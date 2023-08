Operațiunea „Distrugeți probele“ în primărie. Șefă la Resurse Umane către funcționară: „Nu scăpa momentul. Te rog“

Acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de două funcționare ale Primăriei Timișoara cu procurorii DNA, în dosarul angajărilor trucate, arată, pe lângă modul în care erau fraudate concursurile, și modul în care s-a încercat ștergerea urmelor.

În denunțul depus la DNA, Bianca Simona Vetrovetz, care a a recunoscut că a scris lucrări pentru alții, susține că, după declanșarea anchetei DNA, fosta șefă a Serviciului de Resurse Umane din Primăria Timișoara, Rodica Aurelian, plecată între timp din funcție, a chemat-o la ea acasă pentru a-i cere să distrugă documente-cheie din anchetă.

„Mi-a solicitat să trec la ea urgent, să mă duc să vorbesc cu ea că trebuie să vorbească ceva cu mine”, susține Vetrovetz în denunț.

Funcționara a arătat că a mers acasă la Rodica Aurelian, au stat în terasă, iar fosta șefă de la Resurse Umane i-a cerut „este nasoală treaba la primărie, că DNA a solicitat dosarele de concurs ale lui Răvășilă Florin (n.r. fost director) și nu știa exact dacă s-a trimis la DNA copie sau originalele”.

„Mi-a zis, iarăși pe un ton autoritar, că trebuie să mă duc neapărat la birou și să caut dosarele de concurs ale lui Răvășilă Florin. (…) Pe lângă această solicitare, mi-a spus să merg într-o după masă, după program și să scot toate dosarele vechi de concurs care se țineau la noi în birou și nu erau trimise în arhivă și să caut în toate dosarele unde sunt lucrările scrise de mine și se le distrug”, a mai declarat Bianca Simona Vetrovetz, la DNA.

„Tot insista să nu scap momentul”

După denunțul depus la DNA, funcționara a fost autorizată să înregistreze discuțiile cu Rodia Aurelian. În plus, Vetrovetz a depus la dosar și capturi ale unor mesaje din care reiese că Rodica Aurelian o presa să distrugă lucrările falsificate.

„Tot insista să nu scap momentul și să distrug actele, lucrările pe care le-am scris, crea presiune pe mine. Precizez că eu nici nu intenționam să fac așa ceva și căutam tot felul de scuze”, a mai spus funcționara.

Bianca Simona Vetrovetz spune că, la un moment dat, pentru a-i oferi prilejul să meargă la dulapul cu documente care ar fi trebuit distruse, Rodica Aurelian ar fi trimis un fost angajat al Primăriei Timișoara să ceară o copie de pe diplomele de studii.

Vetrovetz a mai spus, la DNA, că, nedorind să distrugă documentele, așa cum i-a cerut Aurelian, a luat un coleg împreună cu ea la dulapul cu dosare.

În cursul anului 2022, Bianca Vetrovetz, având asupra sa aparatură de înregistrare pusă la dispoziție de DNA, a avut o întâlnire cu Rodica Aurelian, care ar fi învățat-o ce să declare la DNA dacă este chemată.

„Îți amintești că ți-am spus să nu spui în veci la nimeni nimic. …Că ce nu știe nimeni nu poate să te … Dar noi trebuia să le…trebuia să le fim luat noi din dosare. Da. Noi trebuia să le fim luat din dosare și nu se găseau nici acolo, nici colo și nu erau niciunde”, ar fi spus Rodica Aurelian, potrivit stenogramelor din dosar.

Când Bianca Vetrovetz îi spune că „totul a plecat de la Răvășilă, de la faptul că a avut două lucrări”, Rodica Aurelian îi spune: „N-am fost destul de deșteaptă atuncea să fiu… să fiu… scos de acolo că am avut, am știut că o să caute și am știut că o să caute și să fi scos lucrările de acolo, aia a doua”.

„Poate nu mai ai un așa moment”

Un schimb de mesaje dintre Vetrovetz și Aurelian arată disperarea cu care fosta șefă de la Resurse Umane încerca să își convingă fosta subalternă să caute lucrarea de concurs a lui Răvălișă și să o distrugă.

„Vezi azi... Înțeleg ca sunteți numai voi... Nu înțelegi ce spun… Fă ce ai de făcut. Nu scăpa momentul... Te rog… Poate nu mai ai așa un moment… Mai rămâi”, i-a cerut Aurelian lui Vetrovetz.

„Când pot o să fac… Acum sigur nu e bun momentul… E plin la noi”, a răspuns Vetrovetz, care nu a mai dat curs invitației.

Acorduri de recunoaștere în dosarul angajărilor fraudate

Două angajate ale Primăriei Timișoara, cercetate de DNA, la plângerea primarului Dominic Fritz, pentru implicarea într-o schemă de fraudare a concursurilor de angajare, au încheiat cu procurorii DNA acord de recunoaștere a vinovăției.

Elena Daniela Adam și Bianca Simona Vetrovetz au fost condamnate la câte un an de închisoare cu suspendare după ce au recunoscut că, la cererea șefei de la Resurse Umane, Rodica Aurelian, au scris lucrările a cinci, respectiv nouă candidați agreați. Printre beneficiarii falsurilor a fost și un candidat pentru o funcție de director.

Este vorba de Florin Răvășilă, fost director al Direcției Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse - I Est în mandatul lui Nicolae Robu, despre care procurorii spun că nu a avut nicio implicare în trucarea concursurilor.