stâng ușor și pleacă fără să rămână în urmă deșeuri. Și produsele lor sunt puțin mai de nișă. E un târg alternativ”, a spus Sergiu Lazin, președintele Asociației Cetățean de Traian.

Promovarea producătorilor locali

Târgul pe roți din Piața Traian a fost amenajat cu ajutorul celor de la Piața SA.

„Ideea a pornit de la piețele volante care au un mare succes în Timișoara. Am zis să facem ceva nou, ceva tineresc, să promovăm producătorii locali care au niște specialități, nu ce se găsesc în piețele tradiționale. Eu nu am mai văzut asemene piețe pe roți în zona noastră. E mai greu pentru cine nu are o auto-rulotă, dar iată că sunt destui care au”, a spus Cătălina Jahn, director Piețe SA.

La primul târg pe roți au participat cinci comercianți.

Producătorii locali au venit cu produse de calitate premium, realizate după metode ecologice și sustenabile.

Vorbim despre brânzeturi preparate după rețete regionale, produse de patiserie tradiționale și mezeluri bio.

„Am venit să ne facem un pic de reclamă la întreprinderea noastră socială. Avem brânzeturile făcute de noi, proaspete și maturate, iaurt, brânzeturile sunt simple, cu mirodenii, cu nucă, cu chimen, cu chili, cu piper. Nu avem acest bus pentru că noi mergem în fiecare sâmbătă și în piața volantă de la stadion. Pentru produsele noastre e unica posibilitate, în magazine nu reușim să intrăm, avem brânză mai pretențioasă și nu prea se știe cum se păstrează, cum se vinde. Are nevoie de o atenție mai mare”, a declarat Adriana Formenti, care a pus pe picioare Curtea culorilor, la Sârbova.

„Sunt din comuna Liebling, satul Cerna. Am produse de oaie, brânzeturi, cașcaval și am avut și ceva specific de la oaie: cârnați. De șase ani merg în piața volantă. Acest târg pe roți e foarte bun pentru producători, ne putem vinde produsele. Chiria e modică”, a spus comerciantul Ion Barbu.

Busul cu produse de panificație vine din comuna Parța.

„Avem acest business cu produse de panificație de peste 30 de ani. Sunt produse naturale, făcute de noi, suntem producători și de făină și folosim doar făina noastră. Avem de la pâine la cornulețe cu nucă, cornulețe, biscuiți cu lămâie, ciocolată și unt, sărățele, sunt din rețetele noastre și le facem în brutăria noastră. Mai umblăm la piața volantă de la stadionul Dan Păltinișanu”, a declarat Cătălin Oprița.

În fiecare vineri din luna decembrie microbuzele cu produse vor poposi în Piața Traian. De săptămâna viitoare se așteaptă ca numărul comercianților să crească.